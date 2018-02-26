Мария Магдалина, 2017

Фильм «Мария Магдалина» снял номинант на премию Эмми Гарт Дэвис («Лев», сериал «Вершина озера»). В главных ролях появятся такие актеры, как Руни Мара («Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть», «Лев»), Хоакин Феникс («Мастер», «Переступить черту», «Гладиатор», «Она»), Чиветель Эджиофор («Двенадцать лет рабства», «Гангстер», «Марсианин», «Доктор Стрэндж») и Тахар Рахим («Пророк», «Секреты прошлого», «Черное золото»).

Фильм расскажет о драматической истории жизни одной из самых загадочных личностей в мировой истории – Марии Магдалине. Она смело решается бросить свою семью, которая не разделяет ее убеждений, и отправляется в путешествие к Иерусалиму вместе с группой единомышленников. Во главе этой группы находится Иисус, который поможет Марии найти свое место в жизни.