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Невидимый гость, 2017

2017 / Испания
8.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Бизнесмен подозревается в убийстве и обращается за помощью к специалисту по выходу из самых сложных ситуаций
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ориол Паоло («Тело», «Прозрение») продолжает пугать своего зрителя. На этот раз компанию ему составляют испанские актеры Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «пальмы в снегу»), Ана Вахенер («8 свиданий», «Бьютифул»), Хосе Коронадо («Город колдунов»), Барбара Ленни, Франсеск Орелья и Пако Тоус.

В центре событий оказывается молодой и со всех сторон успешный бизнесмен Андриан Дориа, жизнь которого внезапно оказывается под угрозой резких перемен - мужчину обвиняют в убийстве любовницы. Так как переезд в места не столь отдаленные Андриана не привлекает, он нанимает Вирджинию Гудман - женщину, известную отсутствием проигрышей и умением находить выход даже из самых запутанных ситуаций. Вечером герои встречаются для обсуждения стратегии защиты на завтрашнем заседании и начинают разбираться в произошедшем. 

- Фильм получил награду на Портлендском Международном Кинофестивале

- Фильм снимался в городе Тарраса, а также в других местах в Испании — Барселоне и регионе Бискайя

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

8.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера онлайн 30 июня 2017
Премьера в мире 23 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Ориол Паоло
Ориол Паоло
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Ана Вахенер
Ана Вахенер
Хосе Коронадо
Хосе Коронадо
Барбара Ленни
Барбара Ленни
Франсеск Орелья
Франсеск Орелья
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Невидимый гость
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Бизнесмен Адриан Дориа помещен под домашний арест. Его обвиняют в убийстве любовницы. В ближайшее время должно пройти судебное заседание, где решится его судьба. И Адриан по совету своего адвоката решает обратиться к специалисту по выходу из самых сложных ситуаций – Вирджинии Гудман. Для этого она приезжает к нему вечером, чтобы разработать качественную стратегию защиты. Они начинают с самого начала и через различные версии того, что произошло, перебирая «грязное белье»,…
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Ann Lis 21 мая 2018, 12:30
Какая разница есть фильм на торенте или нет. Кино на большом экране и на экране компа это разные вещи. Вы же не перестаете ходить в музеи от того… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 7 мая 2018, 15:29
Ольга, добрый день! Это фильм 2017ого года, в российском прокате его еще не было, вот и решили, видимо, прокатчики, что стоит показать его нашему зрителю.
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саундтрек фильма Невидимый гость
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
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