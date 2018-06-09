Заповедник, 2018

Режиссером картины, снятой по роману повести Сергея Довлатова «Заповедник», стала Анна Матисон («После тебя», «Млечный путь»). В главной роли снялся супруг режиссера, популярный актер Сергей Безурков, который уже не в первый раз работает с Анной. Помимо Безрукова в картине можно увидеть Евгению Крегжде («Даешь молодежь!»), звезду детского шоу «Голос» Ярославу Дягтереву, Вадима Руденко («Отель Элеон») и др.

Сюжет фильма расскажет о виртуозном гитаристе Константине, который не смог исполнить свою мечту – исполнять собственные песни – и начал пить. Его семья, отчаявшись бороться с образом жизни Константина, планирует переехать в Канаду, но он не готов смириться с таким положением вещей. Тогда главный герой пытается что-то изменить в своей жизни, но на пути его постоянно преследуют сомнения…