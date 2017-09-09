Третья волна зомби, 2017

Зомби-хоррор «Третья волна зомби» снял режиссер Дэвид Фрейн, для которого это полномтрежный дебют. В фильме снялись Эллен Пейдж («Начало», «Джуно», «Коматозники»), Сэм Кили («В сердце моря», «После смерти») и Том Вон-Лолор («Острые козырьки», «Афера под прикрытием»). Мировая премьера состоялась на МКФ в Торонто, где вызвала шквал восторженных рецензий.

После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75% заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.