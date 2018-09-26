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Один король — одна Франция Один король — одна Франция
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Un peuple et son roi / One King One Nation

Один король — одна Франция, 2018

2018 / Франция
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Любовная история на фоне французской революции
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Один король — одна Франция» проливает свет на события Великой французской революции, которая началась в 1789 году. Именно тогда король Людовик XVI встретился в Версале с представителями третьего сословия и аристократией, что вылилось в серьезный раскол. В центре сюжета — истории выдающихся французских деятелей того времени.

«Один король — одна Франция» является новым фильмом обладателя приза Каннского кинофестиваля за ленту «Управление государством» Пьера Шоллера. В картине собрался впечатляющий актерский состав из главных французских актеров современности, включая Гаспара Ульеля, Луи Гарреля и Адель Энель.

- Бюджет фильма составил 16,9 миллионов евро.

- Фильм «Один король — одна Франция» вошел во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля.

- Фильм «Один король — одна Франция» является исторической фреской первых лет Французской Революции, и в нем появляются такие реальные личности того времени, как Робеспьер, Жан-Поль Марат, Демулен и Дантон.

Париж, 1789 год. Бастилия взята, и ветер свободы веет вдоль парижских улиц. Молодая прачка Франсуаза и бродяга без роду и племени Базиль охвачены жаром любви и революции. Вместе со своими друзьями и жителями рабочих кварталов Парижа они начнут воплощать мечты об освобождении в только что сложившемся Национальном собрании и, полные надежд и сомнений, станут свидетелями создания новой политической системы. В их спорах и бушующем негодовании улиц вершится судьба ещё некогда священного короля и рождение республики.

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера онлайн 11 февраля 2019
Премьера в мире 26 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Пьер Шоллер
Пьер Шоллер
В ролях
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Адель Энель
Адель Энель
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Изиа Ижлен
Изиа Ижлен
Все актеры и съемочная группа
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Один король — одна Франция смотреть онлайн

Один король — одна Франция
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Фильм о Великой французской революции режиссера Пьера Шоллера в этом году был представлен на фестивале в Венеции. Масштабная постановка «Один король – одна Франция» охватывает период от взятия Бастилии до казни короля Людовика XVI. Шоллер показывает, как первые камни летят с башен тюрьмы, поход на Версаль измученных женщин, требующих, чтобы король вернулся в Париж, реконструирует суд над монархом (Лоран Лафитт) и предоставляет слово Марату (Дени Лаван) и Робеспьеру (Луи…
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Интервью c актерами Гаспаром Ульелем и Адель Энель к выходу фильма «Один король - одна Франция» Французская революция – очень большая тема, довлеет ли тема в работе над фильмом? Гаспар Ульель: Это крайне амбициозная тема и такой я определил её для себя с самого начала. Мне очень
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27 ноября 2018 17:14
Интервью с Пьером Шоллером, режиссером картины «Один король -одна Франция» Париж, 1789 год. Бастилия взята, и ветер свободы веет вдоль парижских улиц. Молодая прачка Франсуаза и бродяга без роду и племени Базиль охвачены жаром любви и революции. Вместе со своими друзьями и
Написать
26 ноября 2018 16:59
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