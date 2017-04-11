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Тело Тело
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Тело, 2017

2017 / Германия / Канада
4.8 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Тело» снял немецкий режиссер Норберт Кайль, до этого отметившийся лишь короткометражками. В ролях его картины снялись Ребекка Форсайт («C.S.I. Место преступления», «128 ударов сердца в минуту»), Люси Арон («Крестный путь», «Берлинский синдром»), Барбара Крэмптон («Реаниматор», «Опасные попутчики») и др.

Сюжет картины «Тело» расскажет шокирующую историю девушки по имени Кира, крторая страдает от необычной болезни. Ее кожа стареет слишком стремительно, оттого начинает осыпаться,  и у Киры есть только один шанс спастись – заменить свою кожу чужой. Пойдет ли она на такой рискованный шаг, забрав чью-то жизнь, или предпочтет погибнуть самой?

- Фильм «Тело» стал дебютом для немца Норберта Кайля

Молодая девушка Кира сталкивается со странной болезнью: ее кожа быстро стареет и начинает осыпаться. От этой заразы находится лечение — Кира может заменить собственную кожу чужой, но ей приходится выбирать: погибнуть самой или выжить, погубив кого-то другого.

4.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 мая 2018
Премьера в мире 11 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Норберт Кайль
Норберт Кайль
В ролях
Ребекка Форсайт
Ребекка Форсайт
Люси Арон
Люси Арон
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Шон Нопп
Шон Нопп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тело 2 постера
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Наша рецензия
Кира Мэйбон после пятого свидания с бойфрендом заболевает странной болезнью кожи: верхний покров быстро стареет и отмирает, когда как нижние абсолютно здоровы. Все бы ничего, но болезнь протекает с осложнениями – галлюцинации, провалы в памяти, головокружение. Ждать лечения слишком долго, так как отмершие клетки распространяются слишком быстро, грозя превратить Киру в живую мумию. Временное лечение находится благодаря счастливой случайности: девушке достаточно лишь заменить свою кожу…
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саундтрек фильма Тело
Кадры из фильма Все кадры
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