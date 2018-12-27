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Три богатыря и наследница престола Три богатыря и наследница престола
Киноафиша Фильмы Три богатыря и наследница престола

Три богатыря и наследница престола, 2018

2018 / Россия
7.9 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Новые приключения русских богатырей!
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Накануне новогодних праздников по традиции в прокат выходит очередная анимационная картина студии «Мельница» об известных и всеми любимых русских героев — «Три богатыря и наследница престола». Режиссером в этот раз выступил Константин Бронзит, который когда-то давно стал автором самого первого мультфильма серии «Алеша Попович и Тугарин Змей».

В новой главе приключений Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца под названием «Три богатыря и наследница престола» речь пойдет о том, как Князь Киевский решает объявить, кто же станет наследником престола, и им становится его племянница Забава. Вместе с мужем Елисеем она учится в Царьграде, где владычествует злой Василевс. И только три богатыря могут вернуть наследницу домой.

«Три богатыря и наследница престола» — это девятый по счету мультфильм о трех богатырях.

Режиссером четырех предыдущих частей выступал Константин Феоктистов, однако в этот раз его заменил Константин Бронзит.

По слухам, следующий мультфильм серии будет повествовать о коне Юлии.

Константин Бронзит стоял у истоков франшизы о богатырях: он работал над первым мультфильмом серии “Алеша Попович и Тугарин Змей”, после чего почти на 14 лет оставил коммерческое кино, сосредоточившись на авторской анимации.

В мультфильме присутствуют второстепенные персонажи из разных частей франшизы: пара Елисея и Забавы из фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), а также император Василевс и Соловей-Разбойник из “Ильи Муромца и Соловья-Разбойника” (2007).

Голосом продюсера франшизы Александра Боярского в мультфильме разговаривает император Василевс, которого в “Илье Муромце и Соловье-Разбойнике” озвучивал Олег Табаков.

Константин Бронзит дважды выдвигался на премию “Оскар” в номинации “Лучший короткометражный анимационный фильм” – за “Уборную историю – любовную историю” в 2009 года и за “Мы не можем жить без космоса” в 2016 году.

Работа над мультфильмом заняла год и три месяца и велась на петербургской студии анимации “Мельница”, которая к тому моменту из Мельничного переулка переехала в новое здание на проспекте Большевиков: на втором этаже тут рисуют 3D-анимацию, на третьем – 2D, в том числе мультфильмы про богатырей.

В создании “Наследницы престола” приняло участие более 100 человек.

В сцене, где Забава открывает погреб, можно увидеть скрещенные серп и молот – символы коммунизма.

Мультфильм вышел на широкий экран 27 декабря 2018 года. При бюджете в 2 557 000 долларов кассовые сборы картины составили 9 195 443 долларов.

На V Национальной анимационной премии “Икар”, которая прошла 8 апреля 2019 года в Суздале, мультфильм “Три богатыря и наследница престола” был награжден призом в номинации “Лучший фильм в прокате”, обогнав “Смешариков. Дежавю” и “Гофманиаду”. А на Открытом российском фестивале анимационного кино 2019 в том же Суздале Константин Бронзит получил награду за “Лучший полнометражный фильм”.

Сценарий к мультфильму написали братья Вадим и Максим Свешниковы, которые работали над “Алешей Поповиче и Тугариным Змеем”. Как и в прошлый раз, режиссер Константин Бронзит значительно переработал первоначальный сценарий. Продюсеры обеспечили Бронзиту достаточную творческую свободу, чтобы вносить разнообразие в диалоги, менять сцены и ситуации. Единственное, что Константин изменить не смогу, так это общую фабулу истории.

В многочисленных интервью Константин Бронзит признавался, что его любимым героем из “Трех богатырей и наследницы престола” стал сын царя Василевса Леонид, избалованный и недалекий наследник византийского престола: режиссер сам придумал его как персонажа и сам же озвучил.

К моменту выхода “Наследницы престола” Сергей Маковецкий стал самым “долгоиграющим” актером озвучки во франшизе о богатырях: его персонаж появляется во всех частях серии – этим достижением не может похвастаться даже Юлий, которого в фильме «Добрыня Никитич» не было. Кроме того, Князь Киевский обогнал болтливого коня и в зрительских рейтингах: по уровню симпатии он стоит на первом месте, и только потом идет Юлий. Режиссер Константин Бронзит отмечал, что такой успех случился благодаря очень точному “попаданию” Маковецкого в роль, хотя самого персонажа с актера не срисовывали.

В интервью изданию Tricolor TV Magazine Константин Бронзит признался, что, по его мнению, в большинстве фильмов франшизы не хватало юмора и что его задачей при создании “Наследницы престола” было восполнение этого пробела.

“Три богатыря и наследница престола” – единственная серия франшизы на момент выхода, в которой не появляется ни одна из жен богатырей.

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача - кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу -  племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

7.9 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 декабря 2018
Премьера в мире 27 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Бронзит
Константин Бронзит
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Все актеры и съемочная группа
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Три богатыря и наследница престола
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Постучалась беда неминучая в хоромы княжеские: захворал-занедужил славный Владимир-князь. Да так сильно скрутила его хворь поганая, что не ровен час – и лежать ему во земле сырой. Но негоже владыке мудрому оставлять своих холопий сиротами – без правителя пропадут они. Тогда вспомнил достославный Князь Киевский о племяннице своей Забаве Путятичне, что премудрости заморской в Византии обучаться изволила. И кликнул он богатырей своих верных, и строго-настрого им наказывал: воротить…
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Konstantin Bronzit 20 декабря 2018, 13:49
Про франшизу вы правы. Но по вашей реплике - если "франшиза скатилась" - можно сделать вывод, что первые фильмы вы, худо-бедно, принимали.… Читать дальше…
asya46 6 января 2019, 16:47
Пару раз улыбнулись.. С каждыми новыми «Богатырями» становится всё скучнее и скучнее, к сожалению.
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