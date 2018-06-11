Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гофманиада Гофманиада
Киноафиша Фильмы Гофманиада

Гофманиада, 2018

2018 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Анимационный фильм по мотивам произведений Гофмана. Три сказки объеденны фигурой автора
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Станислав Соколов поставил полнометражный анимационный фильм по мотивам произведений Гофмана - пугающих и прекрасных одновременно. 

Мультфильм основан на трех сказках писателя, которые уже вошли в золотой фонд мировой литературы.  - «Крошка Цахес»рассказывает об уродце по имени Цахес, которого пожалела добрая фея и сделала прекрасным в глазах людей. Тогда он берет себе имя Циннобер и вовсю использует дар феи в интересах получения выгоды. Однако чужестранцы, люди искусства и еще некоторые персонажи видят истинный облик Цахеса и могут разоблачить его. 

«Золотой горшок» рассказывает про студента Ансельма, который влюбился в золотую змейку Серпентину, дочь духа огня. При этом за сердцем юноши охотится и дочь чиновника Вероника, а юноша разрывается между ними. 

«Песочный человек» посвящен приключениям Натаниэля, его невесты Клары и ее брата. Натаниэль подвергается воздействию непонятных сил, из-за чего его реальность начинает сильно искажаться. 

Связующим элементом всех сказок становится сам Гофман, мир которого полон параллелей со вселенной его произведений. 
 

- В мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего

- Работа по созданию мультфильма началась еще в 2001 году

«Гофманиада» – уникальный анимационный проект, вдохновленный легендарными произведениями немецкого писателя Эрнста Гофмана. Работа над фильмом продолжалась более 15 лет – каждая кукла, которую зрители увидят в фильме, создана мастерами вручную. Главный герой фильма – сам Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера в мире 11 июня 2018
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Станислав Соколов
Станислав Соколов
В ролях
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Вячеслав Полунин
Вячеслав Полунин
Наталия Фиссон
Наталия Фиссон
Анна Артамонова
Анна Артамонова
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гофманиада 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Гофманиада смотреть онлайн

Гофманиада
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Существуют в мире такие сказки, которые невероятно сложно перенести на экран. Ведь традиционно сказка - это что? Фантазийный, необычный, завораживающий и чаще всего прекрасный мир. А когда писатель предлагает вам какой-то сюрреализм, да еще во мрачных тонах, кому такое понравится? Впрочем, никто бы не удивился, если бы сказки Гофмана экранизировал Тим Бёртон, человек, научивший нас любить загробный мир и шутки про топор в голове. И не исключено, что кто-то даже подумает про…
Читать
alex 16 октября 2018, 06:37
во-первых, надпись "союзмультфильм" подкупает в саамом начале фильма. и ждёшь чего-то шедеврального.

во-вторых, неспешно всё так… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Открылась выставка кукол из анимационного фильма «Гофманиада» 1 октября на кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО состоялось открытие выставки кукол из анимационного фильма «Гофманиада». Все куклы созданы вручную. На изготовление каждой куклы
Написать
4 октября 2018 02:37
Премьера мультфильма «Гофманиада» состоится на Каннском фестивале Студия «Союзмультфильм» представит в Каннах сразу два своих анимационных проекта – «Гофманиада» и «Суворов». Режиссер Станислав Соколов работал над
Написать
11 мая 2018 15:47
Конченые герои комиксов и неунывающий Дисней: отчет по итогам второго дня Российского Кинорынка Второй день 105 Российского кинорынка начался с презентации компании «Централ Партнершип». Началось все с показов роликов по релизам: «На районе», «Русалка»,
Написать
18 апреля 2018 08:41
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши