Знаешь, мама, где я был?, 2018

Лео Габриадзе снял уникальный в своем роде проект - с помощью сочетания анимации и документальных кадров зрителю рассказывают и показывают историю жизни Резо Габриадзе - грузинского сценариста, скульптора, художника и основателя театра марионеток в Тбилиси.

Картина переносит нас в самый светлый период жизни человека - детство Резо Габриадзе. Через призму восприятия ребенка нам показывают, как формировался внутренний мир будущего создателя «Мимино» и «Кин-дза-дзы!». В волшебном мире книги и деревья выглядят очень большими, фантазия переплетается с реальностью, снами и воспоминаниями Резо, когда ему было 10 лет.