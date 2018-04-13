За бортом, 2018

За ремейк легендарной комедии взялся режиссер Боб Фишер, известный своей работой над фильмами «Мы - Миллеры» и «Незваные гости». Главные роли в фильме исполнили актриса Анна Фэрис («Сколько у тебя»,«Очень страшное кино») и мексиканский актер, режиссер и сценарист Эухенио Дербес («Геошторм»,«2+1»).

Сюжет фильма известен, поэтому от оригинала ремейк отличается значительным гендерным переворотом. Избалованный мексиканский плейбой прошелся по самооценке и уволил мать-одиночку Кейт, после чего умудрился упасть за борт. Из больницы с амнезией Леонардо забрала Кейт, внушила ему, что он муж и отец, и отправила справляться со сложностями жизни многодетного садовника.