Привидение, 2018

Мелодраму «Привидение» снял режиссер Майкл Сакси, который ранее уже имел дело с похожим сюжетом (фильм «Клятва» 2012 года). В главных ролях снялись молодые актеры Джастис Смит («Отжиг»), Энгаури Райс («Человек-паук: Возвращение домой»), а также Мария Белло, известная зрителям по фильмам «Расплата», «Пленницы» и «Здесь курят».

Невероятный сюжет фильма «Привидение» расскажет о человеке, который страдает странной аномалией – каждый день он просыпается в разных местах и в разных телах. Каждый день ему приходится проживать совершенно новую жизнь, но в один день он попадает в тело парня по имени Джастин и влюбляется в его девушку, которую настоящий Джастин практически не замечает. Эта встреча меняет абсолютно все как для девушки Рианнон, так и для А...