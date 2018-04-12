Я — миллиардер, 2018

Даниэле Лукетти («Присутствие великолепия») в очередной раз поднял вечный вопрос — «А можно ли купить счастье?». В его новой драме снялись Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Элио Джермано («Девять», «Дама в очках и с ружьем в автомобиле»), Элеонора Данко («Комната сына»), Марчелло Фонте.
Нума Темпеста – успешный и харизматичный финансист, владелец яхт и самолетов, постоянный обитатель шикарного отеля, ворочающий космическими суммами и заключающий контракты на строительство целых мегаполисов в развивающихся странах. Когда Темпесту все же ловят на уклонении от налогов, герой оказывается приговоренным к общественным работам в приюте для бездомных. Здесь прожженному бизнесмену предстоит научиться пониманию и сочувствию, которое он обычно не испытывает ни к кому, включая самого себя.
Главный герой, миллиардер Нума Темпеста живет в собственном шикарном отеле — совершенно один. У него есть деньги, за которые можно купить все блага мира, но нет главного… Его жизнь круто меняется, когда из-за махинаций с налогами ему дают условный срок и отправляют на общественные работы в социальный центр. Здесь у него впервые появляются друзья и возможность начать жизнь с чистого листа, но кто однажды попробовал вкус больших денег — уже не сможет его забыть.