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Как разговаривать с девушками на вечеринках Как разговаривать с девушками на вечеринках
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How to Talk to Girls at Parties

Как разговаривать с девушками на вечеринках, 2017

2017 / США
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Музыкальный фантастический фильм с Эль Фаннинг о любви между инопланетянкой и землянином
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Причины посмотреть Факты О фильме

Музкальный фантастический фильм, а именно такое смешение жанров ожидает зрителя этой картины, поставил Джон Кэмерон Митчелл («Кроличья нора», «Моцарт в джунглях»). Главные роли в картине исполнили Эль Фаннинг, («Красавица для Чудовища», «Потерянная комната»), Алекс Шарп («До костей»), Николь Кидман («Часы», «Мулен Руж»), Рут Уилсон («Одинокий рейнджер» «Любовники»), Стивен Кэмпбелл Мур («Ограбление на Бейкер-Стрит», «Хорошая женщина») и Мэтт Лукас («Доктор кто»).

Фильм представляет собой взрывной коктейль из самых разнообразных жанров и линий. Казалось бы, вокруг одной проблемы необходимости заговорить с незнакомой девушкой уже можно сделать не один шедевр, настолько жизненная эта ситуация. Но картина нагнетает напряжение, и незнакомка уже не просто недоступная красавица, а прелестное создание инопланетного производства. Тем более, что инопланетянке уже пора покидать и Лондон, и нашу солнечную систему. Однако бунтарь Энн решает преодолеть свои страхи и добиться таки своей цели. Для этого нужно всего-то сразить всех пришельцев и их панк-королеву. Конечно, оружие нашего героя только музыка и танцы. Но самый главный вопрос все еще открыт — как все-таки разговаривать с девушками на вечеринках?

- Фильм номинировался на Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино

- Эль Фаннинг и Алекс Шарп действительно поют своими голосами в фильме

- Николь Кидман снималась в фильме Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора» и стала первой актрисой, которая появилась в двух фильмах этого режиссера

- «Как разговаривать с девушками на вечеринках» - четвертый музыкальный фильм для Николь Кидман

- Мэтт Лукас и Николь Кидман вместе снимались в «Приключениях Паддингтона»

- Съемки фильма заняли 30 дней

- Марион Котийяр должна была сыграть небольшую роль в фильме, но была занята на съемках «Кредо убийцы»

Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне — если она инопланетянка неземной красоты (Эль Фаннинг), которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн (Алекс Шарп) настроен решительно: взорвать танцпол пришельцев и вместе с панк-королевой (Николь Кидман) совершить маленькую революцию – чего ни сделаешь ради любви!
Осталось решить главную загадку Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?

 

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 мая 2018
Премьера онлайн 13 ноября 2019
Премьера в мире 21 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джон Кэмерон Митчелл
Джон Кэмерон Митчелл
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Николь Кидман
Николь Кидман
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас
Джоэнна Скэнлэн
Джоэнна Скэнлэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как разговаривать с девушками на вечеринках 5 постеров
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Как разговаривать с девушками на вечеринках смотреть онлайн

Как разговаривать с девушками на вечеринках
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Наша рецензия
1977 год. Кройдон. Энн (сокращенно от Генри) и двое его друзей издают любительский журнал о панке под названием «Вирус». Подростки увлечены новым движением и находятся в материальной зависимости от родителей. В поисках признания со стороны местных панков они решают заявиться на вечеринку «для своих» и промахиваются с домом. Парни оказываются в странном особняке, где представители шести инопланетных колоний готовятся к Исходу с нашей планеты. И Энн (Алекс Шарп) умудряется…
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Anastasia Ganina 10 июня 2018, 13:22
Spirit, mind, voice, will, sex, strength..and love
В прошлом году на 70-м Каннском Кинофестивале Николь Кидман представляла сразу несколько картин.… Читать дальше…
Тати Фокс 16 июня 2018, 23:55
Забавный фильм, на раз посмотреть вполне. Из категории странных сюжетов, но желания выключить не возникло.
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