Мария Магдалина, 2017

Фильм «Мария Магдалина» снял номинант на премию Эмми Гарт Дэвис («Лев», сериал «Вершина озера»). В главных ролях появятся такие актеры, как Руни Мара («Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть», «Лев»), Хоакин Феникс («Мастер», «Переступить черту», «Гладиатор», «Она»), Чиветель Эджиофор («Двенадцать лет рабства», «Гангстер», «Марсианин», «Доктор Стрэндж») и Тахар Рахим («Пророк», «Секреты прошлого», «Черное золото»).
Фильм расскажет о драматической истории жизни одной из самых загадочных личностей в мировой истории – Марии Магдалине. Она смело решается бросить свою семью, которая не разделяет ее убеждений, и отправляется в путешествие к Иерусалиму вместе с группой единомышленников. Во главе этой группы находится Иисус, который поможет Марии найти свое место в жизни.
- Мария была последовательница Иисуса Христа, христианской святой, мироносицей, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при Его Распятии и была первой из людей, удостоившейся явления Воскресшего Иисуса.
- Мария происходила из галилейского города Магдала в колене Иссахаровом, близ Капернаума.
- Руни Мара снималась в фильме Гарта Дэвиса "Лев"
МАРИЯ МАГДАЛИНА – рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (Руни Мара) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.