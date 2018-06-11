Гофманиада, 2018

Станислав Соколов поставил полнометражный анимационный фильм по мотивам произведений Гофмана - пугающих и прекрасных одновременно.
Мультфильм основан на трех сказках писателя, которые уже вошли в золотой фонд мировой литературы. - «Крошка Цахес»рассказывает об уродце по имени Цахес, которого пожалела добрая фея и сделала прекрасным в глазах людей. Тогда он берет себе имя Циннобер и вовсю использует дар феи в интересах получения выгоды. Однако чужестранцы, люди искусства и еще некоторые персонажи видят истинный облик Цахеса и могут разоблачить его.
«Золотой горшок» рассказывает про студента Ансельма, который влюбился в золотую змейку Серпентину, дочь духа огня. При этом за сердцем юноши охотится и дочь чиновника Вероника, а юноша разрывается между ними.
«Песочный человек» посвящен приключениям Натаниэля, его невесты Клары и ее брата. Натаниэль подвергается воздействию непонятных сил, из-за чего его реальность начинает сильно искажаться.
Связующим элементом всех сказок становится сам Гофман, мир которого полон параллелей со вселенной его произведений.
- В мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего
- Работа по созданию мультфильма началась еще в 2001 году
«Гофманиада» – уникальный анимационный проект, вдохновленный легендарными произведениями немецкого писателя Эрнста Гофмана. Работа над фильмом продолжалась более 15 лет – каждая кукла, которую зрители увидят в фильме, создана мастерами вручную. Главный герой фильма – сам Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.
во-вторых, неспешно всё так… Читать дальше…