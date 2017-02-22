Как прогулять школу с пользой, 2018

«Как прогулять школу с пользой» — это новый фильм от автора трилогии о дружбе мальчика и собаки «Белль и Себастьян» Николя Ванье. В его новой картине сыграли такие актёры, как Франсуа Клозе, известный зрителю по роли в успешной драматической комедии «1+1», а также Франсуа Берлеан («Хористы», «Перевозчик»), Эрик Элмоснино («Генсбур. Любовь хулигана») и другие.

Лента «Как прогулять школу с пользой» перенесёт зрителей в 20-е годы прошлого столетия. Сирота по имени Франс попадает в семью сельского землевладельца. Первое время мальчику приходится непросто, однако вскоре его жизнь меняется, когда он знакомится с грубым браконьером в исполнении Клозе. Здесь и начинаются его приключения.