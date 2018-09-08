Хэллоуин, 2018

Режиссёр нашумевших комедий «Ананасовый Экспресс: сижу, курю» и «Храбрые перцем» Дэвид Гордон Грин замахнулся на ремейк классики фильмов ужасов – «Хэллоуин». Перед режиссёром встала сложнейшая задача сделать фильм не хуже и мощнее, чем прошлые части. Но это не такая уж и проблема, когда в фильме снялись актеры оригинала. Неподражаемая Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин» 1978, «Правдивая ложь») снова вернулась к роли Лори Строуд, а Ник Касл («Август Раш», «Капитан Крюк») снова наденет на себя маску кровавого убийцы Майкла Майерса.

Зло никогда не дремлет, оно выжидает нужного момента. И вот, много лет спустя этот момент настал. В городе Хэддонфилде снова происходят странные вещи, да ещё и в Хеллоуин. Лори Строуд уже давно не девочка подросток, которая просто сидела дома с детьми. Всю жизнь она ждала, что её ночной кошмар наяву – Майкл Майерс вернётся и готовилась к этому. Лори снова придётся противостоять злу и умудриться выжить в этой борьбе ещё раз.