Хэллоуин, 1978

В хэллоуинскую ночь 1963 года шестилетний Майк Майерс случайно застал свою старшую сестру за плотскими утехами с ее приятелем. Психика ребенка не выдержала и он жестоко убил сестру ножом. Последующие 15 лет он провел в психиатрической клинике, где ни с кем не разговаривал и безразлично смотрел в пустоту. Однако накануне Хэллоуина 1978 года ему удалось сбежать. Майк направляется в родной городок, чтобы вновь выпустить своих демонов наружу…
31 октября 1963 года шестилетний мальчик Майкл Маерс остается дома в ночь на Хэллоуин со своей семнадцатилетней сестрой. Однако праздник не удался - парень сестры был вынужден уйти вскоре после прихода, и девушке не осталось ничего другого, как подняться в свою комнату. А тем временем маленький Майкл одел какую-то маску и шпионил за сестрицей. Все это закончилось тем, что Майкл вынул кухонный нож, поднялся на верх и прирезал сестру в ее собственной комнате. И это было только начало... Примечания: