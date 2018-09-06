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Багровая мята Багровая мята
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Peppermint

Багровая мята, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Эта девочка устроит кровавое месиво! Боевик с Дженнифер Гарнер о матери, потерявшей мужа и ребенка, которая вышла на тропу войны.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер Пьер Морель («Заложница», «13-й район») знает, как держать своего зрителя в напряжении. Он снял очередной захватывающий боевик, главные роли в котором исполнили Дженнифер Гарнер («Шпионка», «Далласский клуб покупателей»), Ричард Кебрал («Чикаго в огне», «Следствие по телу»), Джон Галлахер мл. («Эксперимент «Офис», «Что знает Оливия?»), Джон Ортис («Форсаж 4», «Держи Ритм»), Метод Мэн («Улетный транспорт», «Гробовщик»), Энни Илонзе («Как я встретил вашу маму», «Ангелы Чарли»), Тайсон Риттер («Доктор Хаус», «Проповедник»), Джефф Хефнер («Адские кошки», «Интерстеллар»), Пелл Джеймс («Темные круги», «Линкольн для адвоката»).

Райли Норт пять лет назад потеряла все — члены наркокартеля застрелили ее мужа и дочь в день рождения ребенка. Лишенная семьи, девушка начинает биться с убийцами законными методами, но наталкивается только на коррупцию в рядах полиции и судей. Осознав, насколько бесполезно бороться за справедливость законными методами, Райли исчезает и начинает готовиться к своей мести. Ей потребовалось это время, чтобы научиться бить и убивать, и теперь она очищает свой город от преступников и продажных копов.

- Слоган фильма "У каждой мести свой вкус и цвет"

- Первый фильм Пьера Мореля после трехлетнего перерыва

Когда власти отказываются посадить за решетку убийц мужа и дочери, главная героиня отправляется на ночные улицы, чтобы самой очистить их от преступников и отомстить за семью.

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 23 ноября 2018
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Ричард Кебрал
Ричард Кебрал
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
Джон Ортис
Джон Ортис
Метод Мэн
Метод Мэн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Багровая мята 4 постера
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Багровая мята
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Наша рецензия
В один, казалось бы, прекрасный вечер, празднуя день рождение дочери и гуляя по парку развлечений, Райли Норт лишается всего – ее семью убивают, и смысл жить дальше пропадает. Попытки осудить виновных ни к чему не приводят, местный наркоделец Диего Гарсия держит под крылом, как полицию, которая все знает, но увы ничего не может доказать, так и судей. Она решает исчезнуть, крадет деньги на работе и отправляется путешествовать. Через пять лет в канун годовщины жуткой расправы виновные…
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zueva_sonya 16 сентября 2018, 00:33
Интересный фильм, тяжелый сюжет, всплакнули, актёры прекрасно играют, нам фильм понравился.
САНСАНЫЧ XXX 16 сентября 2018, 17:30
лучшее что я видел в синематографе за последний год
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19 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Худшие фильмы 2018 года по версии кинокритиков Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список картин, получивших самые низкие оценки критиков. 
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28 декабря 2018 00:45
Дженнифер Гарнер мстит за убийство семьи в трейлере боевика «Мята» Дженнифер Гарнер, которую мы давненько не видели на больших экранах, появилась в первом трейлере экшна Пьера Мореля «Мята». Морель снял новый боевик в лучших традициях
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1 июня 2018 09:21
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