Псы под прикрытием, 2018

Монтажер Раджа Госнелл («Один дома», «Красотка») пересел в режиссерское кресло и готов представить миру свою новую картину. В прочем, жанр веселого и доброго кино постановщика не отпустил, так что новый фильм способен поднять настроение и повеселить от души. Главные роли в картине исполнили Наташа Лионн («Кейт и Лео», «Неисправимые»), Алан Камминг («Хорошая жена», «Черный красавец»), неподражаемый Стэнли Туччи («Терминал», «В центре внимания») и Уилл Арнетт («Однажды в Риме», «Пошли в тюрьму»). Примечательно, что в русском переводе главные роли озвучивают Гарик Харламов и Кристина Асмус - не часто этот семейный дуэт работает вместе.
Сюжет фильма отсылает нас к классическому кино об американских полицейских. Все начинается с того, что у главного героя - серьезного и молчаливого детектива - появляется новый напарник. Вопреки классике, это не молодой, храбрый и дерзкий новичок (привет «Смертельному оружию»), а молодой и дерзкий говорящий пес Макс. Столкновение таких непохожих героев уже рождает комизм ситуации, но впереди зрителя ждет еще больше юмора, ведь полиция отправляется на выставку собак в Лас-Вегасе, чтобы помешать аферам по продаже редких животных и найти общий язык.
- «Псы под прикрытием» - четвертый фильм Раджи Госнелла
- Не смотря на то, что действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, съемки фильма проходили в Кардиффе и Уэльсе
- Алан Камминг уже работал с Раджрй Госнеллом на съемках фильмов «Смурфики» и «Смурфики-2»
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.