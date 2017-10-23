Любовь и прочий зоопарк, 2017

В центре сюжета картины «Любовь и прочий зоопарк» окажется Гаспар, который вот уже много лет как перестал общаться с семьей. Но однажды ему придется отправится в город, где он вырос, чтобы стать гостем на свадьбе отца. Вместе со своей эксцентричной подругой он отправляется в родные места, где его ждут такие же эксцентричные родственники.
Режиссером комедии «Любовь и прочий зоопарк» выступил Француз Антони Кордье, чей фильм «Несколько счастливцев», вышедший в 2010 году, был номинирован на главную премию Венецианского кинофестиваля. В роли Гаспара предстал актер Феликс Моати, которого можно увидеть в картинах «Завуалируй это» и «LOL [ржунимагу]». Также в фильме сыграла Летиция Дош, снимавшаяся в лентах «Мой король» и «Молодая женщина».
- Фильм вошел в основной конкурс ММКФ и таким образом был номинирован на премию «Святой Георгий».
- Оригинальное название фильма переводится как «Гаспар едет на свадьбу».
- В фильме «Любовь и прочий зоопарк» есть отсылка к картине «Зед и два нуля» 1985 года.
Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьёй. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герл-френд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство — в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда брат и красавица сестра.