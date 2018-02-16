Девица, 2018

Братья Дэвид Зеллнер («Кумико-охотница за сокровищами», «В бегах») и Нейтан Зеллнер («Детское», «Голиаф») сняли блестящую комедию о диком западе и его непредсказуемых обитателях. Главные роли в фильме исполнили великолепная Миа Васиковска («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес») в роли сильной и независимой девушки, и в прошлом герой юных девушек-вампир Роберт Паттинсон («Сумерки», «Воды слонам!»), сыгравший влюбленного дурачка. Помимо знаменитых актёров в фильме снялись и сами режиссёры на ролях второго плана.
На первый взгляд Дикий запад - не лучшее место для женщины. Но только в этом случае. Самуэль неуклюжий, педантичный парень, которому в таких условиях живётся хуже, чем любой самой слабой красавице. Он не умеет пафосно стрелять, а его спутниками являются сомнительный священник и заморский пони. Но у Самуэля есть любовь всей жизни – Пенелопа. К ней он едет просить руку и сердце, думая, что это настоящая, окрыляющая любовь. Но порой бывает тяжело строить отношения, когда девушка оказывает куда более самодостаточной и сильной, чем парень.
- Актёры Роберт Паттинсон и Миа Васиковска должны были сниматься в ещё одном вестерне – «Преисподняя», но перед началом съемок покинули проект.
- Ранее Паттинсон и Васиковска снимались вместе в фильме «Звёздная карта»
Самуэль Алабастер — в меру нарциссичный педант с носовыми платочками и историями про похищенную негодяями невесту Пенелопу. Самуэль не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Верный соратник ковбоя — Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы — большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Да и девушку не нужно спасать от разбойников — Пенелопа метко стреляет из двустволки, умеет пользоваться динамитом, сама кого хочешь и спасет, и пристрелит.