Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, 2018

Режиссёром заключительной части приключений Томаса и его товарищей в постапокалиптическом мире «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» выступил Уэс Болл, создатель двух первых картин. В главных ролях вновь появятся Дилан О'Брайен («Оборотень»), Кая Скоделарио («Молокососы»), Томас Сэнгстер («Игра престолов»), Роза Салазар («Боевой ангел») и другие.

В картине «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» вернутся уже полюбившиеся герои: Томас, Тереза, Ньют, Минхо, Бренда и Фрайпан. В прошлой части Тереза предала Томаса ради таинственной организации . Героям удалось выяснить, что человечество превратилось в зомби, которых называют шизы, однако среди выживших есть те, кто обладает иммунитетом. Томас с оставшимися в живых членами команды решает во что бы то ни стало остановить ужасные эксперименты над людьми, но только «П.О.Р.О.К» может помочь найти драгоценное лекарство от смерти. Поэтому героям предстоит сделать непростой выбор.