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Chacun sa vie

12 мелодий любви, 2018

2018 / Франция
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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12 мужчин и 12 женщин встречаются на музыкальном фестивале, который изменит их жизни
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Знаменитый французский режиссер Клод Лелуш («Мужчина и женщина», «Вся жизнь») представляет свое новое творение, в российском прокате получившее название «12 мелодий любви». В ролях снялись Жан Дюжарден («Артист», «99 франков»), Надя Фарес («Багровые реки»), Джонни Халлидей («Ограбление по-французски») и другие звезды французского кино.

Действие картины разворачивается в маленьком французском городке Бон. Все его жители обожают джаз и каждый год встречают музыкальный фестиваль. Главные герои – 12 женщин и 12 мужчин, которые живут своей жизнью, однажды встретятся в этом бургундском городке, чтобы решить судьбу одного из них.

- Жан Дюжарден снимался в фильме Лелуша «Один плюс одна»

В маленьком бургундском городке Бон царит джазовое настроение. Здесь проходит ежегодный фестиваль музыки, а 12 мужчин и 12 женщин, не замечая ничего вокруг, продолжают жить своей жизнью. Они влюбляются, флиртуют, назначают свидания, изменяют, разводятся и делают предложения руки и сердца. Судьи, аристократы, знаменитости и шарлатаны, проститутки, врачи, медсестры, артисты и полицейские - однажды этим малознакомым людям предстоит встретиться, чтобы решить судьбу одного из них.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера в мире 15 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Клод Лелуш
Клод Лелуш
В ролях
Эрик Дюпон
Джонни Халлидей
Джонни Халлидей
Надя Фарес
Надя Фарес
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 12 мелодий любви 1 постер
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12 мелодий любви
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Жизнь объединяет людей - кого-то семейно-брачными узами, кого-то случайной встречей, а некоторых даже в больничной палате или в эпицентре полицейского рейда. Все здесь одинаково виноваты в своих проблемах, удачах, прегрешениях и странных ситуациях. Люди нездоровы, и в «12 мелодиях любви» всевозможные «грехи» и прегрешения отчаянно вылезают наружу, обсмеиваются, а у кого-то могут вызвать и нотки сочувствия. А чтобы никто не расстраивался, картина просто переполнена…
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