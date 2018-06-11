Гофманиада, 2018

Станислав Соколов поставил полнометражный анимационный фильм по мотивам произведений Гофмана - пугающих и прекрасных одновременно.



Мультфильм основан на трех сказках писателя, которые уже вошли в золотой фонд мировой литературы. - «Крошка Цахес»рассказывает об уродце по имени Цахес, которого пожалела добрая фея и сделала прекрасным в глазах людей. Тогда он берет себе имя Циннобер и вовсю использует дар феи в интересах получения выгоды. Однако чужестранцы, люди искусства и еще некоторые персонажи видят истинный облик Цахеса и могут разоблачить его.



«Золотой горшок» рассказывает про студента Ансельма, который влюбился в золотую змейку Серпентину, дочь духа огня. При этом за сердцем юноши охотится и дочь чиновника Вероника, а юноша разрывается между ними.



«Песочный человек» посвящен приключениям Натаниэля, его невесты Клары и ее брата. Натаниэль подвергается воздействию непонятных сил, из-за чего его реальность начинает сильно искажаться.



Связующим элементом всех сказок становится сам Гофман, мир которого полон параллелей со вселенной его произведений.

