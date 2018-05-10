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Псы под прикрытием, 2018

2018 / США / Великобритания
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.8
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Необычная парочка: агент ФБР и ротвейлер Макс расследуют похищение детеныша панды
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Причины посмотреть Факты О фильме

Монтажер Раджа Госнелл («Один дома», «Красотка») пересел в режиссерское кресло и готов представить миру свою новую картину. В прочем, жанр веселого и доброго кино постановщика не отпустил, так что новый фильм способен поднять настроение и повеселить от души. Главные роли в картине исполнили Наташа Лионн («Кейт и Лео», «Неисправимые»), Алан Камминг («Хорошая жена», «Черный красавец»), неподражаемый Стэнли Туччи («Терминал», «В центре внимания») и Уилл Арнетт («Однажды в Риме», «Пошли в тюрьму»). Примечательно, что в русском переводе главные роли озвучивают Гарик Харламов и Кристина Асмус - не часто этот семейный дуэт работает вместе. 

Сюжет фильма отсылает нас к классическому кино об американских полицейских. Все начинается с того, что у главного героя - серьезного и молчаливого детектива - появляется новый напарник. Вопреки классике, это не молодой, храбрый и дерзкий новичок (привет «Смертельному оружию»), а молодой и дерзкий говорящий пес Макс. Столкновение таких непохожих героев уже рождает комизм ситуации, но впереди зрителя ждет еще больше юмора, ведь полиция отправляется на выставку собак в Лас-Вегасе, чтобы помешать аферам по продаже редких животных и найти общий язык. 

- «Псы под прикрытием» - четвертый фильм Раджи Госнелла

- Не смотря на то, что действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, съемки фильма проходили в Кардиффе и Уэльсе

- Алан Камминг уже работал с Раджрй Госнеллом на съемках фильмов «Смурфики» и «Смурфики-2»

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера онлайн 6 октября 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Раджа Госнелл
Раджа Госнелл
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Алан Камминг
Алан Камминг
Габриэль Иглесиас
Габриэль Иглесиас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Псы под прикрытием 16 постеров
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Псы под прикрытием
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Ротвейлер Макс находится на службе в полиции. Гордый пес, упивающийся своим одиночеством и независимостью от человека, привык работать один. Но все меняется. Макс вынужден сотрудничать с агентом ФБР Фрэнком (Уилл Арнетт) в деле о похищении детеныша панды. Малыша выкрали из зоопарка, он напуган и тоскует по маме. Макс готов пойти на все, чтобы спасти кроху ‒ даже принять участие в выставке собак. Собственно, Фрэнк ему и понадобился только для того, чтобы проникнуть на одну из самых престижных…
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Алексей Куликов 15 июня 2018, 18:31
Фильм крутой ходил вместе с младшим братом ему очень понравилось
Татьяна Казанцева 1 июня 2018, 07:08
Фиалка
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