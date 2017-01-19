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Секретное досье, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Издатель и редактор проливают свет на государственные тайны
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Секретное досье» - это новый режиссёрский проект Стивена Спилберга («Парк Юрского периода», «Инопланетянин», «Большой и добрый великан»). В его картине снялись Элисон Бри («В активном поиске», «Охотник с Уолл-стрит»), Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Том Хэнкс («Изгой», «Форрест Гамп»), Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», «Дьявол носит Prada»), Джесси Племонс (сериала «Во все тяжкие» и «Фарго»), Сара Полсон (сериалы «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»), Боб Оденкёрк (сериал «Лучше звоните Солу») и другие.

Картина «Секретное досье» расскажет о деталях истории, произошедшей в реальности. Несколько лет назад «The New York Times» и «The Washington Post» вступили в непростую борьбу с Правительством США, когда решили опубликовать секретные сведения, добытые из Пентагона, которые раскрывали всю информацию о ходе войны во Вьетнаме.

- Джесси Племонс и Боб Оденкёрк оба играли в сериале «Во все тяжкие»

- В основе сюжета фильма «Секретное досье» лежит реальная история

- Том Хэнкс в пятый раз снимается в картине Стивена Спилберга

- «Секретное досье» - дебют для сценариста Элизабет Ханна. Для реализации его выбрала продюсер Эми Паскаль

- В 2018 году выходит ещё один фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который был снят раньше, однако имеет более позднюю дату релиза

- Том Хэнкс и Мэрил Стрип впервые играют в одном фильме, хотя и сотрудничали до этого на других проектах

- Единственным сотрудничеством Мэрил Стрип и Стивена Спилберга стало озвучание актрисой в фильме режиссёра «Искусственный разум»

- Сценарий за авторством Элизабет Ханны вошел в «Черный список» лучших неспродюсированных сценариев 2016 года.

Невероятная историю Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственный тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 2 мая 2018
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Элисон Бри
Элисон Бри
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Сара Полсон
Сара Полсон
Все актеры и съемочная группа
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Секретное досье
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В начале семидесятых годов дела у газеты «Вашингтон Пост» складывались не очень. Издатель Кэтрин Грэм хорошо ладила с американским правительством, а вот с материалами для статей был просто швах. Редакции не за что было зацепиться, поэтому она пичкала своих читателей второсортным материалом. Но, получив анонимно 47 томов исследований о делах во Вьетнаме, Кэтрин Грэм и ее редактор Бен Брэдли решают рискнуть, даже несмотря на то, что параллельно «Нью-Йорк Таймс» судится с…
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