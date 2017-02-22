Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как прогулять школу с пользой Как прогулять школу с пользой
Киноафиша Фильмы Как прогулять школу с пользой
L'école buissonnière / The School Of Life

Как прогулять школу с пользой, 2018

2018 / Франция
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Сирота Поль попадает на воспитание в лесную глушь
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Как прогулять школу с пользой» — это новый фильм от автора трилогии о дружбе мальчика и собаки «Белль и Себастьян» Николя Ванье. В его новой картине сыграли такие актёры, как Франсуа Клозе, известный зрителю по роли в успешной драматической комедии «1+1», а также Франсуа Берлеан («Хористы», «Перевозчик»), Эрик Элмоснино («Генсбур. Любовь хулигана») и другие.

Лента «Как прогулять школу с пользой» перенесёт зрителей в 20-е годы прошлого столетия. Сирота по имени Франс попадает в семью сельского землевладельца. Первое время мальчику приходится непросто, однако вскоре его жизнь меняется, когда он знакомится с грубым браконьером  в исполнении Клозе. Здесь и начинаются его приключения.

- «Как прогулять школу с пользой» — это актёрский дебют Жана Санделя.

- Фильм снимался в Солони и Божанси.

Мальчик-сирота Поль попадает на воспитание в лесную глушь. Поначалу он не в восторге от случившегося, но судьба посылает ему в наставники браконьера и грубияна, роль которого исполняет Франсуа Клюзе.

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера онлайн 2 апреля 2018
Премьера в мире 22 февраля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Николя Ванье
Николя Ванье
В ролях
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Жан Скандел
Жан Скандел
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы для всей семьи Фильмы для всей семьи
Фильмы про усыновление Фильмы про усыновление
Фильмы про школу и подростков Фильмы про школу и подростков
Постер фильма Как прогулять школу с пользой 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Как прогулять школу с пользой смотреть онлайн

Как прогулять школу с пользой
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кого только ни встретишь в графских лесах! Лисы, кабаны, зайцы, фазаны… Даже король-олень приходит сюда отлеживаться после гона. «Гостят» здесь и браконьеры, а самый ловкий из них, Татош, и вовсе поселился неподалеку. Поэтому десятилетний Поль, которого взяла к себе на лето жена графского егеря, сразу понял, с кем именно он хочет дружить. И ведь они действительно подружились: Татош и Поль вместе ставили на зайцев силки, ловили рыбу, дурачили полицейских… Поль зубрил…
Читать
Andrey Prikazchik 9 июня 2019, 16:18
с такими фильмами хочется жить. Природа-человек-искусство (фильм) сошлись в одно единое целое. Красота и гармония опоясывает словно любовь. 10 из 10!
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дом, милый дом: 10 семейных комедий о вечных ценностях Семья не только закладывает фундамент жизни каждого человека, но и остается его опорой и поддержкой уже и во взрослом возрасте. Киноафиша подготовила для вас список из 10 семейных комедий о вечных ценностях, которые ненавязчиво напомнят о том, как важно сохранить теплые отношения с близкими.
Написать
9 марта 2022 17:07
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши