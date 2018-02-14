- Фильм «Лёд» является дебютом в кино для 27-летнего режиссёра Олега Трофима

- Производством фильма занимаются «Art Pictures Studio» и компания «Водоворот», которые также работали над фильмом «Притяжение»

- Съёмки картины «Лёд» прошли на Байкале, в парке ВДНХ и на спортивных объектах в Сочи. Интерьерные съёмки прошли в Москве, а действие фильма разворачивается в Иркутске

- Актёры Аглая Тарасова, Александр Петров и Милош Бикович в течение двух месяцев обучались катанию на коньках. Их тренером стала Елена Масленникова

- Все танцевальные номера в фильме «Лёд» поставил Олег Глушков, известный своей работой хореографа в картине «Стиляги»

- Аглая Тарасова также обучалась вокалу, танцам и дайвингу, а во время съёмок подводной сцены ей пришлось провести в воде 12 часов

- Роль в фильме «Лёд» стала дебютом в большом кино для Аглаи Тарасовой