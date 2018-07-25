Темные отражения, 2018

Фильм «Темные отражения» сняла американский режиссер корейского происхождения Дженнифер Ю, известная благодаря своему фильму «Кунг-фу Панда 2». В ее новом фантастическом триллере снялись такие актеры, как Мэнди Мур («Спеши любить», «Это мы»), Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и другие.
В недалеком будущем инфекционное заболевание, “идиопатическая острая нейродегенерация у подростков”, убивает 98% детей и подростков всего мира, тогда как у выживших появляются сверхъестественные способности. Все оставшиеся в живых дети заключены в своеобразные концентрационные лагеря, где их держат в строжайшей секретности и ставят на них жестокие эксперименты.
Главная героиня Руби Дэйли – оранжевая, что означает, что у нее есть способности проникать в сознание людей и контролировать их поведение. Однажды Руби сбегает из лагеря при помощи Кейт, сочувствующей ей медсестры. На воле она присоединяется к Лиге, организации подростков, сопротивляющихся режиму. Однако вскоре девушка начинает подозревать о недобрых намерениях Лиги и сбегает оттуда, прихватив с собой немую девочку по имени Судзуме, которая способна управлять электричеством.
Судзуме приводит Руби к своим друзьям, телекинетикам Лиаму и Чарльзу. Троица товарищей соглашается взять Руби в свою команду. Вместе им предстоит пробиться к Ист Ривер, гипотетически существующему безопасному убежищу, охраняемому таинственным юношей Клэнси Греем, обладающим теми же способностями, что и Руби. Но является ли Клэнси тем, за кого он себя выдает, и какие цели преследовала медсестра Кейт, когда отдавала Руби сигнальную кнопку?
Сценарий фильма основан на одноименном фантастическом романе детской писательницы Александры Бракен. Она получила камео в фильме, мельком появляясь в одной из сцен в образе медсестры.
Студия 20th Century Fox приобрела права на экранизацию книги еще в 2014 году. Адаптировать роман в виде сценария был приглашен сценарист телесериалов Чад Ходж, а продюсированием занимались Шон Леви и Дэн Ливайн. В 2016 году в качестве режиссера на проект попала Дженнифер Ю Нельсон.
Это лишь первая книга серии «Темные отражения», которая состоит из четырех романов, трех новелл и трех рассказов. Так как финал фильма создает основу для будущих сиквелов, режиссер Дженнифер Ю Нельсон заявила, что она будет рада вернуться к серии, поставив продолжение франшизы Однако никаких окончательных планов касательно сиквелов не было, и сообщалось, что это маловероятно, учитывая низкие кассовые сборы первой части.
Это режиссерский кинодебют кореянки Дженнифер Ю Нельсон. До этого она работала над анимационными фильмами серии о Кунг-фу Панде, где проработала сценарий первой части и срежиссировала две следующие. На момент выхода второй части франшизы она была самой коммерчески успешной женщиной-режиссером в мире.
В книге для классификации сил используются следующие цвета: красный (управление огнем), оранжевый (контроль над разумом), желтый (управление электричеством), зеленый (высокоразвитый интеллект) и синий (телекинез). Однако желтый, цвет электричества, в фильме был изменен на золотой.
Пейтон Уич и Кэтрин Дайер уже снимались вместе: они исполняют роли Троя и Конни в культовом сериале «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов.
На третью неделю проката фильм изъяли из репертуара 2679 кинотеатров, поставив его на третье место по снижению сборов на третьей неделе за всю историю. Тем самым фильм побил антирекорд картины Бена Аффлека «Закон ночи», опередив ее на 20 кинотеатров.
По мнению Амандлы Стенберг, исполнительницы главной роли, фильм отличается от типичной антиутопии тем, что его действие происходит в более недалеком будущем, чем обычно, что делает фильм более реалистичным. Кроме того, в фильме более ярко отражаются страхи и проблемы современных подростков. Таким образом противостояние подростков и взрослых в мире фильма является метафорическим конфликтом отцов и детей.
После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.