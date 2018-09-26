Один король — одна Франция, 2018

Картина «Один король — одна Франция» проливает свет на события Великой французской революции, которая началась в 1789 году. Именно тогда король Людовик XVI встретился в Версале с представителями третьего сословия и аристократией, что вылилось в серьезный раскол. В центре сюжета — истории выдающихся французских деятелей того времени.
«Один король — одна Франция» является новым фильмом обладателя приза Каннского кинофестиваля за ленту «Управление государством» Пьера Шоллера. В картине собрался впечатляющий актерский состав из главных французских актеров современности, включая Гаспара Ульеля, Луи Гарреля и Адель Энель.
- Бюджет фильма составил 16,9 миллионов евро.
- Фильм «Один король — одна Франция» вошел во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля.
- Фильм «Один король — одна Франция» является исторической фреской первых лет Французской Революции, и в нем появляются такие реальные личности того времени, как Робеспьер, Жан-Поль Марат, Демулен и Дантон.
Париж, 1789 год. Бастилия взята, и ветер свободы веет вдоль парижских улиц. Молодая прачка Франсуаза и бродяга без роду и племени Базиль охвачены жаром любви и революции. Вместе со своими друзьями и жителями рабочих кварталов Парижа они начнут воплощать мечты об освобождении в только что сложившемся Национальном собрании и, полные надежд и сомнений, станут свидетелями создания новой политической системы. В их спорах и бушующем негодовании улиц вершится судьба ещё некогда священного короля и рождение республики.