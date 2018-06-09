Заповедник, 2018

Режиссером картины, снятой по роману повести Сергея Довлатова «Заповедник», стала Анна Матисон («После тебя», «Млечный путь»). В главной роли снялся супруг режиссера, популярный актер Сергей Безурков, который уже не в первый раз работает с Анной. Помимо Безрукова в картине можно увидеть Евгению Крегжде («Даешь молодежь!»), звезду детского шоу «Голос» Ярославу Дягтереву, Вадима Руденко («Отель Элеон») и др.
Сюжет фильма расскажет о виртуозном гитаристе Константине, который не смог исполнить свою мечту – исполнять собственные песни – и начал пить. Его семья, отчаявшись бороться с образом жизни Константина, планирует переехать в Канаду, но он не готов смириться с таким положением вещей. Тогда главный герой пытается что-то изменить в своей жизни, но на пути его постоянно преследуют сомнения…
- В основу фильма легла повесть Сергея Довлатова «Заповедник»
- Повесть «Заповедник» была написана Довлатовым по впечатлениям от его работы в музее Пушкина «Михайловское».
- Роль в фильме стала дебютной для певца Леонида Агутина
- Сценарий к фильму получил одобрение родственников Сергея Довлатова
- Деньги на пост-продакшн собирались с помощью "народного финансирования" - краудфандинга
Заповедник «Михайловское» порой напоминает русский Диснейленд. Нет, там не встретишь Микки Мауса, вместо него – кот ученый, вместо американских горок – прогулки на карете, вместо Белоснежки гостей встречает Татьяна из «Евгения Онегина». Именно сюда от накопившихся проблем сбегает Константин.
Константин – виртуозный гитарист, и раньше считался одним из лучших сессионных музыкантов России. Мечтал он, правда, совсем о другом – исполнять свои собственные песни, чего добиться так и не смог, а не добившись, начал пить. К тридцати пяти годам он – неудавшийся автор песен, его жена и дочь собираются уезжать в Канаду, из-за постоянных проблем с алкоголем на почве нереализованности он лишился всех способов заработка. Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться. Тем не менее, Заповедник – на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями, разбить минное поле собственной жизни на участки и приняться за работу.
Семчев хорош.
нормальный фильм. без мата. да, курят и пьют. но ценности традиционные сохраняет.… Читать дальше…