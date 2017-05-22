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The Florida Project

Проект «Флорида», 2017

2017 / США
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Проект Флорида» Шона Бейкера («Танжерин») — триумфатор «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля — яркая, пронзительная ода детству и невероятно смешная история для всех, кто когда-то был ребенком. В главной роли - Уиллем Дефо («Человек-паук», «Взвод»).

История шестилетней девочки Муни и её матери Хэйли. Они живут в затрапезном мотеле «Волшебный замок», находящемся недалеко от местного Диснейленда. Некоторые туристы ненароком путают это место с официальной гостиницей возле парка развлечений, впрочем своих интересностей и тут хватает. Дети здешних матерей-одиночек, большинство из которых либо работают обслугой, либо сидят на пособиях, предоставлены самим себе. Маленькие Муни, Скути и Йенси регулярно ищут, чем себя занять.

- Изначально парк развлечений Disney World имел название Проект «Флорида»

- Уиллем Дефо несколько недель до съемок фильма прожил во Флориде, чтобы приобрести соответствующий акцент

- Бюджет фильма $2 000 000

- Уиллем Дефо получил третью номинацию на премию «Оскар» за этот фильм

- Рабочее название фильма было «Disney World»

- Для съемок фильма использовались реальные мотели, которые работали в своем обычном режиме, и в некоторые кадры фильма попали реальные постояльцы 

- Брия Винайт попала в фильм после того, как Шон Бэйкер заметил ее в Instagram

- Изначально у персонажа Дефо был брат Бобби, который работал с ним в мотеле. Но буквально за пару недель до съемок было решено, что вместо брата лучше ввести в сюжет сына персонажа

- Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили этот фильм в список 10 лучших фильмов года

- Большая часть фильма была снята на 35-мм пленку, а финальные кадры на iPhone

- Съемки на территории «Disney World» проводились скрытно, без предупреждения администрации 

Это лето Муни и ее друзья не забудут. Каждый день они, переполненные энергией и пренебрежением к взрослым, носятся по волшебному миру одноэтажной Америки на подступах к Диснейленду. Помешать им могут только родители или строгий надзиратель.

 

7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 23 августа 2018
Премьера в мире 22 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Бруклин Принс
Бруклин Принс
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр
Карен Карагулян
Карен Карагулян
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Проект «Флорида»
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Наша рецензия
Муни и Скотти живут в отеле, их мамы не способны больше ничем их обеспечить, поэтому развлекаются они самостоятельно. Правда, приходится брать в расчет местного менеджера Бобби, который следит за порядком и оберегает спокойную жизнь постояльцев. Но дети все равно выкручиваются и нарушают все, до чего только умудряются дотянуться. Их мамы ничем не лучше - они ведут праздный образ жизни, курят, пьют и явно не знают, что делать со своими отпрысками, т.к. совершенно не способны научить их чему-то…
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Александра Шаповал 4 апреля 2018, 01:49
По праву жизни
Открытие Канн-2017, один из самых ярких, согласно критике и буквально, фильмов прошлого года, «Проект Флорида» способен вызвать… Читать дальше…
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8 марта 2018 16:22
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