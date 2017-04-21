Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Паранормальное Паранормальное
Киноафиша Фильмы Паранормальное
The Endless

Паранормальное, 2017

2017 / США
5.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Два брата сбегают из секты, но спустя много лет прошлое настигает их
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Паранормальное» - это новый совместный проект от режиссёров хорроров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, снявших также  фильмы «Ломка», «Весна», «З/Л/О: Новый вирус». В картине, помимо них самих, снялись также Калли Эрнандес («Чужой: Завет», «Ла-Ла Ленд»), Эмили Монтегью (сериал «Кости», «Детектив Раш»), Тейт Эллингтон («Голос улиц», «Помни меня»), Лью Темпл («21 грамм», «Самый пьяный округ в мире»), Джеймс Джордан (сериал «Фарго») и другие.

Фильм «Паранормальное» расскажет историю братьев Аарона и Джастина Смитов. Ещё будучи детьми, они смогли сбежать из секты, но прошлое так и не оставило их в покое. Много лет спустя им приходит полное угроз послание из бывшего пристанища с требованием немедленно вернуться. И тогда главным героям начинает казаться, что тот ужас, в который верила секта, существует в действительности...

- Бюджет фильма «Паранормальное» составил всего 1 миллион долларов

- Персонажи картины «Паранормальное» также появлялись в фильме Бенсона и Мурхеда «Ломка»

- «Паранормальное» - это пятый совместный проект для режиссёров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

- Помимо режиссуры фильма, Джастин Бенсон также выступил в качестве сценариста, продюсера и монтажёра, а Аарон Мурхед - продюсера и оператора. Также постановщики сами сыграли главные роли в своей картине

- Режиссёры ленты Аарон Мурхед и Джастин Бенсон играют персонажей, который зовут так же, как их самих

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

5.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера онлайн 21 июня 2018
Премьера в мире 21 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон
В ролях
Калли Эрнандес
Калли Эрнандес
Эмили Монтегью
Эмили Монтегью
Лью Темпл
Лью Темпл
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паранормальное 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Паранормальное смотреть онлайн

Паранормальное
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Братья Джастин и Аарон ведут тихий, неприметный образ жизни. Они бывшие участники секты, сбежавшие оттуда потому, что старший брат узнал о скором «вознесении» всей группы к богу. Они рассказали журналистам про свою жизнь и дали интервью всем, кто у них просил об этом. Но существовать вне культа им тоже не очень понравилось, и, получив загадочную видеозапись от бывших «друзей», братья решают вернуться назад. Там на них нахлынули воспоминания, местные делят с ними кров,…
Читать
veter7335 5 июля 2018, 13:28
Уже смотрела фильм. Норм качество. В инете. Фильм не о чём. Уж точно не стоит идти на такое... в кинотеатр.
Александр Беляков 20 июля 2018, 10:18
Да ребят. Я весь фильм надеялся, что там какой-нибудь замысловатый конец, типа как в фильме Куб, но его не оказалось. Хочется поставить этому фильму… Читать дальше…
Отзывы Написать
29 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Паранормальное
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Энтони Маки и Джейми Дорнан сыграют в триллере от режиссеров «Паранормального» Сразу два голливудских красавчика – Энтони Маки («Мстители: Война бесконечности») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), появятся в научно-фантастическом
Написать
18 сентября 2018 13:23
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Ульяновске Федеральный портал о кино «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» провели в Ульяновске предпремьерный показ одного из самых ожидаемых хорроров этого лета – фильма
Написать
19 июля 2018 19:42
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Саратове Федеральный портал о кино «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» провели в Саратове предпремьерный показ одного из самых ожидаемых хорроров этого лета – фильма
Написать
19 июля 2018 19:35
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Приложение киноафиши