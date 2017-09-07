Мектуб, моя любовь, 2017

Абделатиф Кешиш, известный по работе над фильмами «Жизнь Адель» и «Черная Венера», снял фильм о сложности настоящей любви, особенно, когда чувства и разум противоречат друг другу, а внешние обстоятельства ставят перед сложным выбором. Главные роли в картине исполнили Шаин Бумедин, Офели Бо и Салим Кешьюш («Жизнь Адель»,«Криминальные любовники»).
Фильм рассказывает историю молодого и амбициозного сценариста Амина, который приезжает в родной городок на Средиземном море, где и встречает Жасмин - девушку, которая сразу покорила его сердце. Почти одновременно происходит и второй подарок судьбы - находится человек, готовый спонсировать первый фильм Амина. Но все не может быть так просто, и герой оказывается перед выбором - любовь или карьера.
- Сюжет фильма основан на романе Франсуа Бегодо
- Мировая премьера состоялась на венецианском фестивале, где фильм был номинирован на Золотой Лев
- Режиссер фильма Абделатиф Кешиш также написал сценарий к картине
Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.