Полночное солнце, 2017

Режиссёр «Шага вперёд 4» Скотт Спир выпускает свой новый фильм «Полночное солнце», в основе сюжета которого лежит знаменитая японская картина. В ленте снялись многообещающие молодые актёры: Белла Торн («Танцевальная лихорадка», «Ужас Амитивилля: Пробуждение») и Патрик Шарцнеггер («Застрял в любви», «Скауты против зомби»). Также в съёмках принял участие Роб Риггл, известный по таким комедиям, как «Мачо и ботан», «Мальчишник в Вегасе» и «Кадры».

В центре сюжета картины «Полночное солнце» окажется юная Кэти, которая страдает ужасным недугом. Днём её кожа не может выносить света, поэтому 17-летняя девушка проводит практически всё время дома, сочиняя песни. Только ночью она может выходить на улицу, и в одну из таких ночей она встречает на улице прекрасного юношу по имени Чарли. Кэти тут же влюбляется и ради собственного счастья она готова даже к тому, чтобы сгореть под солнцем.

Главная героиня фильма, семнадцатилетняя Кэти Прайс, с раннего детства живет почти в полном затворничестве. Образованием и воспитанием девушки занимается ее отец, он же ее единственный друг, тогда как ее мать умерла, когда девочка была совсем маленькой. Кэти выходит из дома только по ночам, а днем ее окна закрыты не пропускающими свет занавесками. Это не каприз и не причуда: Кэти больна редким генетическим заболеванием, сделавшим ее кожу сверхчувствительной к солнечному свету. Даже короткое нахождение под лучами солнца может запустить в ее организме необратимые процессы, в конечном счете ведущие к смерти.

Однажды ночью, когда Кэти по привычке выходит поиграть на гитаре и спеть на железнодорожной станции недалеко от дома, ее замечает соседский парень Чарли. В результате череды случайных событий молодые люди снова встречаются и вскоре влюбляются друг в друга. Кэти счастлива, но боится рассказать Чарли о своей болезни, несмотря на предостережения своего отца Джека.

Пара проводит очередную ночь в Сиэтле, где они посещают концерт любимой группы Кэти, с песнями бродят по опустевшим городским улицам, а позже плавают в озере и обсыхают у костра. Лежа на песке, Чарли упоминает, что скоро взойдет солнце, и Кэти с ужасом понимает, что не успевает попасть домой до рассвета.

Чарли быстро отвозит ее домой, но они не успевают вовремя, и всего на несколько секунд девушка попадает под воздействие солнечного света. Джек наконец раскрывает Чарли тайну о болезни Кэти, но уже поздно: после нескольких тестов доктора приходят к выводу, что ее мозг начинает разрушаться. Однако герои не отчаиваются: они знают, что любовь поможет им преодолеть любые испытания.