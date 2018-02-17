МУЛЬТ в кино. Выпуск 69: Всегда праздник!, 2018

«МУЛЬТ в кино» - комфортные для ребенка выпуски новых серий любимых мультфильмов в удобном формате - по 45 минут. В этой подборке собраны только подходящие для детей истории - без взрослых шуток и насилия. Все герои знакомы детям по выпускам мультфильмов в кино и на ТВ.

В новой серии сразу 6 мультфильмов, в том числе новые эпизоды «Четверо в кубе», «Дракоша Тоша», «Барбоскины», две серии «Деревяшек» и новый мультсериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».