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Fleuve noir

Черная полоса, 2018

2018 / Франция / Бельгия
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Триллер о пропаже подростка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эрик Зонка («Джулия») снял будоражащий триллер о пропаже ребенка. Главные роли в картине исполнили известные европейские актеры Венсан Кассель («Ненависть», «Черный лебедь»), Ромен Дюрис («Мольер», «Париж»), Сандрин Киберлэн («Маленький Николя», «Квартира»), Шарль Берлинг («Имя», «Притворись моим парнем») и Элоди Буше («Тур де шанс», «Мы - легенды»). 

Сюжет закручивается вокруг страшного события - в городе пропал подросток Дэни Арно. Расследование исчезновения ложится на плечи комиссара Франсуа Висконти. Доблестный полицейский сам далеко не подарок, он груб, утомлен своей работой и уже навидался такого, что не могло не оставить на нем след. Все персонажи вызывают подозрения - мать подростка выглядит слишком вызывающе, отец подозрительно молчалив, школьный учитель подозрительно активен и набивается к комиссару в помощники.  
Тем временем процесс поисков совсем не движется, и шансов найти мальчика целым и невредимыми с каждой минутой все меньше

- «Черная полоса» - возвращение режиссера Эрика Зонка после длительного перерыва в карьере. Прошлый его фильм вышел 10 лет назад. 

- Фильм был показан на фестивале в Стамбуле 

- Фильм «Черная полоса» стал первой совместной работой Ромена Дюриса и Венсана Касселя

 

Комиссар Франсуа Висконти, видавший виды полицейский, расследует, на первый взгляд, рутинное дело, связанное с исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов мальчика нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше…

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 6 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Эрик Зонка
Эрик Зонка
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Шарль Берлинг
Шарль Берлинг
Элоди Буше
Элоди Буше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черная полоса 3 постера
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Черная полоса смотреть онлайн

Черная полоса
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ксения 13 января 2019, 16:00
Можно посмотреть. Интересно в самом конце
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13 голосов
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