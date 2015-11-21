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Девушки и танки Девушки и танки
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Girls und Panzer das Finale

Девушки и танки, 2017

2017 / Япония
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Девушки участвуют в настоящих танковых сражениях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Цутому Мидзусима, автор фильма «Триплексоголик», сериалов «Иная» и «Школа строгого режима», превратил свои короткометражные мультфильмы в полнометражный анимационный фильм «Девушки и танки» по мотивам известного сериала. 

События фильма начинаются после того, как становится известно о закрытии школы танкового боя для девочек «Оарай», и даже успехи на соревнованиях не могут изменить это решение. Храбрые ученицы стремятся отстоять свою школу, для этого им нужно выиграть в неравных боях на мировом турнире. 
 

- Фильм является сиквелом анимационного сериала «Девушки и танки» (2012).

- Проект был объявлен еще в 2013 году, а его первый тизер-трейлер вышел в июле 2014 года.

- Заглавную песню фильма спела японская певица ChouCho.

В скором будущем в мире станут очень популярными бои на танках. Причём не на поднадоевших компьютерах, а на реальных боевых машинах.
 
Дело доходит до того, что в школах и университетах даже вводят новый предмет — танководство, и наибольшую популярность оно получает среди девушек. Именно они участвуют в больших международных турнирах: русская команда «Правда» практически непобедима, немногим ей уступают напористые китаянки, чопорные англичанки и дотошные немки.
 
А вот у японской команды «Оарай» одни проблемы: и с танчиками не всё гладко, и академию хотят закрыть, и личная жизнь девчонок никак не складывается. Да тут ещё во время важнейшего чемпионата появляется новый конкурент — бригада психически неустойчивых француженок. Совсем некстати!

 

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 апреля 2018
Премьера в мире 21 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Цутому Мидзусима
Цутому Мидзусима
В ролях
Маи Футигами
Аи Каяно
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Девушки и танки смотреть онлайн

Девушки и танки
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за 1 рубль
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Наша рецензия
В школе «Оарай» опять проблемы, и опять их можно решить только, если ученицы одержат победу в ближайшем соревновании по танководству. Школьницы быстро находят новый танк и новых подруг, готовых поддержать их в трудную минуту и принять участие в соревновании в составе команды школы. Новоявленные танкистки в команде «Оарай» не так уж просты. В конце концов, они выбрались из гетто и заметно отличаются от воспитанниц школы. Противниками «Оарай» становятся…
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dachaF2000 29 августа 2018, 16:14
Мне очень нравиться это аниме и я очень хочу пойти на новое кино с 5-ого апреля но я хочу спросить сколько стоит билет в кино?
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