Девушка в тумане, 2017

Режиссером фильма «Девушка в тумане» стал итальянский писатель Донато Карризи, для которого эта картина является дебютом. Карризи также является и автором книги, которая легла в основу этой картины. В главных ролях появятся знаменитые актеры: Жан Рено («Леон»), Тони Сервилло («Великая красота», «Последствия любви»), Алессио Бони («Ребекка», «Турист») и другие.

Криминальная драма «Девушка в тумане» рассказывает запутанную историю, которая начинается со срочного выезда психиатра на место преступления в Альпах. Там он находит инспектора полиции, который попал в странную аварию. Омрачает ситуацию то, что на рубашке инспектора есть чужая кровь, но он ничего не может вспомнить. В дело оказывается замешано исчезновение 16-летней девушки, которая пропала из маленького городка при загадочных обстоятельствах.