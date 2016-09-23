Невидимый гость, 2017

Ориол Паоло («Тело», «Прозрение») продолжает пугать своего зрителя. На этот раз компанию ему составляют испанские актеры Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «пальмы в снегу»), Ана Вахенер («8 свиданий», «Бьютифул»), Хосе Коронадо («Город колдунов»), Барбара Ленни, Франсеск Орелья и Пако Тоус.

В центре событий оказывается молодой и со всех сторон успешный бизнесмен Андриан Дориа, жизнь которого внезапно оказывается под угрозой резких перемен - мужчину обвиняют в убийстве любовницы. Так как переезд в места не столь отдаленные Андриана не привлекает, он нанимает Вирджинию Гудман - женщину, известную отсутствием проигрышей и умением находить выход даже из самых запутанных ситуаций. Вечером герои встречаются для обсуждения стратегии защиты на завтрашнем заседании и начинают разбираться в произошедшем.