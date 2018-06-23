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Зло Зло
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Malicious

Зло, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Классический триллер-ужастик о неведомом зле, которое ломает жизнь молодой семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Триллер и ужастик с говорящим названием «Зло» снял режиссер Майкл Уинник («Пушки, телки и азарт», «Смертельная игра»). Режиссер обещает качественный ужастик в лучших традициях жанра. В фильме сыграли актеры Бояна Новакович («Маленькая смерть», «Возмездие»), Джош Стюарт («Необычная семья», «Коллекционер»), Делрой Линдо («Хорошая борьба», «Правила виноделов»), Мелисса Болона («Ограбление в ураган», «Акт мести»), Ивет Йэтс («Мальчишник в Техасе», «Нет мужчин — нет проблем»), Жаклин Флеминг («Ходячие мертвецы», «РЭД»), Люк Эдвардс («Продавцы новостей», «Дом напротив»).

Адам и Лиза живут как многие молодые семьи — муж осваивается на работе в колледже, его жена ждет ребенка. Со всех сторон они кажутся счастливой парой, но однажды случай меняет их семью. Адам и Лиза выпускают неведомое зло, которым управляет только желание убивать. С этого момента мирная жизнь семьи заканчивается. Адам цепляется за каждую ниточку, и ему приходится обратиться за помощью к Кларку — известному в узких кругах парапсихологу. Кларк, в свою очередь, начинает искать источник зла и узнает страшную правду.

— Оригинальное название фильма «Malicious» переводится как «Злонамеренный»

— Съемки проходили в Джексоне, штат Миссисипи

— Джош Стюарт также играл в фильме ужасов «Астрал 4: Последний ключ»

Молодой профессор колледжа и его беременная жена невольно выпускают на волю злобное существо, одержимое страстью к убийству.

5.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 августа 2018
Премьера в мире 23 июня 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Уинник
Майкл Уинник
В ролях
Бояна Новакович
Бояна Новакович
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Джош Стюарт
Джош Стюарт
Мелисса Болона
Мелисса Болона
Ивет Йэтс
Ивет Йэтс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зло 3 постера
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Получив новую работу, профессор математики Адам (Джош Стюарт) перебирается в тихий городок вместе со своей беременной женой Лизой (Бояна Новакович). Но в первые же дни после приезда, с ней начинают происходить странные вещи: она встречает окровавленную женщину, слышит в доме плач младенца и даже видит ребёнка в кроватке. Но потом у Лизы случается выкидыш, и она уверена, что на неё как-то повлияла сверхъестественная сущность, живущая в доме. Накаляет обстановку и её сестра Бекки (Мелисса…
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Valera Skitter 12 августа 2018, 12:36
Ребята не ходите, скучно, бонально не страшно. Вобщем фильм очень дешевый и не страшный.
Женя Казанцев 21 августа 2018, 17:13
хоршо
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саундтрек фильма Зло
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