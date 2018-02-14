Фильм «Лёд» снял режиссёр-дебютант Олег Трофим. В фильме собрались как узнаваемые, так и начинающие актёры: Аглая Тарасова (сериал «Интерны»), Диана Енакаева («Притяжение»), Мария Аронова («Батальонъ»), Александр Петров («День до», «Притяжение», «Неуловимые: Последний герой»), Милош Бикович («Без границ», «Духless 2»), Ян Цапник («Пятница», «Призрак»), Ксения Раппопорт («Дама пик») и другие.
Лента «Лёд» расскажет историю фигуристки Нади. В раннем возрасте у этой девочки из Иркутска появилась мечта, к которой она двигалась много лет. И вот в решающий момент, когда самое желаемое было так близко, из-за ошибки партнёра Наде приходится уйти из спорта. Теперь она прикована к больничной кровати, и всё её планы рухнули. Но тут в жизни девушки появляется хоккеист по имени Саша, которого назначили сиделкой для больной. Постепенно взаимная неприязнь перерастает в нечто большее, и, возможно, ещё не всё потеряно...
- Фильм «Лёд» является дебютом в кино для 27-летнего режиссёра Олега Трофима
- Производством фильма занимаются «Art Pictures Studio» и компания «Водоворот», которые также работали над фильмом «Притяжение»
- Съёмки картины «Лёд» прошли на Байкале, в парке ВДНХ и на спортивных объектах в Сочи. Интерьерные съёмки прошли в Москве, а действие фильма разворачивается в Иркутске
- Актёры Аглая Тарасова, Александр Петров и Милош Бикович в течение двух месяцев обучались катанию на коньках. Их тренером стала Елена Масленникова
- Все танцевальные номера в фильме «Лёд» поставил Олег Глушков, известный своей работой хореографа в картине «Стиляги»
- Аглая Тарасова также обучалась вокалу, танцам и дайвингу, а во время съёмок подводной сцены ей пришлось провести в воде 12 часов
- Роль в фильме «Лёд» стала дебютом в большом кино для Аглаи Тарасовой
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..