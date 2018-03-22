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Полночное солнце Полночное солнце
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Midnight Sun

Полночное солнце, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Романтическая история девушки, не выносящей солнце, и ее возлюбленного
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Режиссёр «Шага вперёд 4» Скотт Спир выпускает свой новый фильм «Полночное солнце», в основе сюжета которого лежит знаменитая японская картина. В ленте снялись многообещающие молодые актёры: Белла Торн («Танцевальная лихорадка», «Ужас Амитивилля: Пробуждение») и Патрик Шарцнеггер («Застрял в любви», «Скауты против зомби»). Также в съёмках принял участие Роб Риггл, известный по таким комедиям, как «Мачо и ботан», «Мальчишник в Вегасе» и «Кадры». 

В центре сюжета картины «Полночное солнце» окажется юная Кэти, которая страдает ужасным недугом. Днём её кожа не может выносить света, поэтому 17-летняя девушка проводит практически всё время дома, сочиняя песни. Только ночью она может выходить на улицу, и в одну из таких ночей она встречает на улице прекрасного юношу по имени Чарли. Кэти тут же влюбляется и ради собственного счастья она готова даже к тому, чтобы сгореть под солнцем.

Главная героиня фильма, семнадцатилетняя Кэти Прайс, с раннего детства живет почти в полном затворничестве. Образованием и воспитанием девушки занимается ее отец, он же ее единственный друг, тогда как ее мать умерла, когда девочка была совсем маленькой. Кэти выходит из дома только по ночам, а днем ее окна закрыты не пропускающими свет занавесками. Это не каприз и не причуда: Кэти больна редким генетическим заболеванием, сделавшим ее кожу сверхчувствительной к солнечному свету. Даже короткое нахождение под лучами солнца может запустить в ее организме необратимые процессы, в конечном счете ведущие к смерти.

Однажды ночью, когда Кэти по привычке выходит поиграть на гитаре и спеть на железнодорожной станции недалеко от дома, ее замечает соседский парень Чарли. В результате череды случайных событий молодые люди снова встречаются и вскоре влюбляются друг в друга. Кэти счастлива, но боится рассказать Чарли о своей болезни, несмотря на предостережения своего отца Джека.

Пара проводит очередную ночь в Сиэтле, где они посещают концерт любимой группы Кэти, с песнями бродят по опустевшим городским улицам, а позже плавают в озере и обсыхают у костра. Лежа на песке, Чарли упоминает, что скоро взойдет солнце, и Кэти с ужасом понимает, что не успевает попасть домой до рассвета.

Чарли быстро отвозит ее домой, но они не успевают вовремя, и всего на несколько секунд девушка попадает под воздействие солнечного света. Джек наконец раскрывает Чарли тайну о болезни Кэти, но уже поздно: после нескольких тестов доктора приходят к выводу, что ее мозг начинает разрушаться. Однако герои не отчаиваются: они знают, что любовь поможет им преодолеть любые испытания.

Режиссер фильма Скотт Спир – известный американский клипмейкер, ранее работавший над фильмами серии «Шаг вперед». Опыт работы с хореографией и клиповым монтажом, необходимый для столь музыкального фильма, и помог ему занять режиссерское кресло.

Сценарий фильма написан Эриком Кирстеном по одноименному подростковому роману Триш Кук, который, в свою очередь, основан на манге художницы и писательницы Рин Микимото «Песнь солнца». Манга же является графической адаптацией одноименного фильма японского режиссера Норихиро Коидзуми по сценарию Кэндзи Бандо. Главную роль в этом фильме также исполнила известная певица, Юи Ёсиока, и он дал хороший старт ее музыкальной карьере. Американский ремейк следует оригиналу почти покадрово, исключая намного более печальный и жестокий конец японского фильма.

Съемки фильма начались в Ванкувере в октябре 2015 года и были закончены в 2016 году, но по какой-то причине дистрибьютор Open Road Films откладывали театральный релиз картины еще более двух лет.

Роль Чарли исполняет Патрик Шварценеггер. В жизни актер является сыном Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Через свою мать он также связан с семьей Кеннеди: он является внучатым племянником президента США Джона Ф. Кеннеди, а также сенаторов США Роберта Ф. Кеннеди и Теда Кеннеди.

Главную роль Кэти в фильме исполняет Белла Торн, американская актриса и певица. Хотя основным саундтреком фильма занимался известный американский композитор Нейт Уолкотт, все песни, которые Кэти исполняет в фильме, Белла написала и исполнила самостоятельно, и позже они вышли на диске отдельным от общего саундтрека фильма синглом. Кроме того, в детстве Белла страдала дислексией и подвергалась насмешкам одноклассников, из-за чего ее в конце концов перевели на домашнее обучение. Этот опыт помог актрисе лучше идентифицировать себя со своим персонажем.

При крохотном бюджете (всего 2.8 миллиона долларов) фильм собрал в мировом прокате чуть более 27 миллионов долларов, тем самым окупив свой бюджет десять раз.

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: ее нежная кожа не выносит дневного света. Но однажды в полночь она встречает Чарли, веселого парня с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…    

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 марта 2018
Премьера в мире 22 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Скотт Спир
Скотт Спир
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер
Роб Риггл
Роб Риггл
Дженнифер Гриффин
Дженнифер Гриффин
Кен Тремблетт
Кен Тремблетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полночное солнце 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Это ещё у Ремарка было: красивая девушка, неизбежно угасающая от неизлечимой болезни, красиво проживает последние дни своей короткой жизни. И можно, конечно, похвалить голливудских кинематографистов: классикой вдохновляются. Но скажите честно, вы ещё не устали смертельно от одинаковых по содержанию мелодрам, где меняются только лица главных героев и те самые заболевания? Даже «Виноваты звёзды», какими бы ошеломляющими не были кассовые сборы, в итоге просто встали в ряд всех этих…
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саундтрек фильма Полночное солнце
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