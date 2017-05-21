Как разговаривать с девушками на вечеринках, 2017

Музкальный фантастический фильм, а именно такое смешение жанров ожидает зрителя этой картины, поставил Джон Кэмерон Митчелл («Кроличья нора», «Моцарт в джунглях»). Главные роли в картине исполнили Эль Фаннинг, («Красавица для Чудовища», «Потерянная комната»), Алекс Шарп («До костей»), Николь Кидман («Часы», «Мулен Руж»), Рут Уилсон («Одинокий рейнджер» «Любовники»), Стивен Кэмпбелл Мур («Ограбление на Бейкер-Стрит», «Хорошая женщина») и Мэтт Лукас («Доктор кто»).

Фильм представляет собой взрывной коктейль из самых разнообразных жанров и линий. Казалось бы, вокруг одной проблемы необходимости заговорить с незнакомой девушкой уже можно сделать не один шедевр, настолько жизненная эта ситуация. Но картина нагнетает напряжение, и незнакомка уже не просто недоступная красавица, а прелестное создание инопланетного производства. Тем более, что инопланетянке уже пора покидать и Лондон, и нашу солнечную систему. Однако бунтарь Энн решает преодолеть свои страхи и добиться таки своей цели. Для этого нужно всего-то сразить всех пришельцев и их панк-королеву. Конечно, оружие нашего героя только музыка и танцы. Но самый главный вопрос все еще открыт — как все-таки разговаривать с девушками на вечеринках?