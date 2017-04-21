Паранормальное, 2017

«Паранормальное» - это новый совместный проект от режиссёров хорроров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, снявших также фильмы «Ломка», «Весна», «З/Л/О: Новый вирус». В картине, помимо них самих, снялись также Калли Эрнандес («Чужой: Завет», «Ла-Ла Ленд»), Эмили Монтегью (сериал «Кости», «Детектив Раш»), Тейт Эллингтон («Голос улиц», «Помни меня»), Лью Темпл («21 грамм», «Самый пьяный округ в мире»), Джеймс Джордан (сериал «Фарго») и другие.
Фильм «Паранормальное» расскажет историю братьев Аарона и Джастина Смитов. Ещё будучи детьми, они смогли сбежать из секты, но прошлое так и не оставило их в покое. Много лет спустя им приходит полное угроз послание из бывшего пристанища с требованием немедленно вернуться. И тогда главным героям начинает казаться, что тот ужас, в который верила секта, существует в действительности...
- Бюджет фильма «Паранормальное» составил всего 1 миллион долларов
- Персонажи картины «Паранормальное» также появлялись в фильме Бенсона и Мурхеда «Ломка»
- «Паранормальное» - это пятый совместный проект для режиссёров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда
- Помимо режиссуры фильма, Джастин Бенсон также выступил в качестве сценариста, продюсера и монтажёра, а Аарон Мурхед - продюсера и оператора. Также постановщики сами сыграли главные роли в своей картине
- Режиссёры ленты Аарон Мурхед и Джастин Бенсон играют персонажей, который зовут так же, как их самих
Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.