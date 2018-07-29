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Тайная жизнь пингвинов Тайная жизнь пингвинов
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Penguin highway

Тайная жизнь пингвинов, 2018

2018 / Япония
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Аниме о дружбе мальчика с пингвином
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Аояма учится в четвертом классе, ведет научный дневник и мечтает стать нобелевским лауреатом. Для каждого явления он стремится найти логичное объяснение, однако вскоре герою приходится стать свидетелем череды неожиданных и необъяснимых на первый взгляд явлений – например, чудесного превращения банки газировки в пингвина или гигантских ящеров в окрестностях родного городка. Пытливому подростку предстоит выяснить тайну загадочных происшествий и того, как со всем этим связана медсестра из местной стоматологической клиники по имени Юрико.

  • Производством мультфильма занималась японская студия Colorido, основанная тридцатилетним аниматором Исидой Хироясу. В команду студии вошел близкий коллега Хаяо Миядзаки и дизайнер персонажей студии “Гибли” Ёдзиро Арай.
  • Музыку к мультфильму написала популярная в Японии певица Хикару Утада.
  • Для Исиды Хироясу фильм стал режиссерским дебютом.
  • В основу сюжета мультфильма положены роман “Пингвинья тропа” Томихико Морими и одноименная манга.
  • Мировая премьера состоялась в июле 2018 года на международном кинофестивале “Fantasia” в Торонто, где “Тайная жизнь пингвинов” получила награду в номинации “Лучший полнометражный мультфильм”.

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 сентября 2018
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 29 июля 2018
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Исида Хироясу
Исида Хироясу
Все актеры и съемочная группа
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Тайная жизнь пингвинов
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Аояма учится в четвертом классе, и он не по годам умен. Каждый день мальчик узнает что-то новое, дотошно все конспектирует и ведет отсчет дням до того заветного часа, когда он станет взрослым. Пока же его ждут занятия в школе, столкновения с местными хулиганами, не оставляющими в покое его лучшего друга, и доверительные разговоры с отцом. Правда, в это лето в жизни Аоямы произойдет нечто невообразимо странное, пугающее и одновременно чарующее, переворачивающее все с ног на голову и заставляющее…
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Dmitriy Sidorovich 24 сентября 2018, 00:11
Супериор. Ходил с детьми от 3 до 12. Обычно засыпаю на детских сеансах, а тут все два часа просидел на одном дыхании. Дети тоже не жаловались. Зал… Читать дальше…
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