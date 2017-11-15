Знаешь, мама, где я был?, 2018

Лео Габриадзе снял уникальный в своем роде проект - с помощью сочетания анимации и документальных кадров зрителю рассказывают и показывают историю жизни Резо Габриадзе - грузинского сценариста, скульптора, художника и основателя театра марионеток в Тбилиси.
Картина переносит нас в самый светлый период жизни человека - детство Резо Габриадзе. Через призму восприятия ребенка нам показывают, как формировался внутренний мир будущего создателя «Мимино» и «Кин-дза-дзы!». В волшебном мире книги и деревья выглядят очень большими, фантазия переплетается с реальностью, снами и воспоминаниями Резо, когда ему было 10 лет.
- Фильм-участник официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA)
- Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов
- В 1990е годы Резо работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: «Какая грусть — конец аллеи» в Théâtre Vidy-Lausanne и «Кутаиси» в Париже
- В 2004 Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу «Запрещенное рождество, или Доктор и больной» для Танцевального фонда Барышникова в Нью Йорке
- Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также носит звание Кавалера Ордена Литературы и искусств Французской республики
- Габриадзе является автором скульптур "Чижик-Пыжик" и "Нос майора Ковалева" в Петербурге, а также «Памятника герою одесских анекдотов Рабиновичу» в Одессе.
- Резо Габриадзе является сценаристом более 30 фильмов
Резо Габриадзе возвращает нам детство, время, когда ничего не страшно, когда все плохое вот-вот закончится, а хорошее останется навсегда. Мы снова там – среди больших книг и высоких деревьев, крутим ногами неподатливый мир – получаем оплеухи от Менделеева, летаем на истребителе и пишем признания в любви самой красивой женщине Кутаиси.
Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо, – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.
Резо творит и рассказывает случаи из своей жизни.
Каким был мальчиком и получал оплеухи, как вернулся на Белый мост много позже и… Читать дальше…