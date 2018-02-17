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МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник! МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник!
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МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник!, 2018

2018 / Россия
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«МУЛЬТ в кино» - комфортные для ребенка выпуски новых серий любимых мультфильмов в удобном формате - по 45 минут.  В этой подборке собраны только подходящие для детей истории - без взрослых шуток и насилия. Все герои знакомы детям по выпускам мультфильмов в кино и на ТВ.

В новой серии сразу 6 мультфильмов, в том числе новые эпизоды «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша», «Барбоскины», две серии «Деревяшек» и новый мультсериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».

В новом выпуске киножурнала «МУЛЬТ в кино» — 6 новых серий! Смотрите свежие эпизоды мультфильмов «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша», «Барбоскины», сразу две серии «Деревяшек», а также премьеру — мультсериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».

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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 февраля 2018
Премьера в мире 17 февраля 2018
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Постер мультфильма МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник! 1 постер
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