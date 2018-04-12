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Io sono Tempesta

Я — миллиардер, 2018

2018 / Италия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Фильм о том, как миллиардер теряет все, а затем заново строит свою жизнь
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Даниэле Лукетти («Присутствие великолепия») в очередной раз поднял вечный вопрос — «А можно ли купить счастье?». В его новой драме снялись Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Элио Джермано («Девять», «Дама в очках и с ружьем в автомобиле»), Элеонора Данко («Комната сына»), Марчелло Фонте.

Нума Темпеста – успешный и харизматичный финансист, владелец яхт и самолетов, постоянный обитатель шикарного отеля, ворочающий космическими суммами и заключающий контракты на строительство целых мегаполисов в развивающихся странах. Когда Темпесту все же ловят на уклонении от налогов, герой оказывается приговоренным к общественным работам в приюте для бездомных. Здесь прожженному бизнесмену предстоит научиться пониманию и сочувствию, которое он обычно не испытывает ни к кому, включая самого себя.

  • Большая часть съемок прошла в Риме. Сцены событий, происходящих по сюжету в Казахстане, снимали в Национальном парке Гран Сассо и Монти делла Лага в Италии.
  • За роль Нумы Темпесты актер Марко Джаллини был номинирован на премию Итальянской национальной ассоциацией киножурналистов “Серебряная лента”.
  • По одной из версий, прототипом главного героя отчасти стал Сильвио Берлускони: как и Темпеста, Берлускони в 2014 году был осужден за уклонение от уплаты налогов и приговорен к общественным работам – в католическом доме для престарелых с ограниченными возможностями.
  • Картина принимала участие в Российско-итальянском кинофестивале RIFF 2018 в Москве.

Главный герой, миллиардер Нума Темпеста живет в собственном шикарном отеле — совершенно один. У него есть деньги, за которые можно купить все блага мира, но нет главного… Его жизнь круто меняется, когда из-за махинаций с налогами ему дают условный срок и отправляют на общественные работы в социальный центр. Здесь у него впервые появляются друзья и возможность начать жизнь с чистого листа, но кто однажды попробовал вкус больших денег — уже не сможет его забыть.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера в мире 12 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Даниэле Лукетти
Даниэле Лукетти
В ролях
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Элио Джермано
Элио Джермано
Элеонора Данко
Элеонора Данко
Марчелло Фонте
Марчелло Фонте
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В классической притчевой традиции есть такой сюжет - король выходит в народ. Прикидывается простым горожанином, любопытным путешественником или даже назойливым нищим, и постигает истину о своём народе и себе. В этот сюжет могут вплетаться второстепенные линии, как дружба, любовь, можно исправить семейные проблемы, рабочие и, как следствие, финансовые. Но главное остается главным - разобраться в себе. В этом плане «Я — миллиардер» Даниэле Лукетти не сказать чтобы состоялся. Но…
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