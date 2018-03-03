Проза бродячих псов. Фильм, 2018

Широко известный в узких кругах мультипликатор Такуя Игараси, который ранее работал над созданием аниме «Хост-клуб Оранской школы» и «Красавица-воин Сейлор-Мун: Сейлор-звезды», взялся переводить в полный метр одну из наиболее популярных и даже культовых историй — мангу «Проза бродячих псов».

«Боевое Детективное Агентство» состоит из людей со сверхспособностями, которые берутся только за сложные дела. Именно такое дело получается из серии самоубийств, которые для всех остальных выглядят крайне естественными. Все случаи объединяет загадочный туман, который остается на местах смерти, а также то, что все погибшие обладали экстраординарными силами.