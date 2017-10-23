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Любовь и прочий зоопарк Любовь и прочий зоопарк
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Gaspard va au mariage

Любовь и прочий зоопарк, 2017

2017 / Франция / Бельгия
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Гаспар едет на свадьбу своего эксцентричного отца
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В центре сюжета картины «Любовь и прочий зоопарк» окажется Гаспар, который вот уже много лет как перестал общаться с семьей. Но однажды ему придется отправится в город, где он вырос, чтобы стать гостем на свадьбе отца. Вместе со своей эксцентричной подругой он отправляется в родные места, где его ждут такие же эксцентричные родственники.

Режиссером комедии «Любовь и прочий зоопарк» выступил Француз Антони Кордье, чей фильм «Несколько счастливцев», вышедший в 2010 году, был номинирован на главную премию Венецианского кинофестиваля. В роли Гаспара предстал актер Феликс Моати, которого можно увидеть в картинах «Завуалируй это» и «LOL [ржунимагу]». Также в фильме сыграла Летиция Дош, снимавшаяся в лентах «Мой король» и «Молодая женщина».

- Фильм вошел в основной конкурс ММКФ и таким образом был номинирован на премию «Святой Георгий».

- Оригинальное название фильма переводится как «Гаспар едет на свадьбу».

- В фильме «Любовь и прочий зоопарк» есть отсылка к картине «Зед и два нуля» 1985 года.

Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьёй. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герл-френд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство — в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда брат и красавица сестра.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 декабря 2018
Премьера в мире 23 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Антони Кордье
Антони Кордье
В ролях
Феликс Моати
Феликс Моати
Летиция Дош
Летиция Дош
Криста Тере
Криста Тере
Марина Фоис
Марина Фоис
Йохан Хелденберг
Йохан Хелденберг
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Любовь и прочий зоопарк
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Наша рецензия
По пути домой Гаспар (Феликс Моати) встречает Лору (Летиция Дош), девушку странную, но очаровательную. За 50 евро в день она соглашается притвориться его возлюбленной и отправляется вместе с ним на свадьбу к его отцу (Йохан Хелденберг) – вдовец решил жениться на новой избраннице (Марина Фоис). Впрочем, Лора не самая необычная героиня среди других персонажей фильма Антони Кордье ‒ родитель Гаспара, его спутница, а также брат (Гийом Гуи) и сестра (Криста Тере) живут в самом настоящем…
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Любовь Макарова 3 января 2019, 13:56
Если Вы хотите посмотреть комедию и посмеяться - НЕ советую этот фильм
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11 голосов
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саундтрек фильма Любовь и прочий зоопарк
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