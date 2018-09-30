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Без меня Без меня
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Без меня, 2018

2018 / Россия
7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Две девушки, любившие одного парня, после его смерти отправляются в захватывающее путешествие
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Режиссером фильма «Без меня» стал дебютант в режиссуре 2017 года с фильмом «ЖГИ!» Кирилл Плетнев. В своей новой картине он снял звезду сериала «Деффчонки» Полину Максимову и Любовь Аксенову («Салют-7», «Мажор 2»). Мужскую роль сыграл набирающий популярность актер Риналь Мухаметов («Притяжение»).

Две девушки, ставшие жертвой несчастной любви, попадают в загадочную ситуацию. Обе они потеряли любимого мужчину, однако спустя какое-то время они начинают получать послания, которые, как им кажется, мог отправить лишь он. Тогда девушки бросаются в путь, на юг страны, чтобы выяснить, в чем же секрет таинственных сообщений. В дороге они пытаются разобраться в своей потерянной любви и общем прошлом.

- Это второй фильм Кирилла Плетнева, первым стала картина «Жги»

- Сценарий фильма «Без меня» написала автора сериала «Измены» Дарья Грацевич

- Съемки картины прошли в Москве и Подмосковье и Краснодарском крае

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Две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своем прошлом.

7.7 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера в мире 30 сентября 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
В ролях
Полина Максимова
Полина Максимова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Без меня 1 постер
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Когда на нас накатывает любовное настроение и хочется что-то посмотреть, едва ли в голову приходит российский фильм. Зачастую отечественным мелодрамам не хватает либо изящества, либо деликатности. А зритель в любовном настроении - существо донельзя чувствительное и ранимое. Тут нужна сказка. Именно с такого ракурса нужно рассматривать второй полнометражный фильм Кирилла Плетнёва «Без меня». Иначе вопросы о реальности происходящего замучают вас настолько, что в итоге вам может…
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lesyakazmina 11 октября 2018, 21:35
Максимова....вот уж не подумала бы, что она будет (для меня) центром всей картины! Я ждала выхода этого фильма.... Не пожалела! Для меня этот… Читать дальше…
pavlenko.anjelicka 12 октября 2018, 10:28
Атмосфера потрясающая. Съёмка, музыка, персонажи - всё на высшем уровне. История рассказана действительно красиво
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3 декабря 2018 00:25
«…я не боюсь рисковать», ‒ Кирилл Плетнев рассказал о работе над фильмом «Без меня» В декабре 2017 года в российский прокат вышел фильм «Жги!» с Ингой Оболдиной и Викторией Исаковой в главных ролях. Для режиссера картины Кирилла Плетнева лента стала дебютом в полном
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