Это чертово сердце, 2017

Фильм «Это чёртово сердце», так же известный под слоганом «Мы не знаем что будет завтра; наше дело – быть счастливыми сегодня», снял Марк Ротемунд. Эту драматическую комедию воплотили такие актеры: Элиас ЭмБарек («Орудия смерти: Город костей», «Зачетный препод»), Филип Шварц, Надина Вриц («Детективы из табакерки»), Уве Пройсс («Экстримистки», «Операция «Сахар»», «Не/смотря ни на что»), Лиза Биттер («Выкуп», «Спецотряд «Кобра»), Юрген Тонкель («Турист», «Щелкунчик и мышиный король»), Бруно Саутер («Тонио и Джулия»), Лу Бишофф, Себастьян Герольд («Пятеро Друзей», «At Eye Level»), Ким Гиршнер («Ад», Die Wahrheit»).

Элиас ЭмБарек в роли ярого тусовщика Ленни, который в очередной раз попадает в неприятности. Он никогда не берет на себя ответственность за проделанное, что его отцу приходится расчищать всё за ним. Но тут его терпение не выдерживает, и он даёт Ленни поручение быть сиделкой для 15-летнего парня Дэвида. Всё бы ничего, но у того порок сердца с рождения. Это испытание проверит обоих на прочность, обучит быть ответственными за свои поступки и научит ценить жизнь. Станет ли эта встреча началом чертовски мучительного испытания или стартом крепкой дружбы?