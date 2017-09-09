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Третья волна зомби Третья волна зомби
Киноафиша Фильмы Третья волна зомби
The Cured / Third Wave

Третья волна зомби, 2017

2017 / Ирландия
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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После лечения зомби возвращаются к обычной жизни, но помнят о своих зверствах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зомби-хоррор «Третья волна зомби» снял режиссер Дэвид Фрейн, для которого это полномтрежный дебют. В фильме снялись Эллен Пейдж («Начало», «Джуно», «Коматозники»), Сэм Кили («В сердце моря», «После смерти») и Том Вон-Лолор («Острые козырьки», «Афера под прикрытием»). Мировая премьера состоялась на МКФ в Торонто, где вызвала шквал восторженных рецензий.

После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75% заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.

- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто

- Музыку к фильму написали музыканты из ирландской инструментальной рок-группы And So I Watch You From Afar – Рори Фрайерс и Найл Кеннеди

- Эллен Пейдж принимала участие в создании игры «Last of as», где на героиню, внешность которой была списана с актрисы, нападали заболевшие кордицепсом, сильно напоминающие зомби

Эпидемия загадочного вируса обращает людей в зомби. Врачам удалось разработать вакцину, позволяющую инфицированным тварям возвращаться к человеческому существованию. Большая часть «больных» оказалась восприимчива к лечению, хотя и после исцеления сохраняет память о своих зверствах. Остальные остаются не исцеленными и содержатся в специальных тюрьмах-лагерях. Правительство пытается вернуть выздоровевших в общество, но не каждый готов видеть рядом с собой тварь, сожравшую их сына, дочь, мужа, жену… Да и что думают сами экс-зомби, не хотят ли они реванша за свои «муки» в пыточных лагерях, не тоскуют ли они по прошлой «жизни», единственным «смыслом» которой были поиски свежей плоти – пока не ясно. Напряжение нарастает, взрыв неизбежен…
 

5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера онлайн 30 мая 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Дэвид Фрейн
Дэвид Фрейн
В ролях
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Сэм Кили
Сэм Кили
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор
Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм
Эми Де Брюн
Эми Де Брюн
Все актеры и съемочная группа
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Третья волна зомби смотреть онлайн

Третья волна зомби
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Наша рецензия
В мире происходит вспышка нового вируса: он превращает людей в зомби, после чего они бросаются на других и либо заражают, либо убивают их. Эпидемию удаётся локализовать, однако в Ирландии остаются очаги заражения. Но потом от вируса зомби находят лекарство, врачам удаётся излечить 75% пациентов, невосприимчивы лишь немногие. В этой, казалось бы, удаче есть одна проблема — все исцелившиеся помнят о том, что совершали, пока были зомби. Мало того, здоровые люди тоже помнят об этих поступках…
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tanita_ru 29 апреля 2018, 14:28
Фильм хорош! Соглашусь, что это драма, с элементами триллера, прежде всего, с потом уже и ужасов.
Поднимает очень много проблем, и у меня не… Читать дальше…
Влад Мищенко 21 апреля 2018, 01:19
Хороший фильм, но по жанру - я бы отнес к драме с элементами ужасов) Сюжет, постоянно держал на эмоционале. К середине фильма уже сидишь на… Читать дальше…
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