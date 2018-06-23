Триллер и ужастик с говорящим названием «Зло» снял режиссер Майкл Уинник («Пушки, телки и азарт», «Смертельная игра»). Режиссер обещает качественный ужастик в лучших традициях жанра. В фильме сыграли актеры Бояна Новакович («Маленькая смерть», «Возмездие»), Джош Стюарт («Необычная семья», «Коллекционер»), Делрой Линдо («Хорошая борьба», «Правила виноделов»), Мелисса Болона («Ограбление в ураган», «Акт мести»), Ивет Йэтс («Мальчишник в Техасе», «Нет мужчин — нет проблем»), Жаклин Флеминг («Ходячие мертвецы», «РЭД»), Люк Эдвардс («Продавцы новостей», «Дом напротив»).

Адам и Лиза живут как многие молодые семьи — муж осваивается на работе в колледже, его жена ждет ребенка. Со всех сторон они кажутся счастливой парой, но однажды случай меняет их семью. Адам и Лиза выпускают неведомое зло, которым управляет только желание убивать. С этого момента мирная жизнь семьи заканчивается. Адам цепляется за каждую ниточку, и ему приходится обратиться за помощью к Кларку — известному в узких кругах парапсихологу. Кларк, в свою очередь, начинает искать источник зла и узнает страшную правду.