Сценарист и режиссер Дрейк Доримус («Красота внутри», «Как сумасшедший») решил попробовать разобраться в специфике отношений между полами. Причем в этот раз его герои будут применять исключительно научный подход. В эксперименте приняли участие актеры: Леа Сейду («Красавица и чудовище», «Жизнь Адель»), Рашида Джонс («Черное зеркало», «Люблю тебя, чувак»), Юэн МакГрегор («Кристофер Робин», «На игле»), Тео Джеймс («Дивергент», «Инсургент») и сама Кристина Агилера.

Фильм рассказывает нам про пару ученых, которые считают, что любовь — дело именно науки. С помощью лабораторных экспериментов и рассчетов, они пытаются вывести рецепт идеальных отношений, а именно создать некий искусственный компонент, который превратит любую пару в гармоничный брак. Технология, задуманная как рецепт общего счастья, грозит дать людям не только благо, а последствия открытий могут серьезно изменить человечество.