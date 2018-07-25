Темные отражения, 2018

Фильм «Темные отражения» сняла американский режиссер корейского происхождения Дженнифер Ю, известная благодаря своему фильму «Кунг-фу Панда 2». В ее новом фантастическом триллере снялись такие актеры, как Мэнди Мур («Спеши любить», «Это мы»), Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и другие.

В недалеком будущем инфекционное заболевание, “идиопатическая острая нейродегенерация у подростков”, убивает 98% детей и подростков всего мира, тогда как у выживших появляются сверхъестественные способности. Все оставшиеся в живых дети заключены в своеобразные концентрационные лагеря, где их держат в строжайшей секретности и ставят на них жестокие эксперименты.

Главная героиня Руби Дэйли – оранжевая, что означает, что у нее есть способности проникать в сознание людей и контролировать их поведение. Однажды Руби сбегает из лагеря при помощи Кейт, сочувствующей ей медсестры. На воле она присоединяется к Лиге, организации подростков, сопротивляющихся режиму. Однако вскоре девушка начинает подозревать о недобрых намерениях Лиги и сбегает оттуда, прихватив с собой немую девочку по имени Судзуме, которая способна управлять электричеством.

Судзуме приводит Руби к своим друзьям, телекинетикам Лиаму и Чарльзу. Троица товарищей соглашается взять Руби в свою команду. Вместе им предстоит пробиться к Ист Ривер, гипотетически существующему безопасному убежищу, охраняемому таинственным юношей Клэнси Греем, обладающим теми же способностями, что и Руби. Но является ли Клэнси тем, за кого он себя выдает, и какие цели преследовала медсестра Кейт, когда отдавала Руби сигнальную кнопку?