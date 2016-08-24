Побег из Рио, 2017

«Побег из Рио» – вторая режиссерская работа французского актера Патрика Милле, снявшего в 2012 году драму «Плохая девочка». Главные роли исполнят: сам Милле («Мой отец – мой герой», «99 франков»), Ванесса Гуид («Случайно беременна», «Новые приключения Аладдина»), Элисон Вилер («Возьми меня в аренду!») и другие актеры.
Фильм в духе «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих девчонок», повествуюет о подругах и их приключениях на девичнике в жаркой Бразилии. Случайно убив местного мафиози (по совместительству жениха), они пускаются в бега по бразильской глубинке.
- Слоган фильма: Отжечь и выжить!
- После своего режиссерского дебюта «Плохая девочка» (2012) Патрик Милле захотел отдохнуть и снять женскую комедию
- Бразилия - любимая страна режиссера
- Фильм «Очень дикие штучки» (1998) Питера Берга стал вдохновением для этой картины
- За два месяца до начала съемок актриса Ванесса Гуид брала уроки португальского, чтобы лучше погрузиться в бразильскую культуру и привыкнуть к акценту
Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира — в Рио-де-Жанейро — город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может — и встретить любовь! Нацелившись на весёлые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернётся эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придётся ещё и выжить!