Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти, 2018

Режиссёром заключительной части приключений Томаса и его товарищей в постапокалиптическом мире «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» выступил Уэс Болл, создатель двух первых картин. В главных ролях вновь появятся Дилан О'Брайен («Оборотень»), Кая Скоделарио («Молокососы»), Томас Сэнгстер («Игра престолов»), Роза Салазар («Боевой ангел») и другие.
В картине «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» вернутся уже полюбившиеся герои: Томас, Тереза, Ньют, Минхо, Бренда и Фрайпан. В прошлой части Тереза предала Томаса ради таинственной организации . Героям удалось выяснить, что человечество превратилось в зомби, которых называют шизы, однако среди выживших есть те, кто обладает иммунитетом. Томас с оставшимися в живых членами команды решает во что бы то ни стало остановить ужасные эксперименты над людьми, но только «П.О.Р.О.К» может помочь найти драгоценное лекарство от смерти. Поэтому героям предстоит сделать непростой выбор.
- Изначально релиз фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» был запланирован на начало 2017 года, однако съёмки пришлось отложить на несколько месяцев из-за серьёзной травмы Дилана О'Брайена
- Разница между выходом первого и второго фильмов составила ровно один год, а третья часть выходит на экраны спустя 2,5 года
- В отличие от ставшей популярной традиции делить финал трилогии на две части, Уэс Болл отметил, что не намерен этого делать
- Фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» будет гораздо ближе к сюжету книги, чем вторая часть «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём», которая расстроила поклонников оригинала из-за кардинальных отличий от него
В эпичном финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.