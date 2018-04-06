Черная полоса, 2018

Эрик Зонка («Джулия») снял будоражащий триллер о пропаже ребенка. Главные роли в картине исполнили известные европейские актеры Венсан Кассель («Ненависть», «Черный лебедь»), Ромен Дюрис («Мольер», «Париж»), Сандрин Киберлэн («Маленький Николя», «Квартира»), Шарль Берлинг («Имя», «Притворись моим парнем») и Элоди Буше («Тур де шанс», «Мы - легенды»).

Сюжет закручивается вокруг страшного события - в городе пропал подросток Дэни Арно. Расследование исчезновения ложится на плечи комиссара Франсуа Висконти. Доблестный полицейский сам далеко не подарок, он груб, утомлен своей работой и уже навидался такого, что не могло не оставить на нем след. Все персонажи вызывают подозрения - мать подростка выглядит слишком вызывающе, отец подозрительно молчалив, школьный учитель подозрительно активен и набивается к комиссару в помощники.

Тем временем процесс поисков совсем не движется, и шансов найти мальчика целым и невредимыми с каждой минутой все меньше