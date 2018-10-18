Вечная жизнь Александра Христофорова, 2018

А что, если жить одним днем? Сценарист «Прожектораперисхилтон» и «Бабушки легкого поведения» Евгений Шелякин задумался на эту тему и представил зрителям свой первый фильм — приключенческую комедию с длинным названием «Вечная жизнь Александра Христофорова». Главные роли в фильме исполнили известные актеры Алексей Гуськов («Мусорщик», «Турецкий гамбит»), Тимофей Трибунцев («Пелагея и белый бульдог», «Метод»), Оксана Фандера («Чудотворец», «В движении»), Роман Курцын («Я худею», «Меч»), Игорь Угольников («Брестская крепость», «Батальонъ») и Лидия Вележева («Идиот», «Очарованный странник»).

Наш герой — Александр Христофоров — живет одним днем. И надо сказать, его жизнь не слишком удалась — его диагноз только способствует осознанию скоротечности жизни, его бывшая жена уверена, что он опасен для общества нормальных людей, а единственный ребенок не хочет знать отца и общаться с ним. В этой ситуации, казалось бы, впору снимать драму, но наш герой не так прост — у него еще есть шансы все исправить. Жизнь дает ему второй шанс — на горизонте появляется новая любовь, которая служит отличной мотивацией, да и сама вселенная дает Александру шанс изменить все.