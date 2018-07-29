Тайная жизнь пингвинов, 2018

Юный Аояма учится в четвертом классе, ведет научный дневник и мечтает стать нобелевским лауреатом. Для каждого явления он стремится найти логичное объяснение, однако вскоре герою приходится стать свидетелем череды неожиданных и необъяснимых на первый взгляд явлений – например, чудесного превращения банки газировки в пингвина или гигантских ящеров в окрестностях родного городка. Пытливому подростку предстоит выяснить тайну загадочных происшествий и того, как со всем этим связана медсестра из местной стоматологической клиники по имени Юрико.
Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.