Хэллоуин, 1978

31 октября 1963 года шестилетний мальчик Майкл Маерс остается дома в ночь на Хэллоуин со своей семнадцатилетней сестрой. Однако праздник не удался - парень сестры был вынужден уйти вскоре после прихода, и девушке не осталось ничего другого, как подняться в свою комнату. А тем временем маленький Майкл одел какую-то маску и шпионил за сестрицей. Все это закончилось тем, что Майкл вынул кухонный нож, поднялся на верх и прирезал сестру в ее собственной комнате. И это было только начало... Примечания: