Zомбоящик, 2018

Новый комедийный фильм «Zомбоящик» снял режиссер Константин Смирнов с помощью Comedy Club Production и сценария Тимура Каргинова, резидента Stand-Up Comedy. На главные роли были приглашены 30 известных комедийных актеров с канала ТНТ, среди которых: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Александр Ревва, Роман Юнусов и многие другие.

«Zомбоящик» покажет несколько юмористических зарисовок из жизни разных слоев населения: полицейских, футболистов, священников , чиновников и т.д. В фильме совмещены множество разных жанров, но все они собраны в одно, чтобы высмеять фразу «Вся наша жизнь – чертов зомбоящик».