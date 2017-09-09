Третья волна зомби, 2017

Зомби-хоррор «Третья волна зомби» снял режиссер Дэвид Фрейн, для которого это полномтрежный дебют. В фильме снялись Эллен Пейдж («Начало», «Джуно», «Коматозники»), Сэм Кили («В сердце моря», «После смерти») и Том Вон-Лолор («Острые козырьки», «Афера под прикрытием»). Мировая премьера состоялась на МКФ в Торонто, где вызвала шквал восторженных рецензий.
После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75% заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.
- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто
- Музыку к фильму написали музыканты из ирландской инструментальной рок-группы And So I Watch You From Afar – Рори Фрайерс и Найл Кеннеди
- Эллен Пейдж принимала участие в создании игры «Last of as», где на героиню, внешность которой была списана с актрисы, нападали заболевшие кордицепсом, сильно напоминающие зомби
Эпидемия загадочного вируса обращает людей в зомби. Врачам удалось разработать вакцину, позволяющую инфицированным тварям возвращаться к человеческому существованию. Большая часть «больных» оказалась восприимчива к лечению, хотя и после исцеления сохраняет память о своих зверствах. Остальные остаются не исцеленными и содержатся в специальных тюрьмах-лагерях. Правительство пытается вернуть выздоровевших в общество, но не каждый готов видеть рядом с собой тварь, сожравшую их сына, дочь, мужа, жену… Да и что думают сами экс-зомби, не хотят ли они реванша за свои «муки» в пыточных лагерях, не тоскуют ли они по прошлой «жизни», единственным «смыслом» которой были поиски свежей плоти – пока не ясно. Напряжение нарастает, взрыв неизбежен…
Поднимает очень много проблем, и у меня не… Читать дальше…