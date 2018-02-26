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Мария Магдалина Мария Магдалина
Киноафиша Фильмы Мария Магдалина
Mary Magdalene

Мария Магдалина, 2017

2017 / Великобритания
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм «Мария Магдалина» снял номинант на премию Эмми Гарт Дэвис («Лев», сериал «Вершина озера»). В главных ролях появятся такие актеры, как Руни Мара («Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть», «Лев»), Хоакин Феникс («Мастер», «Переступить черту», «Гладиатор», «Она»), Чиветель Эджиофор («Двенадцать лет рабства», «Гангстер», «Марсианин», «Доктор Стрэндж») и Тахар Рахим («Пророк», «Секреты прошлого», «Черное золото»).

Фильм расскажет о драматической истории жизни одной из самых загадочных личностей в мировой истории – Марии Магдалине. Она смело решается бросить свою семью, которая не разделяет ее убеждений, и отправляется в путешествие к Иерусалиму вместе с группой единомышленников. Во главе этой группы находится Иисус, который поможет Марии найти свое место в жизни.

- Мария была последовательница Иисуса Христа, христианской святой, мироносицей, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.

- Мария происходила из галилейского города Магдала в колене Иссахаровом, близ Капернаума.

- Руни Мара снималась в фильме Гарта Дэвиса "Лев"

МАРИЯ МАГДАЛИНА – рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (Руни Мара) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера в мире 26 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гарт Дэвис
Гарт Дэвис
В ролях
Руни Мара
Руни Мара
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Ариана Лабед
Ариана Лабед
Райан Корр
Райан Корр
Все актеры и съемочная группа
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Мария Магдалина смотреть онлайн

Мария Магдалина
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Мария Магдалина (Руни Мара) живет под одной крышей с отцом и другими родственниками. Девушка обладает удивительным даром – она способна успокаивать испытывающих сильную физическую боль. Так, Мария помогла успокоиться и пережить тяжелые роды роженице. Сама Мария не спешит выходить замуж и рожать детей, а годы-то идут, и семья уже подобрала ей мужа. Она не радуется скорой свадьбе и не способна изобразить хотя бы почтенное смирение. Мария паникует при мысли о своем будущем. Родные думают,…
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11 апреля 2018 14:34
Релиз «Марии Магдалины» С Руни Марой и Хоакином Фениксом перенесли Фильм «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса с Руни Марой и Хоакином Фениксом в главных ролях была убран из сетки релизов The Weinstein Company. Начало проката было назначено на 30 марта 2018
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22 января 2018 14:41
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