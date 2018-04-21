Сценарист и режиссер Дрейк Доримус («Красота внутри», «Как сумасшедший») решил попробовать разобраться в специфике отношений между полами. Причем в этот раз его герои будут применять исключительно научный подход. В эксперименте приняли участие актеры: Леа Сейду («Красавица и чудовище», «Жизнь Адель»), Рашида Джонс («Черное зеркало», «Люблю тебя, чувак»), Юэн МакГрегор («Кристофер Робин», «На игле»), Тео Джеймс («Дивергент», «Инсургент») и сама Кристина Агилера.
Фильм рассказывает нам про пару ученых, которые считают, что любовь — дело именно науки. С помощью лабораторных экспериментов и рассчетов, они пытаются вывести рецепт идеальных отношений, а именно создать некий искусственный компонент, который превратит любую пару в гармоничный брак. Технология, задуманная как рецепт общего счастья, грозит дать людям не только благо, а последствия открытий могут серьезно изменить человечество.
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Зои и Коул – ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы…
Мама, я робота люблю
19 июля в прокат выходит фантастическая мелодрама Дрейка Доремуса «Зои». Как и положено фестивальному… Читать дальше…