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Один день лета

#ОДИНДЕНЬЛЕТА, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Вся жизнь недавней провинциалки, а теперь москвички Кати — одно сплошное селфи с чередой знаменитостей. Любые интриги ради лайка, любые подвиги во имя статуса «звезды инстаграм». Но, количество подписчиков по-прежнему недостаточно и ради заветной цели она отправляется в Санкт-Петербург, чтобы сделать селфи с загадочным художником, скрывающим свою личность, и тем самым взорвать интернет. А в это время в аэропорту, солидный незнакомец просит Катю передать неизвестному ей адресату обычный конверт... Выполнение этого поручения не только рушит ее планы, но и в результате всего лишь за один день в корне меняет ее взгляды на жизнь. Петербург ловко играет ее судьбой, вовлекая Катю в свои ловушки. В результате, она понимает, что самое главное для нее не социальные сети, а реальная жизнь, не лайки, а любовь. И первым свою любовь ей дарит он: Петербург. Своими сквозными дворами, разведенными мостами, покатыми крышами и уличными музыкантами… Найти свое счастье просто, если знать где его искать.

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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Александр Игудин
В ролях
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Алекс Комаровский
Степан Ледков
Андрей Носков
Андрей Носков
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #ОДИНДЕНЬЛЕТА 1 постер
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