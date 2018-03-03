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Проза бродячих псов. Фильм Проза бродячих псов. Фильм
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Bungo Stray Dogs Dead Apple

Проза бродячих псов. Фильм, 2018

2018 / Япония
8.2 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Полнометражный фильм по мотивам известной манги и сериала «Проза бродячих псов»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Широко известный в узких кругах мультипликатор Такуя Игараси, который ранее работал над созданием аниме «Хост-клуб Оранской школы» и «Красавица-воин Сейлор-Мун: Сейлор-звезды», взялся переводить в полный метр одну из наиболее популярных и даже культовых историй — мангу «Проза бродячих псов».

«Боевое Детективное Агентство» состоит из людей со сверхспособностями, которые берутся только за сложные дела. Именно такое дело получается из серии самоубийств, которые для всех остальных выглядят крайне естественными. Все случаи объединяет загадочный туман, который остается на местах смерти, а также то, что все погибшие обладали экстраординарными силами.

— Фильм также известен под названием «Проза бродячих псов. Мертвое яблоко»

— Фильм снят по мотивам оригинальной манги и сериала на ее основе

— Сценаристом фильма стал Кафка Асагири, который работал над сериалом «Проза бродячих псов»

— Все персонажи фильма названны в честь известных писателей, а их способности — в честь произведений этих писателей

Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.
8.2 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 3 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Такуя Игараси
Такуя Игараси
В ролях
Юто Уэмура
Акира Исида
Акира Исида
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Сумирэ Морохоси
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Проза бродячих псов. Фильм 3 постера
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Плотный туман опускается на некоторые районы в городах Азии. И не проходит бесследно… Во мгле совершаются загадочные преступления – на месте тумана обнаруживаются тела одаренных сверхъестественными способностями людей. Выяснить, что происходит, берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже одаренные, и происходящее в тумане касается лично каждого из них. Город, где базируется детективное агентство, туман покрывает полностью. Разобраться, в чем дело,…
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Сашка Маковая 6 июля 2018, 03:30
Ух
Ну...
Стану первым, кто напишет отзыв
Я смотрел этот фильм еще в плохом качестве и мне он безумно понравился
История хоть и оригинальная, не… Читать дальше…
Надежда Брехова 6 июля 2018, 18:04
Давайте вместе пойдём на этот фильм? *^*
Спасибо, обязательно возьму ведёрко.
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92 голоса
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