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Заповедник Заповедник
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Заповедник, 2018

2018 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Некогда успешный рок-музыкант пытается справиться с алкоголизмом в Заповеднике
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером картины, снятой по роману повести Сергея Довлатова «Заповедник», стала Анна Матисон («После тебя», «Млечный путь»). В главной роли снялся супруг режиссера, популярный актер Сергей Безурков, который уже не в первый раз работает с Анной. Помимо Безрукова в картине можно увидеть Евгению Крегжде («Даешь молодежь!»), звезду детского шоу «Голос» Ярославу Дягтереву, Вадима Руденко («Отель Элеон») и др.

Сюжет фильма расскажет о виртуозном гитаристе Константине, который не смог исполнить свою мечту – исполнять собственные песни – и начал пить. Его семья, отчаявшись бороться с образом жизни Константина, планирует переехать в Канаду, но он не готов смириться с таким положением вещей. Тогда главный герой пытается что-то изменить в своей жизни, но на пути его постоянно преследуют сомнения…

- В основу фильма легла повесть Сергея Довлатова «Заповедник»

- Повесть «Заповедник» была написана Довлатовым по впечатлениям от его работы в музее Пушкина «Михайловское».

- Роль в фильме стала дебютной для певца Леонида Агутина

- Сценарий к фильму получил одобрение родственников Сергея Довлатова

- Деньги на пост-продакшн собирались с помощью "народного финансирования" - краудфандинга

 

Заповедник «Михайловское» порой напоминает русский Диснейленд. Нет, там не встретишь Микки Мауса, вместо него – кот ученый, вместо американских горок – прогулки на карете, вместо Белоснежки гостей встречает Татьяна из «Евгения Онегина». Именно сюда от накопившихся проблем сбегает Константин.

Константин – виртуозный гитарист, и раньше считался одним из лучших сессионных музыкантов России. Мечтал он, правда, совсем о другом – исполнять свои собственные песни, чего добиться так и не смог, а не добившись, начал пить. К тридцати пяти годам он – неудавшийся автор песен, его жена и дочь собираются уезжать в Канаду, из-за постоянных проблем с алкоголем на почве нереализованности он лишился всех способов заработка. Возможно, у Константина и достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться. Тем не менее, Заповедник – на то и Заповедник, чтобы собраться с мыслями, разбить минное поле собственной жизни на участки и приняться за работу.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера в мире 9 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Ярослава Дегтярева
Ярослава Дегтярева
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Леонид Агутин
Леонид Агутин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заповедник 1 постер
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Заповедник
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за 1 рубль
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Из-за внеплановой встречи с зеленым змием гитариста Костю из группы турнули. Да еще и «волчий билет» ему выдали. Мол, не работать тебе, Костян, в шоу-бизнесе – тебя теперь даже лабухом в дешевую рыгаловку не возьмут. Как быть? Куда податься вечно молодому и вечно пьяному гению? В пушкинский музей? Впрочем, а почему бы и нет?! Там как раз ищут того, кто способен внятно пересказать методичку. Но вот незадача: надышавшись воздухом, который вдыхал Александр Сергеевич, наш виртуоз…
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alex 10 декабря 2018, 07:22
не шедевр, конечно:) но смешной местами фильм.
Семчев хорош.
нормальный фильм. без мата. да, курят и пьют. но ценности традиционные сохраняет.… Читать дальше…
ingrid_sezam 9 декабря 2018, 13:37
Простите великодушно, но это просто очередная дрянь, а не кино, "Шедевры" подобного рода вызывают одно негодование! Почему если русский… Читать дальше…
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