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Halloween

Хэллоуин, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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продолжение оригинального фильма "Хеллоуин" 40 лет спустя и последний фильм франшизы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр нашумевших комедий «Ананасовый Экспресс: сижу, курю» и «Храбрые перцем» Дэвид Гордон Грин замахнулся на ремейк классики фильмов ужасов – «Хэллоуин». Перед режиссёром встала сложнейшая задача сделать фильм не хуже и мощнее, чем прошлые части. Но это не такая уж и проблема, когда в фильме снялись актеры оригинала. Неподражаемая Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин» 1978, «Правдивая ложь») снова вернулась к роли Лори Строуд, а Ник Касл («Август Раш», «Капитан Крюк») снова наденет на себя маску кровавого убийцы Майкла Майерса.

Зло никогда не дремлет, оно выжидает нужного момента. И вот, много лет спустя этот момент настал. В городе Хэддонфилде снова происходят странные вещи, да ещё и в Хеллоуин. Лори Строуд уже давно не девочка подросток, которая просто сидела дома с детьми. Всю жизнь она ждала, что её ночной кошмар наяву – Майкл Майерс вернётся и готовилась к этому. Лори снова придётся противостоять злу и умудриться выжить в этой борьбе ещё раз.

- Премьера фильма назначена на 19 октября 2018 года, спустя 40 лет с момента премьеры оригинального фильма

- Джейми Ли Кёртис снова играет главную героиню Лори Строуд.

- Не смотря на большое количество продолжений оригинального «Хэллоуина», фильм будет игнорировать все события, произошедшие в прошлых фильмах и начнет историю спустя много лет после оригинала.

- Ник Касл, сыгравший Майкла Майерса в оригинальном фильме снова появится в этой же роли.

- 19 октября (дата выхода фильма) считается официальным днём рождения Майкла Майерса

- Режиссёр оригинального фильма Джон Карпентер уверяет, что фильм станет последним во франшизе.

«Какие праздники вы любите больше всего? Новый год, День сурка, День космонавтики…для Майкла Майерса, хладнокровного убийцы в маске, главный день в году – это Хэллоуин. Абсолютное зло пометило красный день календаря острым лезвием ножа, и теперь он станет по-настоящему кровавым. Мало выжить в столкновении с беспощадным монстром, когда он угрожает забрать у тебя любимых людей. Для всех этот Хэллоуин рискует оказаться последним, и он собрал на съемочной площадке всех легенд, который готовы поставить жуткую, финальную точку в этой истории.

7.0 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 25 февраля 2019
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
В ролях
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джуди Грир
Джуди Грир
Энди Мэтичак
Энди Мэтичак
Ник Касл
Ник Касл
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Все актеры и съемочная группа
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Прошло 40 лет с тех пор, как молчаливый маньяк Майкл Майерс в белой кожаной маске нагнал страху на небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс, жестоко расправившись с тремя подростками на Хэллоуин. Будучи продолжением оригинального фильма Джона Карпентера, положившего начало золотого века слешеров, новый «Хэллоуин» заранее поставил себе высокую планку. Более того, картина Дэвида Гордона Грина игнорирует все семь сиквелов, в которых много чего произошло. Да и времена изменились:…
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karintus 19 октября 2018, 15:28
Это шикарный фильм! Сценарий,музыка, постановка кадра - все отлично.
Конечно,было пару моментов,которые можно счесть на недочет, но я, как любитель… Читать дальше…
Дмитрий Симан 21 октября 2018, 20:18
Фильм отстой. Настолько тупой, что я не плнимаю как можно снимать подобную дичь. Не советую.
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68 голосов
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Кассовые сборы франшизы «Хэллоуин» превысили $700 млн Это суммарный заработок 12 фильмов.
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27 октября 2021 16:21
Сценарий фильма «Хэллоуин заканчивается» уже готов — режиссер обещает, что финал трилогии не разочарует У Дэвида Гордона Грина был сформирован план еще до съемок сиквела. 
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14 октября 2021 14:28
Продюсер Джейсон Блум обещает, что перезапуск «Изгоняющего дьявола» будет «свежим» и «очень-очень страшным» Лента станет продолжением оригинального фильма Уильяма Фридкина.
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