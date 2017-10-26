Девушка в тумане, 2017

Режиссером фильма «Девушка в тумане» стал итальянский писатель Донато Карризи, для которого эта картина является дебютом. Карризи также является и автором книги, которая легла в основу этой картины. В главных ролях появятся знаменитые актеры: Жан Рено («Леон»), Тони Сервилло («Великая красота», «Последствия любви»), Алессио Бони («Ребекка», «Турист») и другие.
Криминальная драма «Девушка в тумане» рассказывает запутанную историю, которая начинается со срочного выезда психиатра на место преступления в Альпах. Там он находит инспектора полиции, который попал в странную аварию. Омрачает ситуацию то, что на рубашке инспектора есть чужая кровь, но он ничего не может вспомнить. В дело оказывается замешано исчезновение 16-летней девушки, которая пропала из маленького городка при загадочных обстоятельствах.
- В основе фильма "Девушка в тумане" лежит одноименная книга Донато Карризи
- Это дебютный фильм режиссера Донато Карризи, который больше известен как писатель
- Карризи сам написал сценарий к фильму
- Режиссер фильма признался, что писал книгу специально с расчетом на будущую экранизацию
- Съемки фильма проходили в Италии на озере Карецца
Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать инспектора Фогеля, попавшего в странную аварию. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе разговора начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад. Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. Сначала город осаждают журналисты в поиске жареных фактов расследования, затем прибывает инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц…
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