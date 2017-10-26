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Девушка в тумане Девушка в тумане
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La ragazza nella nebbia

Девушка в тумане, 2017

2017 / Франция / Германия / Италия
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Исчезновение молодой девушки в альпийской деревушке приводит к неожиданному повороту событий
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Режиссером фильма «Девушка в тумане» стал итальянский писатель Донато Карризи, для которого эта картина является дебютом. Карризи также является и автором книги, которая легла в основу этой картины. В главных ролях появятся знаменитые актеры: Жан Рено («Леон»), Тони Сервилло («Великая красота», «Последствия любви»), Алессио Бони («Ребекка», «Турист») и другие.

Криминальная драма «Девушка в тумане» рассказывает запутанную историю, которая начинается со срочного выезда психиатра на место преступления в Альпах. Там он находит инспектора полиции, который попал в странную аварию. Омрачает ситуацию то, что на рубашке инспектора есть чужая кровь, но он ничего не может вспомнить. В дело оказывается замешано исчезновение 16-летней девушки, которая пропала из маленького городка при загадочных обстоятельствах.

- В основе фильма "Девушка в тумане" лежит одноименная книга Донато Карризи

- Это дебютный фильм режиссера Донато Карризи, который больше известен как писатель

- Карризи сам написал сценарий к фильму

- Режиссер фильма признался, что писал книгу специально с расчетом на будущую экранизацию

- Съемки фильма проходили в Италии на озере Карецца

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать инспектора Фогеля, попавшего в странную аварию. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе разговора начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад. Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. Сначала город осаждают журналисты в поиске жареных фактов расследования, затем прибывает инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц…

7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 января 2018
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Донато Карризи
Донато Карризи
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Алессио Бони
Алессио Бони
Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Галатея Ранци
Галатея Ранци
Микела Ческон
Микела Ческон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка в тумане 3 постера
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Девушка в тумане
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Режиссером криминального триллера «Девушка в тумане» стал писатель и сценарист Донато Карризи. Его фильм снят по одноименному роману, чье авторство принадлежит самому режиссеру. В маленьком городке пропадает шестнадцатилетняя школьница. За дело взялся скандально известный следователь Фогель (Тони Сервилло). Он прибывает на место со своим помощником (Лоренцо Рикельми). Фогель прекрасно понимает, что Анна Лу скорее всего уже мертва, но не прекращает расследование. Полицейский…
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Денис Езерский 22 января 2018, 21:10
Такое ощущение, что сценарий написан атеистом ненавидящим мужчин.
Завязка интересная... но потом - всё смешалось: люди, кони.
Посещают мысли, что… Читать дальше…
Виталий Антонов-Алексеев 28 января 2018, 22:33
Проститутка легко меняет сторону
Субъективно, соскучившись по европейскому синематогрфу, гонимый высокими мотивами, с вожделением, пошёл на… Читать дальше…
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