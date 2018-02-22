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Привидение Привидение
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Every Day

Привидение, 2018

2018 / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Главный герой каждый день просыпается в новом теле
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелодраму «Привидение» снял режиссер Майкл Сакси, который ранее уже имел дело с похожим сюжетом (фильм «Клятва» 2012 года). В главных ролях снялись молодые актеры Джастис Смит («Отжиг»), Энгаури Райс («Человек-паук: Возвращение домой»), а также Мария Белло, известная зрителям по фильмам «Расплата», «Пленницы» и «Здесь курят».

Невероятный сюжет фильма «Привидение» расскажет о человеке, который страдает странной аномалией – каждый день он просыпается в разных местах и в разных телах. Каждый день ему приходится проживать совершенно новую жизнь, но в один день он попадает в тело парня по имени Джастин и влюбляется в его девушку, которую настоящий Джастин практически не замечает. Эта встреча меняет абсолютно все как для девушки Рианнон, так и для А...

- Фильм снят по одноименной книге Дэвида Левитана

- Джейкоб Баталон и Энгаури Райс вместе снимались в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017)

- До этого две книги Дэвида Левитана были экранизированы. Это «Будь моим парнем на пять минут» (англ. «Nick and Norah’s Infinite Playlist», книга — 2006, фильм — 2008) и «Те, кого нельзя целовать»

- Одну из героинь фильма зовут необычным именем Рианнон. В мифологии галлов это значит богиня лошадей.

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

 

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера онлайн 22 июня 2018
Премьера в мире 22 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Майкл Сакси
Майкл Сакси
В ролях
Мария Белло
Мария Белло
Дебби Райан
Дебби Райан
Джастис Смит
Джастис Смит
Энгаури Райс
Энгаури Райс
Колин Форд
Колин Форд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Привидение 3 постера
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Привидение
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А живет одним днем, но однажды влюбляется в девочку Рианнон, и его существование переворачивается. Все дело в том, что А – дух, перемещающийся каждые 24 часа в новое тело, поэтому влюбленность в его случае – дело сложное и плохо реализуемое. Но он не отчаивается и пытается единственный раз в жизни рассказать о себе и попытаться понравиться Рианнон. Правда, его планам мешают: постоянно меняющаяся внешность, родители и общественность, которую волнуют обстоятельства того, что в…
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Лилит Вирабян 27 апреля 2018, 21:53
Примитивный фильм, задумка хорошая но снято не интересно (
Юлия Тимошенко 30 апреля 2018, 19:39
В целом очень милое кино,ожидала большего.
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16 голосов
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