Псы под прикрытием, 2018

- «Псы под прикрытием» - четвертый фильм Раджи Госнелла



- Не смотря на то, что действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, съемки фильма проходили в Кардиффе и Уэльсе

- Алан Камминг уже работал с Раджрй Госнеллом на съемках фильмов «Смурфики» и «Смурфики-2»