Хэллоуин, 2018

Режиссёр нашумевших комедий «Ананасовый Экспресс: сижу, курю» и «Храбрые перцем» Дэвид Гордон Грин замахнулся на ремейк классики фильмов ужасов – «Хэллоуин». Перед режиссёром встала сложнейшая задача сделать фильм не хуже и мощнее, чем прошлые части. Но это не такая уж и проблема, когда в фильме снялись актеры оригинала. Неподражаемая Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин» 1978, «Правдивая ложь») снова вернулась к роли Лори Строуд, а Ник Касл («Август Раш», «Капитан Крюк») снова наденет на себя маску кровавого убийцы Майкла Майерса.
Зло никогда не дремлет, оно выжидает нужного момента. И вот, много лет спустя этот момент настал. В городе Хэддонфилде снова происходят странные вещи, да ещё и в Хеллоуин. Лори Строуд уже давно не девочка подросток, которая просто сидела дома с детьми. Всю жизнь она ждала, что её ночной кошмар наяву – Майкл Майерс вернётся и готовилась к этому. Лори снова придётся противостоять злу и умудриться выжить в этой борьбе ещё раз.
- Премьера фильма назначена на 19 октября 2018 года, спустя 40 лет с момента премьеры оригинального фильма
- Джейми Ли Кёртис снова играет главную героиню Лори Строуд.
- Не смотря на большое количество продолжений оригинального «Хэллоуина», фильм будет игнорировать все события, произошедшие в прошлых фильмах и начнет историю спустя много лет после оригинала.
- Ник Касл, сыгравший Майкла Майерса в оригинальном фильме снова появится в этой же роли.
- 19 октября (дата выхода фильма) считается официальным днём рождения Майкла Майерса
- Режиссёр оригинального фильма Джон Карпентер уверяет, что фильм станет последним во франшизе.
«Какие праздники вы любите больше всего? Новый год, День сурка, День космонавтики…для Майкла Майерса, хладнокровного убийцы в маске, главный день в году – это Хэллоуин. Абсолютное зло пометило красный день календаря острым лезвием ножа, и теперь он станет по-настоящему кровавым. Мало выжить в столкновении с беспощадным монстром, когда он угрожает забрать у тебя любимых людей. Для всех этот Хэллоуин рискует оказаться последним, и он собрал на съемочной площадке всех легенд, который готовы поставить жуткую, финальную точку в этой истории.
Конечно,было пару моментов,которые можно счесть на недочет, но я, как любитель… Читать дальше…