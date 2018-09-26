Один король — одна Франция, 2018

Картина «Один король — одна Франция» проливает свет на события Великой французской революции, которая началась в 1789 году. Именно тогда король Людовик XVI встретился в Версале с представителями третьего сословия и аристократией, что вылилось в серьезный раскол. В центре сюжета — истории выдающихся французских деятелей того времени.

«Один король — одна Франция» является новым фильмом обладателя приза Каннского кинофестиваля за ленту «Управление государством» Пьера Шоллера. В картине собрался впечатляющий актерский состав из главных французских актеров современности, включая Гаспара Ульеля, Луи Гарреля и Адель Энель.