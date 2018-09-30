Без меня, 2018

Режиссером фильма «Без меня» стал дебютант в режиссуре 2017 года с фильмом «ЖГИ!» Кирилл Плетнев. В своей новой картине он снял звезду сериала «Деффчонки» Полину Максимову и Любовь Аксенову («Салют-7», «Мажор 2»). Мужскую роль сыграл набирающий популярность актер Риналь Мухаметов («Притяжение»).

Две девушки, ставшие жертвой несчастной любви, попадают в загадочную ситуацию. Обе они потеряли любимого мужчину, однако спустя какое-то время они начинают получать послания, которые, как им кажется, мог отправить лишь он. Тогда девушки бросаются в путь, на юг страны, чтобы выяснить, в чем же секрет таинственных сообщений. В дороге они пытаются разобраться в своей потерянной любви и общем прошлом.