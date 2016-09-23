Невидимый гость, 2017

Ориол Паоло («Тело», «Прозрение») продолжает пугать своего зрителя. На этот раз компанию ему составляют испанские актеры Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «пальмы в снегу»), Ана Вахенер («8 свиданий», «Бьютифул»), Хосе Коронадо («Город колдунов»), Барбара Ленни, Франсеск Орелья и Пако Тоус.
В центре событий оказывается молодой и со всех сторон успешный бизнесмен Андриан Дориа, жизнь которого внезапно оказывается под угрозой резких перемен - мужчину обвиняют в убийстве любовницы. Так как переезд в места не столь отдаленные Андриана не привлекает, он нанимает Вирджинию Гудман - женщину, известную отсутствием проигрышей и умением находить выход даже из самых запутанных ситуаций. Вечером герои встречаются для обсуждения стратегии защиты на завтрашнем заседании и начинают разбираться в произошедшем.
- Фильм получил награду на Портлендском Международном Кинофестивале
- Фильм снимался в городе Тарраса, а также в других местах в Испании — Барселоне и регионе Бискайя
Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.