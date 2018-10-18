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Halloween

Хэллоуин, 1978

1978 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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В хэллоуинскую ночь 1963 года шестилетний Майк Майерс случайно застал свою старшую сестру за плотскими утехами с ее приятелем. Психика ребенка не выдержала и он жестоко убил сестру ножом. Последующие 15 лет он провел в психиатрической клинике, где ни с кем не разговаривал и безразлично смотрел в пустоту. Однако накануне Хэллоуина 1978 года ему удалось сбежать. Майк направляется в родной городок, чтобы вновь выпустить своих демонов наружу…

  • При бюджете в 300 тысяч долларов, фильм собрал в прокате США 47 миллионов, что делает его одним из самых успешных независимых фильмов всех времен. 
  • Джон Карпентер считает, что появление в картине Джейми Ли Кертис стало лучшим способом принести дань уважения Альфреду Хичкоку, благодаря которому прославилась мать актрисы, Джанет Ли, сыгравшая в “Психо”. Примерно в тот же период продюсеры студии “Universal” пытались привлечь Джейми к участию в сиквеле “Психо”. 
  • Звук, с которым жертв в фильме пронзают ножом, был, на самом деле, звуком ножа, который втыкают в арбуз. 
  • Слабое освещение в фильме - это не творческая задумка создателей, а вынужденное ограничение. У создателей банально не было денег на дополнительный свет.

31 октября 1963 года шестилетний мальчик Майкл Маерс остается дома в ночь на Хэллоуин со своей семнадцатилетней сестрой. Однако праздник не удался - парень сестры был вынужден уйти вскоре после прихода, и девушке не осталось ничего другого, как подняться в свою комнату. А тем временем маленький Майкл одел какую-то маску и шпионил за сестрицей. Все это закончилось тем, что Майкл вынул кухонный нож, поднялся на верх и прирезал сестру в ее собственной комнате. И это было только начало... Примечания:

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1978
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 25 февраля 2019
Премьера в мире 25 октября 1978
Возраст 16+
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Дональд Плэзенс
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Луис Кайс
П. Дж. Солс
Чарльз Сайферс
Все актеры и съемочная группа
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1 июня 2022 16:48
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22 февраля 2022 15:35
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