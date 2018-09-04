Человек, который удивил всех, 2018

Сценаристы Наталья Меркулова («Про любовь. Только для взрослых», «Мужчина во мне») и Алексей Чупов («Гоголь. Начало», «Салют 7») сняли драму о том, какие возможности может открыть в себе человек при сильном желании. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков («Бумер», «Левиафан»), Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Ландыш серебристый»), Денис Шведов («Мажор», «Звезда»), Наталья Кудряшова («Без свидетелей», «Салют 7»), Алексей Гуськов («Мусорщик», «Незнайка на луне»), Александр Яценко («Аритмия», «Мне не больно»).
Фильм рассказывает про обычного мужчину — он уже много видел, во многом разочаровался и осел в деревне. Его можно назвать сильной личностью, хотя и подвигов за ним не замечено. Жизнь героя меняет страшный диагноз — рак потихоньку уничтожает его тело. Чтобы обмануть смерть, герой пытается стать другим человеком — в мыслях, делах и даже внешне.
- Картина была представлена на 29 фестивале Кинотавр
- Приз за лучшую женскую роль Наталье Кудряшовой в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля-2018.
- Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» — единственная российская картина, которая была представлена в конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.
- Сюжет фильма основан на личных воспоминаниях режиссера Натальи Меркуловой о ее сибирском детстве.
- На этапе создания картина получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.
Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.
Да!!!
Я не возлагала на фильм абсолютно никаких надежд, ничего не ждала. По-моему, это самое… Читать дальше…