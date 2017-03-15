12 мелодий любви, 2018

Знаменитый французский режиссер Клод Лелуш («Мужчина и женщина», «Вся жизнь») представляет свое новое творение, в российском прокате получившее название «12 мелодий любви». В ролях снялись Жан Дюжарден («Артист», «99 франков»), Надя Фарес («Багровые реки»), Джонни Халлидей («Ограбление по-французски») и другие звезды французского кино.

Действие картины разворачивается в маленьком французском городке Бон. Все его жители обожают джаз и каждый год встречают музыкальный фестиваль. Главные герои – 12 женщин и 12 мужчин, которые живут своей жизнью, однажды встретятся в этом бургундском городке, чтобы решить судьбу одного из них.