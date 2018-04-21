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Дубликат Дубликат
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Jonathan

Дубликат, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Триллер о парне, страдающем раздвоением личности
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Дубликат» является дебютным полнометражным проектом режиссёра Билла Оливера. В его фильме главную роль исполнил один из самых перспективных молодых актёров современности Энсел Элгорт, известный своими ролями в саге «Дивергент» и в картине «Малыш на драйве». Также его партнёрами по съёмочной площадке выступили Мэтт Бомер из сериалов «Белый воротничок» и «Американская история преступлений» и Сьюки Уотерхаус из фильмов «Мир будущего» и «Гордость и предубеждение и зомби».

В центре сюжета фильма «Дубликат» окажется молодой человек по имени Джонатан. Казалось бы, его жизнь ничем не отличается от остальных. Как и все он занимается ежедневной рутиной и мечтает встретить свою любовь. Вот только влюбляться Джонатан не может себе позволить, потому что это главный пункт его соглашения с другим Джонатаном, который просыпается ночью и ведёт совершенно другую жизнь. Но однажды из-за нарушенного правила всё оказывается под угрозой. 

- Энсел Элгорт и Сьюки Уотрехаус играли вместе в саге «Дивергент», а также в фильме «Клуб миллиардеров».

- В оригинале фильм «Дубликат» так и называется — Jonathan.

- Актриса Патриша Кларксон играла одну из ключевых ролей в подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте», в то время как Энсел Элгорт и Сьюки Уотерхаус являются звёздами другой не менее известной антиутопии «Дивергент».

Как многие жители Манхэттена, Джонатан просыпается ровно в 7 утра и отправляется на работу, а вечером ложится спать. Вроде бы всё, как у всех. Если бы не одно «но»...
Каждый день молодой человек проживает две жизни. Пока одна личность спит, вторая ведёт активную жизнь. И каждое утро Джонатану приходит видео от самого себя — о том, что он делал во второй половине дня.
Но однажды происходит событие, которое приводит к необратимым последствиям...

 

 

5.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 16 ноября 2018
Премьера в мире 21 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Билл Оливер
Билл Оливер
В ролях
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дубликат 3 постера
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Дубликат смотреть онлайн

Дубликат
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как ни ругали зрители и критики фильм «Веном», а после его выхода в прокат стало понятно: Веном — главный кинотренд этой осени. Точнее, вторые сущности, обитающие внутри главных героев и корректирующие их совместный образ жизни в сторону веселья и проблем. И тема-то вроде не самая новая, даже наоборот, можно сказать, из списка вечных. С тех пор, как человек стал меньше заботиться о добыче пропитания и больше времени посвящать мыслям о себе и своей душе, идея о двойственности…
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7444445 8 ноября 2018, 09:43
Фильм начинается с кадров, на которых нам показывают огромную бородавку (потом нам объяснят, что это переключатель) за ухом симпатичного молодого… Читать дальше…
Юлия 7 ноября 2018, 09:38
Ожидала большего... интересная идея фильма, я все ждала какой-нибудь динамики и неожиданных поворотов, но в итоге кино получилось унылое и депрессивное. Думаю, что любителям драм можно посмотреть.
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«Киноафиша» провела пресс-показы фильма «Дубликат» в Омске и Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытые пресс-показы фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера в
Написать
7 ноября 2018 21:48
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Санкт-Петербурге Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
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31 октября 2018 14:35
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Дубликат» в Омске Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют пресс-показ фантастической драмы «Дубликат» от режиссера Билли Оливера. Генеральный
Написать
31 октября 2018 14:35
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