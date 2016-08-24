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Побег из Рио Побег из Рио
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Going to Brazil

Побег из Рио, 2017

2017 / Франция
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Девушки прилетели на девчивник в Рио, но вместо веселой вечеринки, им предстоит спасать свои жизни
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Побег из Рио» – вторая режиссерская работа французского актера Патрика Милле, снявшего в 2012 году драму «Плохая девочка». Главные роли исполнят: сам Милле («Мой отец – мой герой», «99 франков»), Ванесса Гуид («Случайно беременна», «Новые приключения Аладдина»), Элисон Вилер («Возьми меня в аренду!») и другие актеры.

Фильм в духе «Мальчишника в Вегасе» и «Очень плохих девчонок», повествуюет о подругах и их приключениях на девичнике в жаркой Бразилии. Случайно убив местного мафиози (по совместительству жениха), они пускаются в бега по бразильской глубинке.

- Слоган фильма: Отжечь и выжить!

- После своего режиссерского дебюта «Плохая девочка» (2012) Патрик Милле захотел отдохнуть и снять женскую комедию

- Бразилия - любимая страна режиссера

- Фильм «Очень дикие штучки» (1998) Питера Берга стал вдохновением для этой картины

- За два месяца до начала съемок актриса Ванесса Гуид брала уроки португальского, чтобы лучше погрузиться в бразильскую культуру и привыкнуть к акценту

Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира — в Рио-де-Жанейро — город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущоб. За тысячи километров от дома они мечтают всласть оторваться, а быть может — и встретить любовь! Нацелившись на весёлые и беззаботные каникулы, они даже не догадываются, каким диким, отвязным и рискованным приключением обернётся эта поездка. Девочки хотят отжечь. А придётся ещё и выжить!

 

4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 января 2018
Премьера онлайн 28 сентября 2017
Премьера в мире 24 августа 2016
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Патрик Милле
Патрик Милле
В ролях
Марго Бансийон
Марго Бансийон
Кристин Ситти
Кристин Ситти
Ванесса Гуид
Ванесса Гуид
Жозеф Малерба
Жозеф Малерба
Патрик Милле
Патрик Милле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побег из Рио 2 постера
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Агата (Элисон Вилер) учительница, дети ее особо всерьез не воспринимают, без тени стеснения передразнивают, когда встречают вне школьных стен. Но девушка держится и полностью вовлечена в проверку ученических текстов. Ее младшая сестра похвастаться таким ангельским терпением не может. У Лили (Филиппина Стиндель) явно проблемы со сдерживанием агрессии. Не менее импульсивна их соседка по квартире. Хлое (Марго Бансийон) не везет с парнями, ее часто бросают, и этот прискорбный факт биографии молодой…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
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13 октября 2017 20:07
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