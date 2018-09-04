Человек, который удивил всех, 2018

Сценаристы Наталья Меркулова («Про любовь. Только для взрослых», «Мужчина во мне») и Алексей Чупов («Гоголь. Начало», «Салют 7») сняли драму о том, какие возможности может открыть в себе человек при сильном желании. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков («Бумер», «Левиафан»), Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Ландыш серебристый»), Денис Шведов («Мажор», «Звезда»), Наталья Кудряшова («Без свидетелей», «Салют 7»), Алексей Гуськов («Мусорщик», «Незнайка на луне»), Александр Яценко («Аритмия», «Мне не больно»).

Фильм рассказывает про обычного мужчину — он уже много видел, во многом разочаровался и осел в деревне. Его можно назвать сильной личностью, хотя и подвигов за ним не замечено. Жизнь героя меняет страшный диагноз — рак потихоньку уничтожает его тело. Чтобы обмануть смерть, герой пытается стать другим человеком — в мыслях, делах и даже внешне.