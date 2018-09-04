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Человек, который удивил всех Человек, который удивил всех
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Человек, который удивил всех, 2018

2018 / Россия / Эстония / Франция
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Фильм о человеке, который пытается обмануть смерть
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сценаристы Наталья Меркулова («Про любовь. Только для взрослых», «Мужчина во мне») и Алексей Чупов («Гоголь. Начало», «Салют 7») сняли драму о том, какие возможности может открыть в себе человек при сильном желании. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков («Бумер», «Левиафан»), Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Ландыш серебристый»), Денис Шведов («Мажор», «Звезда»), Наталья Кудряшова («Без свидетелей», «Салют 7»), Алексей Гуськов («Мусорщик», «Незнайка на луне»), Александр Яценко («Аритмия», «Мне не больно»).

Фильм рассказывает про обычного мужчину — он уже много видел, во многом разочаровался и осел в деревне. Его можно назвать сильной личностью, хотя и подвигов за ним не замечено. Жизнь героя меняет страшный диагноз — рак потихоньку уничтожает его тело. Чтобы обмануть смерть, герой пытается стать другим человеком — в мыслях, делах и даже внешне.

- Картина была представлена на 29 фестивале Кинотавр

- Приз за лучшую женскую роль Наталье Кудряшовой в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля-2018.

- Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» — единственная российская картина, которая была представлена в конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

- Сюжет фильма основан на личных воспоминаниях режиссера Натальи Меркуловой о ее сибирском детстве.

- На этапе создания картина получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 4 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Максим Виторган
Максим Виторган
Наталья Кудряшова
Наталья Кудряшова
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который удивил всех 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Говорить о новом фильме супружеской пары Натальи Меркуловой и Алексея Чупова можно либо беспредметно, либо со спойлерами, так что, если вы не хотите заранее знать главный сюжетный поворот, воздержитесь от чтения этой рецензии. То ли егерь, то ли лесник Егор (Евгений Цыганов) – воплощение образа «настоящего мужика». С первых минут он вступает в борьбу: пытается задержать двух вооружённых браконьеров (успешно, пусть и не без труда), убедить председателя разобраться с…
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Александра Долганова 22 октября 2018, 15:00
"Человек, который удивил всех" - удивил ли?

Да!!!
Я не возлагала на фильм абсолютно никаких надежд, ничего не ждала. По-моему, это самое… Читать дальше…
nastya.kre 3 февраля 2019, 20:10
Фильм, после которого хочется помолчать и подумать. Хороший актерский состав. Цыганов органичен здесь как никогда. Спасибо создателям!
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15 голосов
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