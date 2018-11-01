Фагот, 2018

В последнее время всё чаще можно услышать фразу, что какой-либо фильм был полностью снят на iPhone. В то время как технологии становятся всё более мощными, некоторые режиссёры предпочитают простоту и доказывают, что снять кино может кто угодно, если у него есть желание. Режиссёр ленты «Фагот» Борис Гуц, до этого снявший одну полнометражную ленту «Арбузные корки», также является сторонником такого подхода к съёмкам. На кинофестивале в Выборге он представил свой новый фильм «Фагот» с Юлией Ауг и Анастасией Прониной, который снят на телефон и который завоевал любовь зрителей.

Главный герой фильма «Фагот» по имени Максим всё никак не может вырваться из романтических отношений. Он хочет бросить свою девушку, которая постоянно закатывает истерики и сцены ревности, однако боится расстроить её. Советы близких совершенно не помогают, и тогда молодой человек придумывает радикальный способ избавиться от отношений. Вот только он не задумывается о последствиях своего безумного решения...