Побег из Рио, 2017

«Побег из Рио» – вторая режиссерская работа французского актера Патрика Милле, снявшего в 2012 году драму «Плохая девочка». Главные роли исполнят: сам Милле («Мой отец – мой герой», «99 франков»), Ванесса Гуид («Случайно беременна», «Новые приключения Аладдина»), Элисон Вилер («Возьми меня в аренду!») и другие актеры.

Фильм в духе «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих девчонок», повествуюет о подругах и их приключениях на девичнике в жаркой Бразилии. Случайно убив местного мафиози (по совместительству жениха), они пускаются в бега по бразильской глубинке.