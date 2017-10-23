Любовь и прочий зоопарк, 2017

В центре сюжета картины «Любовь и прочий зоопарк» окажется Гаспар, который вот уже много лет как перестал общаться с семьей. Но однажды ему придется отправится в город, где он вырос, чтобы стать гостем на свадьбе отца. Вместе со своей эксцентричной подругой он отправляется в родные места, где его ждут такие же эксцентричные родственники.

Режиссером комедии «Любовь и прочий зоопарк» выступил Француз Антони Кордье, чей фильм «Несколько счастливцев», вышедший в 2010 году, был номинирован на главную премию Венецианского кинофестиваля. В роли Гаспара предстал актер Феликс Моати, которого можно увидеть в картинах «Завуалируй это» и «LOL [ржунимагу]». Также в фильме сыграла Летиция Дош, снимавшаяся в лентах «Мой король» и «Молодая женщина».