Девушки и танки, 2017

Цутому Мидзусима, автор фильма «Триплексоголик», сериалов «Иная» и «Школа строгого режима», превратил свои короткометражные мультфильмы в полнометражный анимационный фильм «Девушки и танки» по мотивам известного сериала.
События фильма начинаются после того, как становится известно о закрытии школы танкового боя для девочек «Оарай», и даже успехи на соревнованиях не могут изменить это решение. Храбрые ученицы стремятся отстоять свою школу, для этого им нужно выиграть в неравных боях на мировом турнире.
- Фильм является сиквелом анимационного сериала «Девушки и танки» (2012).
- Проект был объявлен еще в 2013 году, а его первый тизер-трейлер вышел в июле 2014 года.
- Заглавную песню фильма спела японская певица ChouCho.
В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.
Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.
А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент — бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!