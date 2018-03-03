Проза бродячих псов. Фильм, 2018

Широко известный в узких кругах мультипликатор Такуя Игараси, который ранее работал над созданием аниме «Хост-клуб Оранской школы» и «Красавица-воин Сейлор-Мун: Сейлор-звезды», взялся переводить в полный метр одну из наиболее популярных и даже культовых историй — мангу «Проза бродячих псов».
«Боевое Детективное Агентство» состоит из людей со сверхспособностями, которые берутся только за сложные дела. Именно такое дело получается из серии самоубийств, которые для всех остальных выглядят крайне естественными. Все случаи объединяет загадочный туман, который остается на местах смерти, а также то, что все погибшие обладали экстраординарными силами.
— Фильм также известен под названием «Проза бродячих псов. Мертвое яблоко»
— Фильм снят по мотивам оригинальной манги и сериала на ее основе
— Сценаристом фильма стал Кафка Асагири, который работал над сериалом «Проза бродячих псов»
— Все персонажи фильма названны в честь известных писателей, а их способности — в честь произведений этих писателей
Ну...
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Я смотрел этот фильм еще в плохом качестве и мне он безумно понравился
История хоть и оригинальная, не… Читать дальше…
Спасибо, обязательно возьму ведёрко.