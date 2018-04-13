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За бортом, 2018

2018 / США
8.0 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Капризный мексиканский мачо теряет память и оказывается многодетным бедным садовником
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Причины посмотреть Факты О фильме

За ремейк легендарной комедии взялся режиссер Боб Фишер, известный своей работой над фильмами «Мы - Миллеры» и «Незваные гости». Главные роли в фильме исполнили актриса Анна Фэрис («Сколько у тебя»,«Очень страшное кино») и мексиканский актер, режиссер и сценарист Эухенио Дербес («Геошторм»,«2+1»). 

Сюжет фильма известен, поэтому от оригинала ремейк отличается значительным гендерным переворотом. Избалованный мексиканский плейбой прошелся по самооценке и уволил мать-одиночку Кейт, после чего умудрился упасть за борт. Из больницы с амнезией Леонардо забрала Кейт, внушила ему, что он муж и отец, и отправила справляться со сложностями жизни многодетного садовника. 

- Фильм является ремейком одноименной картины 1987 года

- Главные роли в оригинальной картине сыграли Голди Хоун и Курт Рассел

- В отличие от оригинальной версии избалованный богач - мужчина, а дети главной героини - дочки, а не сыновья. В фильме 1987 года все было наоборот

- Съемки фильма проходили в мае 2017 года в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада)

Леонардо, капризный мексиканский плейбой из богатой семьи, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, а разносчица пиццы, мать-одиночка Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он - её муж и отец четверых детей. Чем теперь обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?

 

8.0 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера онлайн 29 октября 2018
Премьера в мире 13 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Боб Фишер
В ролях
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Эухенио Дербес
Эухенио Дербес
Джон Ханна
Джон Ханна
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма За бортом 4 постера
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За бортом
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Кейт (Анна Фэрис) мать-одиночка. Чтобы прокормить троих дочерей, она пашет на двух работах – развозит пиццу и убирает в чужих апартаментах. Денег ей не хватает на оплату жилья, а тут еще женщина и вовсе теряет одну из возможностей заработать нелишний доллар. Ее выгоняют с работы по вине клиента, которым стал никто иной как Леонардо Монтенегро (Эухенио Дербес), избалованный сын строительного магната. Вскоре у Кейт появляется шанс отомстить обидчику. Леонардо падает за борт своей…
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Lina Maier 17 мая 2018, 19:43
«За бортом» – ремейк довольно старенького фильма конца 80-х (и я его, конечно же, не смотрела). Ремейк ремейком, но рассказанная режиссером Роб… Читать дальше…
Александр Шибанов 18 мая 2018, 01:43
Практически зеркальная копия "первой части". Но есть моменты для "поплакать", для переживаний. Итог: хороший фильм. Можно посмотреть ...
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19 апреля 2018 11:14
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