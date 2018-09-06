Багровая мята, 2018

Режиссер Пьер Морель («Заложница», «13-й район») знает, как держать своего зрителя в напряжении. Он снял очередной захватывающий боевик, главные роли в котором исполнили Дженнифер Гарнер («Шпионка», «Далласский клуб покупателей»), Ричард Кебрал («Чикаго в огне», «Следствие по телу»), Джон Галлахер мл. («Эксперимент «Офис», «Что знает Оливия?»), Джон Ортис («Форсаж 4», «Держи Ритм»), Метод Мэн («Улетный транспорт», «Гробовщик»), Энни Илонзе («Как я встретил вашу маму», «Ангелы Чарли»), Тайсон Риттер («Доктор Хаус», «Проповедник»), Джефф Хефнер («Адские кошки», «Интерстеллар»), Пелл Джеймс («Темные круги», «Линкольн для адвоката»).

Райли Норт пять лет назад потеряла все — члены наркокартеля застрелили ее мужа и дочь в день рождения ребенка. Лишенная семьи, девушка начинает биться с убийцами законными методами, но наталкивается только на коррупцию в рядах полиции и судей. Осознав, насколько бесполезно бороться за справедливость законными методами, Райли исчезает и начинает готовиться к своей мести. Ей потребовалось это время, чтобы научиться бить и убивать, и теперь она очищает свой город от преступников и продажных копов.