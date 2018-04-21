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Зои Зои
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Zoe

Зои, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Фильм с Юеном Макгрегором и Леа Сейду о создании рецепта идеальных отношений
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценарист и режиссер Дрейк Доримус («Красота внутри», «Как сумасшедший») решил попробовать разобраться в специфике отношений между полами. Причем в этот раз его герои будут применять исключительно научный подход. В эксперименте приняли участие актеры: Леа Сейду («Красавица и чудовище», «Жизнь Адель»), Рашида Джонс («Черное зеркало», «Люблю тебя, чувак»), Юэн МакГрегор («Кристофер Робин», «На игле»), Тео Джеймс («Дивергент», «Инсургент») и сама Кристина Агилера.

Фильм рассказывает нам про пару ученых, которые считают, что любовь — дело именно науки. С помощью лабораторных экспериментов и рассчетов, они пытаются вывести рецепт идеальных отношений, а именно создать некий искусственный компонент, который превратит любую пару в гармоничный брак. Технология, задуманная как рецепт общего счастья, грозит дать людям не только благо, а последствия открытий могут серьезно изменить человечество.

- Изначально вместе с Леа Сейду должен был играть Чарли Ханнэм, но из-за ряда конфликтов он покинул проект, а на его место пришёл Юэн МакГрегор

- Ранее сценарист Ричард Гринберг и режиссёр Дрейк Доримус вместе работали над сериалом «Красота внутри»

-  Актёры Юэн МакГрегор и Леа Сейду впервые играют вместе в кино

Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей  от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера онлайн 20 июля 2018
Премьера в мире 21 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дрейк Доримус
Дрейк Доримус
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Леа Сейду
Леа Сейду
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Мэттью Грей Гублер
Мэттью Грей Гублер
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зои 4 постера
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Зои
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Деятельность компании, в которой работает Коул (Юэн Макгрегор), характеризуется пристальным вниманием к романтическим отношениям. В офис фирмы может прийти пара и ответить на вопросы теста, результаты которого покажут, насколько влюбленные подходят друг другу… в процентах. Одиночки тоже могут пройти тест и оставить информацию о себе в базе данных, вторую половинку им подыщет компьютер. Еще работники фирмы изобрели препарат «Бенисол», позволяющий пережить чувство влюбленности.…
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Леонид Аверин 19 июля 2018, 03:27
Мама, я робота люблю
Мама, я робота люблю
19 июля в прокат выходит фантастическая мелодрама Дрейка Доремуса «Зои». Как и положено фестивальному… Читать дальше…
Marinka Mandarinka 22 июля 2018, 10:16
Фильм в целом понравился. Есть над чем подумать. Зная манеру работы Доремуса, что-то подобное и ожидала. Но любителям драйва не советую, чтобы потом не ныли, что скучно.. Это не экшн-фильм
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
История о запретной любви: Трейлер мелодрамы «Зои» Вышел первый дублированный трейлер фантастической мелодрамы «Зои». Юэн МакГрегор, Леа Сейду и Тео Джеймс попадают в экспериментальный любовный треугольник. Сюжет строится вокруг
Написать
22 июня 2018 09:52
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