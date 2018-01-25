Zомбоящик, 2018

Новый комедийный фильм «Zомбоящик» снял режиссер Константин Смирнов с помощью Comedy Club Production и сценария Тимура Каргинова, резидента Stand-Up Comedy. На главные роли были приглашены 30 известных комедийных актеров с канала ТНТ, среди которых: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Александр Ревва, Роман Юнусов и многие другие.
«Zомбоящик» покажет несколько юмористических зарисовок из жизни разных слоев населения: полицейских, футболистов, священников , чиновников и т.д. В фильме совмещены множество разных жанров, но все они собраны в одно, чтобы высмеять фразу «Вся наша жизнь – чертов зомбоящик».
- В числе создателей фильма – генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, креативный продюсер «Однажды в России» и множества других проектов Давид Цаллаев и участник шоу Stand Up Тимур Каргинов
- В фильме «Zомбоящик» снялись 30 звезд канала ТНТ
- Впервые в истории кинематографа продюсерам удалось получить двойную прибыль не на конвертации фильма в 3D или выпуске его продолжения, а прямо во время съемок
- Во время съемок фильма в это же время Иван Охлобыстин успел снять несколько серий «Интернов»
- Изначально фильм хотели слить в «Одноклассники», чтобы пользователи ставили ему оценки, но от этой идее отказались
Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».