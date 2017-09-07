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Мектуб, моя любовь Мектуб, моя любовь
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Mektoub, My Love: Canto Uno

Мектуб, моя любовь, 2017

2017 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Любовный треугольник на Лазурном побережье
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Абделатиф Кешиш, известный по работе над фильмами «Жизнь Адель» и «Черная Венера», снял фильм о сложности настоящей любви, особенно, когда чувства и разум противоречат друг другу, а внешние обстоятельства ставят перед сложным выбором. Главные роли в картине исполнили Шаин Бумедин, Офели Бо и Салим Кешьюш («Жизнь Адель»,«Криминальные любовники»). 

Фильм рассказывает историю молодого и амбициозного сценариста Амина, который приезжает в родной городок на Средиземном море, где и встречает Жасмин - девушку, которая сразу покорила его сердце. Почти одновременно происходит и второй подарок судьбы - находится человек, готовый спонсировать первый фильм Амина. Но все не может быть так просто, и герой оказывается перед выбором - любовь или карьера. 

- Сюжет фильма основан на романе Франсуа Бегодо

- Мировая премьера состоялась на венецианском фестивале, где фильм был номинирован на Золотой Лев

- Режиссер фильма Абделатиф Кешиш также написал сценарий к картине

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.

 

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 июля 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Абделатиф Кешиш
Абделатиф Кешиш
В ролях
Шаин Бумедин
Шаин Бумедин
Офели Бо
Офели Бо
Салим Кешьюш
Салим Кешьюш
Лу Люттио
Лу Люттио
Алексия Шандар
Алексия Шандар
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Амин (Шаин Бумедин) бросил учебу на медицинском и мечтает найти себя в киноиндустрии. Он отправил свой сценарий продюсерам и в ожидании ответа от них проводит каникулы дома на юге Франции в курортном городе Сет. Спокойно поваляться на диване в родительском доме и посмотреть кино у Амина не получится. Едва ли не с первых дней в городе он оказывается вовлечен в «тайную» жизнь родных и друзей. Молодой человек наблюдает за тем, что происходит с ними, смотрит со стороны на чужие горести…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В сети появился новый фрагмент из фильма «Мектуб, моя любовь» Картина «Мектуб, моя любовь» Абделатифа Кешиша выходит в российский прокат 26 июля 2018 года. В сети уже появился фрагмент из ленты Кешиша. В своем новом фильме режиссер «Жизни
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23 июля 2018 23:43
В 7 городах пройдут предпремьерные показы картины «Мектуб, моя любовь» С 20 по 22 июля в кинотеатрах семи городов России пройдут предпремьерные показы картины Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь». У зрителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
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20 июля 2018 14:49
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