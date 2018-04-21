Дубликат, 2018

«Дубликат» является дебютным полнометражным проектом режиссёра Билла Оливера. В его фильме главную роль исполнил один из самых перспективных молодых актёров современности Энсел Элгорт, известный своими ролями в саге «Дивергент» и в картине «Малыш на драйве». Также его партнёрами по съёмочной площадке выступили Мэтт Бомер из сериалов «Белый воротничок» и «Американская история преступлений» и Сьюки Уотерхаус из фильмов «Мир будущего» и «Гордость и предубеждение и зомби».
В центре сюжета фильма «Дубликат» окажется молодой человек по имени Джонатан. Казалось бы, его жизнь ничем не отличается от остальных. Как и все он занимается ежедневной рутиной и мечтает встретить свою любовь. Вот только влюбляться Джонатан не может себе позволить, потому что это главный пункт его соглашения с другим Джонатаном, который просыпается ночью и ведёт совершенно другую жизнь. Но однажды из-за нарушенного правила всё оказывается под угрозой.
- Энсел Элгорт и Сьюки Уотрехаус играли вместе в саге «Дивергент», а также в фильме «Клуб миллиардеров».
- В оригинале фильм «Дубликат» так и называется — Jonathan.
- Актриса Патриша Кларксон играла одну из ключевых ролей в подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте», в то время как Энсел Элгорт и Сьюки Уотерхаус являются звёздами другой не менее известной антиутопии «Дивергент».
Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но»...
Каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя — о том, что он делал во второй половине дня.
Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям...