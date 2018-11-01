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Фагот Фагот
Киноафиша Фильмы Фагот

Фагот, 2018

2018 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Главный герой пытается расстаться с назойливой девушкой
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Причины посмотреть Факты О фильме

В последнее время всё чаще можно услышать фразу, что какой-либо фильм был полностью снят на iPhone. В то время как технологии становятся всё более мощными, некоторые режиссёры предпочитают простоту и доказывают, что снять кино может кто угодно, если у него есть желание. Режиссёр ленты «Фагот» Борис Гуц, до этого снявший одну полнометражную ленту «Арбузные корки», также является сторонником такого подхода к съёмкам. На кинофестивале в Выборге он представил свой новый фильм «Фагот» с Юлией Ауг и Анастасией Прониной, который снят на телефон и который завоевал любовь зрителей.

Главный герой фильма «Фагот» по имени Максим всё никак не может вырваться из романтических отношений. Он хочет бросить свою девушку, которая постоянно закатывает истерики и сцены ревности, однако боится расстроить её. Советы близких совершенно не помогают, и тогда молодой человек придумывает радикальный способ избавиться от отношений. Вот только он не задумывается о последствиях своего безумного решения...

- Это первый в России фильм, целиком снятый на iPhone.

- Премьера фильма состоялась в августе 2018 года в рамках конкурсной программы XXVI Фестиваля российского кино «Окно в Европу».

- Режиссёр Борис Гуц является идеологом движения Mobile Filmmakers.

Как расстаться с ревнивой девушкой? А если она еще и редкостная стерва? Максим не знает, ведь он «хочет, чтобы всем было хорошо». Пока мама и старшая сестра сыплют бесполезными советами, Максим придумывает самый абсурдный предлог для разрыва, который приводит к катастрофичным последствиям...

 

 

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Борис Гуц
Борис Гуц
В ролях
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Ольга Аксенова
Ольга Аксенова
Александр Дривень
Александр Дривень
Анна Даукаева
Анна Даукаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фагот 1 постер
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Фагот
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Чего только ни происходило с нашим кинематографом за последнее время, и блокбастерами зрителей забрасывали, и тренды мировые пытались выдержать, даже от первого лица фильмы стали снимать, а вот первая картина, снятая на мобильный телефон, появилась только в этом году. Максим пытается расстаться с девушкой, не вылететь с работы и научиться общаться с родственниками, не растрачивая на это все свои нервы. Он придумывает самую глупую отмазку, чтобы бросить свою девушку, и это приводит к совершенно…
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