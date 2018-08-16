Вилли и крутые тачки, 2017

Мультфильм «Вилли и крутые тачки» снял малазийский режиссер Исри Крю («Карак», «Королевство викингов»). Этот анимационный приключенческий фильм расскажет историю Вилли и его друзей.
Он – один из самых популярных автомобилей в городе, участвует в гонках, пользуется популярностью, однако в один день все его мечты рушатся. В финальном заезде важной гонки Вилли не справляется с управлением и попадает в аварию. После этого он уже не может участвовать в профессиональных гонках и устраивается работать в такси, но там он находит новых друзей, настоящую любовь и учится важности расставления приоритетов.
- Wheely (так в оригинале называется мультфильм) также носит название известная сеть такси
- Бюджет мультфильма $20 000 000
Вилли - трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! Но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли приходиться стать обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными городскими машинами. Но после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи…