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Знаешь, мама, где я был? Знаешь, мама, где я был?
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Rezo

Знаешь, мама, где я был?, 2018

2018 / Россия
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Воспоминания Резо Габриадзе о своем детстве
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Лео Габриадзе снял уникальный в своем роде проект - с помощью сочетания анимации и документальных кадров зрителю рассказывают и показывают историю жизни Резо Габриадзе - грузинского сценариста, скульптора, художника и основателя театра марионеток в Тбилиси. 

Картина переносит нас в самый светлый период жизни человека - детство Резо Габриадзе. Через призму восприятия ребенка нам показывают, как формировался внутренний мир будущего создателя «Мимино» и «Кин-дза-дзы!». В волшебном мире книги и деревья выглядят очень большими, фантазия переплетается с реальностью, снами и воспоминаниями Резо, когда ему было 10 лет. 

- Фильм-участник официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA)

- Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов

- В 1990е годы Резо работал в Швейцарии и Франции, где поставил два драматических спектакля: «Какая грусть — конец аллеи» в Théâtre Vidy-Lausanne и «Кутаиси» в Париже

- В 2004 Резо Габриадзе написал и срежиссировал пьесу «Запрещенное рождество, или Доктор и больной» для Танцевального фонда Барышникова в Нью Йорке

- Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также носит звание Кавалера Ордена Литературы и искусств Французской республики

- Габриадзе является автором скульптур "Чижик-Пыжик" и "Нос майора Ковалева" в Петербурге, а также «Памятника герою одесских анекдотов Рабиновичу» в Одессе. 

-  Резо Габриадзе является сценаристом более 30 фильмов

Резо Габриадзе возвращает нам детство, время, когда ничего не страшно, когда все плохое вот-вот закончится, а хорошее останется навсегда. Мы снова там – среди больших книг и высоких деревьев, крутим ногами неподатливый мир – получаем оплеухи от Менделеева, летаем на истребителе и пишем признания в любви самой красивой женщине Кутаиси.
Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо, – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 апреля 2018
Премьера в мире 15 ноября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Лео Габриадзе
Лео Габриадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Знаешь, мама, где я был? 2 постера
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Знаешь, мама, где я был?
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В послевоенном Кутаиси их было двое – тех, кто занимался литературой. Пацан-замухрышка лет десяти и большая серая крыса неопределенного возраста. Крыса, правда, интересовалась только обложками. Парень же листал всё подряд, оставляя аппетитные переплеты своей хвостатой подружке. Так и сидели они в пустой библиотеке вдвоем – прятались от других. Ибо послевоенный Кутаиси был груб и жесток: люди с трудом привыкали к миру. Как бы то ни было, всю жизнь в библиотеке не просидишь: и вот…
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alex 22 октября 2018, 06:50
добрый фильм.
Резо творит и рассказывает случаи из своей жизни.
Каким был мальчиком и получал оплеухи, как вернулся на Белый мост много позже и… Читать дальше…
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