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Девица Девица
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Damsel

Девица, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Комедийный вестерн с Робертом Паттинсоном о слабом парне и сильной девушке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Братья Дэвид Зеллнер («Кумико-охотница за сокровищами», «В бегах») и Нейтан Зеллнер («Детское», «Голиаф») сняли блестящую комедию о диком западе и его непредсказуемых обитателях. Главные роли в фильме исполнили великолепная Миа Васиковска («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес») в роли сильной и независимой девушки, и в прошлом герой юных девушек-вампир Роберт Паттинсон («Сумерки», «Воды слонам!»), сыгравший влюбленного дурачка. Помимо знаменитых актёров в фильме снялись и сами режиссёры на ролях второго плана.

На первый взгляд Дикий запад - не лучшее место для женщины. Но только в этом случае. Самуэль неуклюжий, педантичный парень, которому в таких условиях живётся хуже, чем любой самой слабой красавице. Он не умеет пафосно стрелять, а его спутниками являются сомнительный священник и заморский пони. Но у Самуэля есть любовь всей жизни – Пенелопа. К ней он едет просить руку и сердце, думая, что это настоящая, окрыляющая любовь. Но порой бывает тяжело строить отношения, когда девушка оказывает куда более самодостаточной и сильной, чем парень.

- Актёры Роберт Паттинсон и Миа Васиковска должны были сниматься в ещё одном вестерне – «Преисподняя», но перед началом съемок покинули проект.

- Ранее Паттинсон и Васиковска снимались вместе в фильме «Звёздная карта»

Самуэль Алабастер — в меру нарциссичный педант с носовыми платочками и историями про похищенную негодяями невесту Пенелопу. Самуэль не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Верный соратник ковбоя — Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы — большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Да и девушку не нужно спасать от разбойников — Пенелопа метко стреляет из двустволки, умеет пользоваться динамитом, сама кого хочешь и спасет, и пристрелит.

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 26 апреля 2019
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
Нэйтан Зеллнер
Нэйтан Зеллнер
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Постер фильма Девица 3 постера
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Девица
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Сэмюэл Алабастер (Роберт Паттинсон) отправляется в путь за рукой и сердцем красавицы Пенелопы (Миа Васиковска). С собой в дорогу он берет пони и священника (Дэвид Зеллнер), который должен провести обряд бракосочетания влюбленных, и чем скорее, тем лучше ‒ парень с позолоченным зубом и слабым желудком не собирается откладывать и без того долгожданное событие на потом. В пути он признается пастору, что не все так просто: его возлюбленную похитил и удерживает силой некий Антон Корнелл, и сначала…
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