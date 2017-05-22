Проект «Флорида», 2017

«Проект Флорида» Шона Бейкера («Танжерин») — триумфатор «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля — яркая, пронзительная ода детству и невероятно смешная история для всех, кто когда-то был ребенком. В главной роли - Уиллем Дефо («Человек-паук», «Взвод»).
История шестилетней девочки Муни и её матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Некоторые туристы ненароком путают это место с официальной гостиницей возле парка развлечений, впрочем своих интересностей и тут хватает. Дети здешних матерей-одиночек, большинство из которых либо работают обслугой, либо сидят на пособиях, предоставлены самим себе. Маленькие Муни, Скути и Йенси регулярно ищут, чем себя занять.
- Изначально парк развлечений Disney World имел название Проект «Флорида»
- Уиллем Дефо несколько недель до съемок фильма прожил во Флориде, чтобы приобрести соответствующий акцент
- Бюджет фильма $2 000 000
- Уиллем Дефо получил третью номинацию на премию «Оскар» за этот фильм
- Рабочее название фильма было «Disney World»
- Для съемок фильма использовались реальные мотели, которые работали в своем обычном режиме, и в некоторые кадры фильма попали реальные постояльцы
- Брия Винайт попала в фильм после того, как Шон Бэйкер заметил ее в Instagram
- Изначально у персонажа Дефо был брат Бобби, который работал с ним в мотеле. Но буквально за пару недель до съемок было решено, что вместо брата лучше ввести в сюжет сына персонажа
- Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили этот фильм в список 10 лучших фильмов года
- Большая часть фильма была снята на 35-мм пленку, а финальные кадры на iPhone
- Съемки на территории «Disney World» проводились скрытно, без предупреждения администрации
Это лето Муни и ее друзья не забудут. Каждый день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах к Диснейленду. Помешать им могут только родители или строгий надзиратель.
Открытие Канн-2017, один из самых ярких, согласно критике и буквально, фильмов прошлого года, «Проект Флорида» способен вызвать… Читать дальше…