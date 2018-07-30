Мег: Монстр глубины, 2018

Фильм «Мег» основан на известном бестселлере Стива Альтена. Режиссёром экранизации стал Джон Тёртелтауб, известный по таким лентам, как «Сокровище нации» и «Ученик чародея». Главную роль в картине сыграет Джейсон Стэтхэм («Перевозчик», «Адреналин»). Также к нему присоединилась Бинбин Фань из «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Железного человека 3».
Картина «Мег» расскажет невероятную и устрашающую историю профессора Джонаса Тэйлора, который занимается глубоководными исследованиями. Когда-то давно он столкнулся с самым опасным чудовищем на планете по имени Мег во время одной трагичной экспедиции. С тех пор пережитый кошмар не даёт ему покоя, однако поверить в него способен далеко не каждый. Чтобы доказать свою правоту, придётся выманить кровожадное существо на поверхность.
В ходе исследования Марианской впадины глубоководный батискаф оказывается атакован неопознанным гигантским объектом, и трое ученых со станции “Мана-Один” застревают посреди бездны без всякой связи с внешним миром. На помощь им отправляют опытного дайвера Джонаса Тейлора. Несколькими годами ранее Тейлор уже сталкивался с похожей ситуацией: ему пришлось участвовать в операции по спасению экипажа атомной подлодки, поврежденной загадочным существом.
Вскоре Тейлор и остальная команда понимают, что таинственный хищник – не кто иной, как исполинская доисторическая акула мегалодон, который выжил на дне впадины и чудом смог выбраться к поверхности океана. Монстр настолько громаден, что ему нипочем проглотить настоящего кита за один миг. Зловещий Мег становится главной угрозой не только для исследователей “Мана-Один”, но и для прибрежных стран. Единственные, кто готов рискнуть и остановить древнее животное, – Джонас и его новая знакомая, дочь китайского океанографа Сюин.
Проект «Мег» был запущен в разработку ещё в начале 2000-х, однако был отложен в связи со студийными проблемами
Бюджет картины составил 150 миллионов долларов
Изначально к проекту в качестве режиссёра был прикреплён Элай Рот («Хостел», «Кто там»), однако позже его заменил Джон Тёртелтауб
Фильм снят по книге Стива Альтена MEG: A Novel of Deep Terror, которая была адаптирована для российских читателей как «Мегалодон». Она является первой изданной книгой автора
Картина «Мег» снималась в Новой Зеландии
Для всего актерского состава, включая каскадеров и статистов, были организованы занятия по плаванию. Единственным, кто в тренировках не нуждался, был Джейсон Стэйтем, в прошлом профессиональный пловец. В большинстве водных сцен он снимался сам – услуги дублера были нужны только для самых опасных трюков.
В литературном первоисточнике цвет мегалодона описывается как кристально белый, почти люминесцентный из-за того, что животное провело огромное количество времени на больших глубинах без света. Из-за того, что цифровые технологии не могли дать одновременно близкого к книге и при этом реалистичного эффекта, было решено “окрасить” мегалодона в цвета большой белой акулы.
Названия подводных лодок – “Происхождение” (Origin) и “Эволюция” (Evolution) – являются отсылками к теориям Чарлза Дарвина о происхождении видов.
Для съёмок водных сцен в Кумеу в Новой Зеландии построили два резервуара. Один был относительно неглубоким, но большим по площади и имел с одной стороны 200-футовый зеленый экран. Второй – меньшего размера – предназначался для подводных съемок: глубоководный круглый резервуар покрыли крышей для имитации голубого неба и облицевали синим покрытием. Поскольку одна из главных проблем постпродакшена – невозможность “очистить” мутную воду на компьютере, оба резервуара постоянно проходили фильтрацию с помощью специальной системы.
“Мег” содержит большое количество отсылок к фильмам франшизы “Челюсти” – от клички собаки до схожих костюмов персонажей.
Специалист по визуальным эффектам Адриан де Вет рассказывал, что Мега не получилось смоделировать, просто используя пропорции обычных акул, потому что так хищник получался слишком изящным. Чтобы скорректировать модель, которая подошла бы видению режиссера Джона Тёртелтауба и при этом не выглядела как гуппи или тунец, потребовалось множество различных итераций.
Когда книга Стива Альтена впервые увидела свет в 1997 году, компания Disney сразу же выкупила права на ее экранизацию за миллион долларов. Тем не менее, проекту не дали ход из-за опасений студии относительно конкуренции с фильмом «Глубокое синее море» (1999).
Исполнительница роли Джекс Херд австралийка Руби Роуз упомянула в одном из интервью, что не боится акул, поскольку жители побережья Австралии привычны к встречам с этими хищниками. Актриса призналась, что из всех опасных существ, населяющих австралийский континент, акулы, на ее взгляд, наименее опасны.
По словам продюсера Лоренцо ди Бонавентуры, для того, чтобы ощутить поистине невероятные размеры мегалодона, создатели фильма поставили в ряд несколько транспортных контейнеров длиной более 20 м и нарисовали на них Мега.
Права на экранизацию серии романов Стива Альтена о мегалодоне ныне принадлежат актрисе и продюсеру Белль Эйвери. В процессе работы над “Мегом” Эйвери часто посещала Китай, и каждый раз двенадцатисантиметровые зубы в ее ручной клади вызывали вопросы у таможенников.
Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду – и океан – от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием. Теперь, в команде с Сюин, он должен победить собственные страхи, рискнуть жизнью, чтобы спасти тех, кто заперт в батискафе… и снова встретиться лицом к лицу с величайшим хищником всех времен.