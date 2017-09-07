Мектуб, моя любовь, 2017

Абделатиф Кешиш, известный по работе над фильмами «Жизнь Адель» и «Черная Венера», снял фильм о сложности настоящей любви, особенно, когда чувства и разум противоречат друг другу, а внешние обстоятельства ставят перед сложным выбором. Главные роли в картине исполнили Шаин Бумедин, Офели Бо и Салим Кешьюш («Жизнь Адель»,«Криминальные любовники»).

Фильм рассказывает историю молодого и амбициозного сценариста Амина, который приезжает в родной городок на Средиземном море, где и встречает Жасмин - девушку, которая сразу покорила его сердце. Почти одновременно происходит и второй подарок судьбы - находится человек, готовый спонсировать первый фильм Амина. Но все не может быть так просто, и герой оказывается перед выбором - любовь или карьера.