Дубликат, 2018

«Дубликат» является дебютным полнометражным проектом режиссёра Билла Оливера. В его фильме главную роль исполнил один из самых перспективных молодых актёров современности Энсел Элгорт, известный своими ролями в саге «Дивергент» и в картине «Малыш на драйве». Также его партнёрами по съёмочной площадке выступили Мэтт Бомер из сериалов «Белый воротничок» и «Американская история преступлений» и Сьюки Уотерхаус из фильмов «Мир будущего» и «Гордость и предубеждение и зомби».

В центре сюжета фильма «Дубликат» окажется молодой человек по имени Джонатан. Казалось бы, его жизнь ничем не отличается от остальных. Как и все он занимается ежедневной рутиной и мечтает встретить свою любовь. Вот только влюбляться Джонатан не может себе позволить, потому что это главный пункт его соглашения с другим Джонатаном, который просыпается ночью и ведёт совершенно другую жизнь. Но однажды из-за нарушенного правила всё оказывается под угрозой.