Проект «Флорида», 2017

- Изначально парк развлечений Disney World имел название Проект «Флорида»

- Уиллем Дефо несколько недель до съемок фильма прожил во Флориде, чтобы приобрести соответствующий акцент

- Бюджет фильма $2 000 000

- Уиллем Дефо получил третью номинацию на премию «Оскар» за этот фильм

- Рабочее название фильма было «Disney World»

- Для съемок фильма использовались реальные мотели, которые работали в своем обычном режиме, и в некоторые кадры фильма попали реальные постояльцы

- Брия Винайт попала в фильм после того, как Шон Бэйкер заметил ее в Instagram

- Изначально у персонажа Дефо был брат Бобби, который работал с ним в мотеле. Но буквально за пару недель до съемок было решено, что вместо брата лучше ввести в сюжет сына персонажа

- Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили этот фильм в список 10 лучших фильмов года

- Большая часть фильма была снята на 35-мм пленку, а финальные кадры на iPhone

- Съемки на территории «Disney World» проводились скрытно, без предупреждения администрации