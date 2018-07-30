Мег: Монстр глубины, 2018

Проект «Мег» был запущен в разработку ещё в начале 2000-х, однако был отложен в связи со студийными проблемами

Бюджет картины составил 150 миллионов долларов

Изначально к проекту в качестве режиссёра был прикреплён Элай Рот («Хостел», «Кто там»), однако позже его заменил Джон Тёртелтауб

Фильм снят по книге Стива Альтена MEG: A Novel of Deep Terror, которая была адаптирована для российских читателей как «Мегалодон». Она является первой изданной книгой автора

Картина «Мег» снималась в Новой Зеландии

Для всего актерского состава, включая каскадеров и статистов, были организованы занятия по плаванию. Единственным, кто в тренировках не нуждался, был Джейсон Стэйтем, в прошлом профессиональный пловец. В большинстве водных сцен он снимался сам – услуги дублера были нужны только для самых опасных трюков.

В литературном первоисточнике цвет мегалодона описывается как кристально белый, почти люминесцентный из-за того, что животное провело огромное количество времени на больших глубинах без света. Из-за того, что цифровые технологии не могли дать одновременно близкого к книге и при этом реалистичного эффекта, было решено “окрасить” мегалодона в цвета большой белой акулы.

Названия подводных лодок – “Происхождение” (Origin) и “Эволюция” (Evolution) – являются отсылками к теориям Чарлза Дарвина о происхождении видов.

Для съёмок водных сцен в Кумеу в Новой Зеландии построили два резервуара. Один был относительно неглубоким, но большим по площади и имел с одной стороны 200-футовый зеленый экран. Второй – меньшего размера – предназначался для подводных съемок: глубоководный круглый резервуар покрыли крышей для имитации голубого неба и облицевали синим покрытием. Поскольку одна из главных проблем постпродакшена – невозможность “очистить” мутную воду на компьютере, оба резервуара постоянно проходили фильтрацию с помощью специальной системы.

“Мег” содержит большое количество отсылок к фильмам франшизы “Челюсти” – от клички собаки до схожих костюмов персонажей.

Специалист по визуальным эффектам Адриан де Вет рассказывал, что Мега не получилось смоделировать, просто используя пропорции обычных акул, потому что так хищник получался слишком изящным. Чтобы скорректировать модель, которая подошла бы видению режиссера Джона Тёртелтауба и при этом не выглядела как гуппи или тунец, потребовалось множество различных итераций.

Когда книга Стива Альтена впервые увидела свет в 1997 году, компания Disney сразу же выкупила права на ее экранизацию за миллион долларов. Тем не менее, проекту не дали ход из-за опасений студии относительно конкуренции с фильмом «Глубокое синее море» (1999).

Исполнительница роли Джекс Херд австралийка Руби Роуз упомянула в одном из интервью, что не боится акул, поскольку жители побережья Австралии привычны к встречам с этими хищниками. Актриса призналась, что из всех опасных существ, населяющих австралийский континент, акулы, на ее взгляд, наименее опасны.

По словам продюсера Лоренцо ди Бонавентуры, для того, чтобы ощутить поистине невероятные размеры мегалодона, создатели фильма поставили в ряд несколько транспортных контейнеров длиной более 20 м и нарисовали на них Мега.

Права на экранизацию серии романов Стива Альтена о мегалодоне ныне принадлежат актрисе и продюсеру Белль Эйвери. В процессе работы над “Мегом” Эйвери часто посещала Китай, и каждый раз двенадцатисантиметровые зубы в ее ручной клади вызывали вопросы у таможенников.

