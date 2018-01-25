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Zомбоящик Zомбоящик
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Zомбоящик, 2018

2018 / Россия
2.3 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 2.8
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Все звезды ТНТ в взрывной комедии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый комедийный фильм «Zомбоящик» снял режиссер Константин Смирнов с помощью Comedy Club Production и сценария Тимура Каргинова, резидента Stand-Up Comedy. На главные роли были приглашены 30 известных комедийных актеров с канала ТНТ, среди которых: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Андрей Скороход, Александр Ревва, Роман Юнусов и многие другие.

«Zомбоящик» покажет несколько юмористических зарисовок из жизни разных слоев населения: полицейских, футболистов, священников , чиновников и т.д. В фильме совмещены множество разных жанров, но все они собраны в одно, чтобы высмеять  фразу «Вся наша жизнь – чертов зомбоящик».

 

- В числе создателей фильма – генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, креативный продюсер «Однажды в России» и множества других проектов Давид Цаллаев и участник шоу Stand Up Тимур Каргинов

- В фильме «Zомбоящик» снялись 30 звезд канала ТНТ

- Впервые в истории кинематографа продюсерам удалось получить двойную прибыль не на конвертации фильма в 3D или выпуске его продолжения, а прямо во время съемок

- Во время съемок фильма в это же время Иван Охлобыстин успел снять несколько серий «Интернов»

- Изначально фильм хотели слить в «Одноклассники», чтобы пользователи ставили ему оценки, но от этой идее отказались

Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто: ни футболисты, ни геи, ни чиновники, ни священники, ни расисты, ни онанисты! Герои «Zомбоящика» интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Zомбоящик».

2.3 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 января 2018
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Константин Смирнов
Константин Смирнов
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян
Павел Воля
Павел Воля
Александр Ревва
Александр Ревва
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Zомбоящик 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Zомбоящик» - это набор из всевозможных скетчей на любой вкус, цвет и чувство юмора, где задействованы узнаваемые лица канала ТНТ. Создатели фильма придумали свой телевизионный канал как продолжение их собственных идей, возможно, забракованных ранее. Эта короткая (чуть больше часа) картина переполнена рекламой, программами и прочими специфическими телевизионными форматами, так что те, кто привык проводить время перед телевизором точно не останутся в накладе. Те же, у кого…
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СЕРГЕЙ НОВИКОВ 25 января 2018, 11:45
Фильм полное говнище! 🤑
Кристина Шабаева 25 января 2018, 17:18
полная фигня
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82 голоса
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23 января 2018 13:55
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3 октября 2017 12:57
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