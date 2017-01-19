Секретное досье, 2017

«Секретное досье» - это новый режиссёрский проект Стивена Спилберга («Парк Юрского периода», «Инопланетянин», «Большой и добрый великан»). В его картине снялись Элисон Бри («В активном поиске», «Охотник с Уолл-стрит»), Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Том Хэнкс («Изгой», «Форрест Гамп»), Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», «Дьявол носит Prada»), Джесси Племонс (сериала «Во все тяжкие» и «Фарго»), Сара Полсон (сериалы «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»), Боб Оденкёрк (сериал «Лучше звоните Солу») и другие.
Картина «Секретное досье» расскажет о деталях истории, произошедшей в реальности. Несколько лет назад «The New York Times» и «The Washington Post» вступили в непростую борьбу с Правительством США, когда решили опубликовать секретные сведения, добытые из Пентагона, которые раскрывали всю информацию о ходе войны во Вьетнаме.
- Джесси Племонс и Боб Оденкёрк оба играли в сериале «Во все тяжкие»
- В основе сюжета фильма «Секретное досье» лежит реальная история
- Том Хэнкс в пятый раз снимается в картине Стивена Спилберга
- «Секретное досье» - дебют для сценариста Элизабет Ханна. Для реализации его выбрала продюсер Эми Паскаль
- В 2018 году выходит ещё один фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который был снят раньше, однако имеет более позднюю дату релиза
- Том Хэнкс и Мэрил Стрип впервые играют в одном фильме, хотя и сотрудничали до этого на других проектах
- Единственным сотрудничеством Мэрил Стрип и Стивена Спилберга стало озвучание актрисой в фильме режиссёра «Искусственный разум»
- Сценарий за авторством Элизабет Ханны вошел в «Черный список» лучших неспродюсированных сценариев 2016 года.
Невероятная историю Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственный тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.
Журналист - что он значит для общества? Человек, который работает на издание для создания чего-то… Читать дальше…