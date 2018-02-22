Привидение, 2018

Мелодраму «Привидение» снял режиссер Майкл Сакси, который ранее уже имел дело с похожим сюжетом (фильм «Клятва» 2012 года). В главных ролях снялись молодые актеры Джастис Смит («Отжиг»), Энгаури Райс («Человек-паук: Возвращение домой»), а также Мария Белло, известная зрителям по фильмам «Расплата», «Пленницы» и «Здесь курят».
Невероятный сюжет фильма «Привидение» расскажет о человеке, который страдает странной аномалией – каждый день он просыпается в разных местах и в разных телах. Каждый день ему приходится проживать совершенно новую жизнь, но в один день он попадает в тело парня по имени Джастин и влюбляется в его девушку, которую настоящий Джастин практически не замечает. Эта встреча меняет абсолютно все как для девушки Рианнон, так и для А...
- Фильм снят по одноименной книге Дэвида Левитана
- Джейкоб Баталон и Энгаури Райс вместе снимались в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017)
- До этого две книги Дэвида Левитана были экранизированы. Это «Будь моим парнем на пять минут» (англ. «Nick and Norah’s Infinite Playlist», книга — 2006, фильм — 2008) и «Те, кого нельзя целовать»
- Одну из героинь фильма зовут необычным именем Рианнон. В мифологии галлов это значит богиня лошадей.
Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.