Секретное досье, 2017

«Секретное досье» - это новый режиссёрский проект Стивена Спилберга («Парк Юрского периода», «Инопланетянин», «Большой и добрый великан»). В его картине снялись Элисон Бри («В активном поиске», «Охотник с Уолл-стрит»), Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Том Хэнкс («Изгой», «Форрест Гамп»), Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», «Дьявол носит Prada»), Джесси Племонс (сериала «Во все тяжкие» и «Фарго»), Сара Полсон (сериалы «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений»), Боб Оденкёрк (сериал «Лучше звоните Солу») и другие.

Картина «Секретное досье» расскажет о деталях истории, произошедшей в реальности. Несколько лет назад «The New York Times» и «The Washington Post» вступили в непростую борьбу с Правительством США, когда решили опубликовать секретные сведения, добытые из Пентагона, которые раскрывали всю информацию о ходе войны во Вьетнаме.