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Вилли и крутые тачки Вилли и крутые тачки
Киноафиша Фильмы Вилли и крутые тачки
Wheely

Вилли и крутые тачки, 2017

2017 / Малайзия
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Приключенческий мультфильм о победителе уличных гонок
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Вилли и крутые тачки» снял малазийский режиссер Исри Крю («Карак», «Королевство викингов»). Этот анимационный приключенческий фильм расскажет историю Вилли и его друзей.

Он – один из самых популярных автомобилей в городе, участвует в гонках, пользуется популярностью, однако в один день все его мечты рушатся. В финальном заезде важной гонки Вилли не справляется с управлением и попадает в аварию. После этого он уже не может участвовать в профессиональных гонках и устраивается работать в  такси, но там он находит новых друзей, настоящую любовь и учится важности расставления приоритетов.   

- Wheely (так в оригинале называется мультфильм) также носит название известная сеть такси

- Бюджет мультфильма  $20 000 000

Вилли - трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! Но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными городскими машинами. Но после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера онлайн 4 ноября 2018
Премьера в мире 16 августа 2018
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Исри Крю
Исри Крю
В ролях
Крис Джай Алекс
Оги Бэнкс
Гэвин Яп
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Вилли и крутые тачки 3 постера
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Вилли и крутые тачки смотреть онлайн

Вилли и крутые тачки
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Малазийские мультфильмы не первый год выходят в российский прокат. На этот раз KRU Studios, известная производством «Мистера Квака», собравшего 4 года назад неплохую кассу, решила показать эдакий ответ американским «Тачкам». При этом, если у «Вилли и крутых тачек» некоторое визуальное сходство с успешной франшизой и есть, то сюжет вполне оригинальный. Джон Лассетер поднимал в своих мультиках серьёзные, но непонятные детям темы, вроде вымирания одноэтажной…
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