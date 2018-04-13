За бортом, 2018

За ремейк легендарной комедии взялся режиссер Боб Фишер, известный своей работой над фильмами «Мы - Миллеры» и «Незваные гости». Главные роли в фильме исполнили актриса Анна Фэрис («Сколько у тебя»,«Очень страшное кино») и мексиканский актер, режиссер и сценарист Эухенио Дербес («Геошторм»,«2+1»).
Сюжет фильма известен, поэтому от оригинала ремейк отличается значительным гендерным переворотом. Избалованный мексиканский плейбой прошелся по самооценке и уволил мать-одиночку Кейт, после чего умудрился упасть за борт. Из больницы с амнезией Леонардо забрала Кейт, внушила ему, что он муж и отец, и отправила справляться со сложностями жизни многодетного садовника.
- Фильм является ремейком одноименной картины 1987 года
- Главные роли в оригинальной картине сыграли Голди Хоун и Курт Рассел
- В отличие от оригинальной версии избалованный богач - мужчина, а дети главной героини - дочки, а не сыновья. В фильме 1987 года все было наоборот
- Съемки фильма проходили в мае 2017 года в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада)
Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он - её муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?