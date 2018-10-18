Вечная жизнь Александра Христофорова, 2018

А что, если жить одним днем? Сценарист «Прожектораперисхилтон» и «Бабушки легкого поведения» Евгений Шелякин задумался на эту тему и представил зрителям свой первый фильм — приключенческую комедию с длинным названием «Вечная жизнь Александра Христофорова». Главные роли в фильме исполнили известные актеры Алексей Гуськов («Мусорщик», «Турецкий гамбит»), Тимофей Трибунцев («Пелагея и белый бульдог», «Метод»), Оксана Фандера («Чудотворец», «В движении»), Роман Курцын («Я худею», «Меч»), Игорь Угольников («Брестская крепость», «Батальонъ») и Лидия Вележева («Идиот», «Очарованный странник»).
Наш герой — Александр Христофоров — живет одним днем. И надо сказать, его жизнь не слишком удалась — его диагноз только способствует осознанию скоротечности жизни, его бывшая жена уверена, что он опасен для общества нормальных людей, а единственный ребенок не хочет знать отца и общаться с ним. В этой ситуации, казалось бы, впору снимать драму, но наш герой не так прост — у него еще есть шансы все исправить. Жизнь дает ему второй шанс — на горизонте появляется новая любовь, которая служит отличной мотивацией, да и сама вселенная дает Александру шанс изменить все.
- Бюджет фильма 125 млн рублей, 60 млн из которыз предоставил Фонд кино, а остальное - частные средства.
- Съемки проходили в Крыму.
- Презентация картины прошла в российском павильоне на Каннском кинофестивале.
- Сценарий написан при участии исполнителя главной роли актера Алексея Гуськова.
В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?