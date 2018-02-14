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Лёд, 2017

2017 / Россия
8.0 Оцените
216 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фигуристка Надя должна восстановиться после травмы и исполнить заветную мечту
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Лёд» снял режиссёр-дебютант Олег Трофим. В фильме собрались как узнаваемые, так и начинающие актёры: Аглая Тарасова (сериал «Интерны»), Диана Енакаева («Притяжение»), Мария Аронова («Батальонъ»), Александр Петров («День до», «Притяжение», «Неуловимые: Последний герой»), Милош Бикович («Без границ», «Духless 2»), Ян Цапник («Пятница», «Призрак»), Ксения Раппопорт («Дама пик») и другие.

Лента «Лёд» расскажет историю фигуристки Нади. В раннем возрасте у этой девочки из Иркутска появилась мечта, к которой она двигалась много лет. И вот в решающий момент, когда самое желаемое было так близко, из-за ошибки партнёра Наде приходится уйти из спорта. Теперь она прикована к больничной кровати, и всё её планы рухнули. Но тут в жизни девушки появляется хоккеист по имени Саша, которого назначили сиделкой для больной. Постепенно взаимная неприязнь перерастает в нечто большее, и, возможно, ещё не всё потеряно...

- Фильм «Лёд» является дебютом в кино для 27-летнего режиссёра Олега Трофима

- Производством фильма занимаются «Art Pictures Studio» и компания «Водоворот», которые также работали над фильмом «Притяжение»

- Съёмки картины «Лёд» прошли на Байкале, в парке ВДНХ и на спортивных объектах в Сочи. Интерьерные съёмки прошли в Москве, а действие фильма разворачивается в Иркутске

- Актёры Аглая Тарасова, Александр Петров и Милош Бикович в течение двух месяцев обучались катанию на коньках. Их тренером стала Елена Масленникова

- Все танцевальные номера в фильме «Лёд» поставил Олег Глушков, известный своей работой хореографа в картине «Стиляги»

- Аглая Тарасова также обучалась вокалу, танцам и дайвингу, а во время съёмок подводной сцены ей пришлось провести в воде 12 часов

- Роль в фильме «Лёд» стала дебютом в большом кино для Аглаи Тарасовой

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

8.0 Оцените
216 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 февраля 2018
Премьера онлайн 20 марта 2019
Премьера в мире 14 февраля 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
В ролях
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Александр Петров
Александр Петров
Милош Бикович
Милош Бикович
Мария Аронова
Мария Аронова
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
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Постер фильма Лёд 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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В фигуристки ее не взяли: сказали, мол, криволапая, да и координации нет. Но Надя Лапшина об этом не знала. Наоборот. Мама внушила ей, что таких гениальных детей в спортивные секции не берут. Что тренер пришла в восторг от ее кособокой ласточки – и велела явиться через год, сразу в соревнованиях побеждать. Ибо тренера третируют только бездарей, а Надя – по причине выдающейся даровитости – может заниматься сама. И семилетний ребенок поверил. Ей купили коньки, подарили букварь…
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marinaac 9 февраля 2018, 21:23
А мне очень нравится актёр Александр Петров. Поэтому жду выхода фильма и обязательно пойду!
imaslakova.rifey 17 февраля 2018, 07:04
Всем добрый день. Зашла, называется, почитать отзывы... А тут такое! Уважаемые люди, вы же наверняка себя таковыми считаете?! Зачем же такое писать?… Читать дальше…
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