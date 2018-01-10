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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Финальная часть подростковой франшизы
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Режиссёром заключительной части приключений Томаса и его товарищей в постапокалиптическом мире «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» выступил Уэс Болл, создатель двух первых картин. В главных ролях вновь появятся Дилан О'Брайен («Оборотень»), Кая Скоделарио («Молокососы»), Томас Сэнгстер («Игра престолов»), Роза Салазар («Боевой ангел») и другие.

В картине «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» вернутся уже полюбившиеся герои: Томас, Тереза, Ньют, Минхо, Бренда и Фрайпан. В прошлой части Тереза предала Томаса ради таинственной организации . Героям удалось выяснить, что человечество превратилось в зомби, которых называют шизы, однако среди выживших есть те, кто обладает иммунитетом. Томас с оставшимися в живых членами команды решает во что бы то ни стало остановить ужасные эксперименты над людьми, но только «П.О.Р.О.К» может помочь найти драгоценное лекарство от смерти. Поэтому героям предстоит сделать непростой выбор.

- Изначально релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» был запланирован на начало 2017 года, однако съёмки пришлось отложить на несколько месяцев из-за серьёзной травмы Дилана О'Брайена

- Разница между выходом первого и второго фильмов составила ровно один год, а третья часть выходит на экраны спустя 2,5 года

- В отличие от ставшей популярной традиции делить финал трилогии на две части, Уэс Болл отметил, что не намерен этого делать

- Фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» будет гораздо ближе к сюжету книги, чем вторая часть «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», которая расстроила поклонников оригинала из-за кардинальных отличий от него

В эпичном финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

7.7 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 февраля 2018
Премьера онлайн 26 апреля 2018
Премьера в мире 10 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Уэс Болл
Уэс Болл
В ролях
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 6 постеров
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти смотреть онлайн

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
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Подпрыгивая на каждой кочке и гремя всеми болтами, по пустыне мчится полусгнившая колымага. Она догоняет поезд – тоже явно знавший лучшие времена. В нем перевозят иммунов – подростков, невосприимчивых к зомби-вирусу, успевшему уничтожить почти всех людей. Впрочем, кое-кто всё-таки умудряется выживать. Есть даже Город, свободный пока от чумы – собственно, именно туда иммунов-то и везут. Везут, потому что кучке ученых нужна их кровь – как материал для врачебных…
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Alessia 30 января 2018, 20:10
Фильм интересный, понравился. Плохо только то, что за 2 года я почти забыла что было в двух предыдущих частях. А Минхо так сильно поправился! В… Читать дальше…
masanoveca77 25 июня 2019, 05:36
Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти был в прокате в прошлом году, но моя любовь к этому фильму не прошла. Я являюсь большим фанатом Бегущего в… Читать дальше…
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30 августа 2016 15:19
Финал «Бегущего в лабиринте» покажут в январе 2018 Студия 20th Century Fox  официально сдвинула премьеру финальной части франшизы «Бегущий в лабиринте» в связи с травмой главного актера —Дилана О’Брайена. Стало известно,
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30 мая 2016 14:45
Выход «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» отложен на неопределенный срок из-за травмы Дилана О'Брайена В марте 2016 года появилась информация о том, что Дилан О’Брайен, исполнитель одной из главных ролей в новом фильме «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» получил травму на
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2 мая 2016 16:46
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