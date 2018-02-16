Девица, 2018

Братья Дэвид Зеллнер («Кумико-охотница за сокровищами», «В бегах») и Нейтан Зеллнер («Детское», «Голиаф») сняли блестящую комедию о диком западе и его непредсказуемых обитателях. Главные роли в фильме исполнили великолепная Миа Васиковска («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес») в роли сильной и независимой девушки, и в прошлом герой юных девушек-вампир Роберт Паттинсон («Сумерки», «Воды слонам!»), сыгравший влюбленного дурачка. Помимо знаменитых актёров в фильме снялись и сами режиссёры на ролях второго плана.

На первый взгляд Дикий запад - не лучшее место для женщины. Но только в этом случае. Самуэль неуклюжий, педантичный парень, которому в таких условиях живётся хуже, чем любой самой слабой красавице. Он не умеет пафосно стрелять, а его спутниками являются сомнительный священник и заморский пони. Но у Самуэля есть любовь всей жизни – Пенелопа. К ней он едет просить руку и сердце, думая, что это настоящая, окрыляющая любовь. Но порой бывает тяжело строить отношения, когда девушка оказывает куда более самодостаточной и сильной, чем парень.