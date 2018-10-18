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Вечная жизнь Александра Христофорова Вечная жизнь Александра Христофорова
Киноафиша Фильмы Вечная жизнь Александра Христофорова

Вечная жизнь Александра Христофорова, 2018

2018 / Россия
4.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм о неудачливом актере с Алексеем Гуськовым в главной роли, который потерял все и получает шанс восстановить свою жизнь
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Причины посмотреть Факты О фильме

А что, если жить одним днем? Сценарист «Прожектораперисхилтон» и «Бабушки легкого поведения» Евгений Шелякин задумался на эту тему и представил зрителям свой первый фильм — приключенческую комедию с длинным названием «Вечная жизнь Александра Христофорова». Главные роли в фильме исполнили известные актеры Алексей Гуськов («Мусорщик», «Турецкий гамбит»), Тимофей Трибунцев («Пелагея и белый бульдог», «Метод»), Оксана Фандера («Чудотворец», «В движении»), Роман Курцын («Я худею», «Меч»), Игорь Угольников («Брестская крепость», «Батальонъ») и Лидия Вележева («Идиот», «Очарованный странник»).

Наш герой — Александр Христофоров — живет одним днем. И надо сказать, его жизнь не слишком удалась — его диагноз только способствует осознанию скоротечности жизни, его бывшая жена уверена, что он опасен для общества нормальных людей, а единственный ребенок не хочет знать отца и общаться с ним. В этой ситуации, казалось бы, впору снимать драму, но наш герой не так прост — у него еще есть шансы все исправить. Жизнь дает ему второй шанс — на горизонте появляется новая любовь, которая служит отличной мотивацией, да и сама вселенная дает Александру шанс изменить все.

- Бюджет фильма 125 млн рублей, 60 млн из которыз предоставил Фонд кино, а остальное - частные средства. 

- Съемки проходили в Крыму.

- Презентация картины прошла в российском павильоне на Каннском кинофестивале.

- Сценарий написан при участии исполнителя главной роли актера Алексея Гуськова.

 

В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?

4.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 1 декабря 2018
Премьера в мире 18 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Евгений Шелякин
Евгений Шелякин
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Оксана Фандера
Оксана Фандера
Роман Курцын
Роман Курцын
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечная жизнь Александра Христофорова 3 постера
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Вечная жизнь Александра Христофорова смотреть онлайн

Вечная жизнь Александра Христофорова
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Sergey Borodin 28 октября 2018, 18:24
Очень позитивный, весёлый, интересный, легкий летний фильм. Прекрасные актёры. А так же море, Крым. Получили с женой массу положительных эмоций. Спасибо!
Татьяна Прыткова 21 октября 2018, 20:36
Ужасно неинтересный. Постоянно возникало желание встать и уйти из зала. Зря потраченное время и деньги
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