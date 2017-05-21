Как разговаривать с девушками на вечеринках, 2017

Музкальный фантастический фильм, а именно такое смешение жанров ожидает зрителя этой картины, поставил Джон Кэмерон Митчелл («Кроличья нора», «Моцарт в джунглях»). Главные роли в картине исполнили Эль Фаннинг, («Красавица для Чудовища», «Потерянная комната»), Алекс Шарп («До костей»), Николь Кидман («Часы», «Мулен Руж»), Рут Уилсон («Одинокий рейнджер» «Любовники»), Стивен Кэмпбелл Мур («Ограбление на Бейкер-Стрит», «Хорошая женщина») и Мэтт Лукас («Доктор кто»).
Фильм представляет собой взрывной коктейль из самых разнообразных жанров и линий. Казалось бы, вокруг одной проблемы необходимости заговорить с незнакомой девушкой уже можно сделать не один шедевр, настолько жизненная эта ситуация. Но картина нагнетает напряжение, и незнакомка уже не просто недоступная красавица, а прелестное создание инопланетного производства. Тем более, что инопланетянке уже пора покидать и Лондон, и нашу солнечную систему. Однако бунтарь Энн решает преодолеть свои страхи и добиться таки своей цели. Для этого нужно всего-то сразить всех пришельцев и их панк-королеву. Конечно, оружие нашего героя только музыка и танцы. Но самый главный вопрос все еще открыт — как все-таки разговаривать с девушками на вечеринках?
- Фильм номинировался на Квир-Пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино
- Эль Фаннинг и Алекс Шарп действительно поют своими голосами в фильме
- Николь Кидман снималась в фильме Джона Кэмерона Митчелла «Кроличья нора» и стала первой актрисой, которая появилась в двух фильмах этого режиссера
- «Как разговаривать с девушками на вечеринках» - четвертый музыкальный фильм для Николь Кидман
- Мэтт Лукас и Николь Кидман вместе снимались в «Приключениях Паддингтона»
- Съемки фильма заняли 30 дней
- Марион Котийяр должна была сыграть небольшую роль в фильме, но была занята на съемках «Кредо убийцы»
Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне — если она инопланетянка неземной красоты (Эль Фаннинг), которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн (Алекс Шарп) настроен решительно: взорвать танцпол пришельцев и вместе с панк-королевой (Николь Кидман) совершить маленькую революцию – чего ни сделаешь ради любви!
Осталось решить главную загадку Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?
В прошлом году на 70-м Каннском Кинофестивале Николь Кидман представляла сразу несколько картин.… Читать дальше…