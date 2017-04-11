Тело, 2017

Фильм «Тело» снял немецкий режиссер Норберт Кайль, до этого отметившийся лишь короткометражками. В ролях его картины снялись Ребекка Форсайт («C.S.I. Место преступления», «128 ударов сердца в минуту»), Люси Арон («Крестный путь», «Берлинский синдром»), Барбара Крэмптон («Реаниматор», «Опасные попутчики») и др.

Сюжет картины «Тело» расскажет шокирующую историю девушки по имени Кира, крторая страдает от необычной болезни. Ее кожа стареет слишком стремительно, оттого начинает осыпаться, и у Киры есть только один шанс спастись – заменить свою кожу чужой. Пойдет ли она на такой рискованный шаг, забрав чью-то жизнь, или предпочтет погибнуть самой?