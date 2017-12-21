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Это чертово сердце Это чертово сердце
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Dieses bescheuerte Herz

Это чертово сердце, 2017

2017 / Германия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Веселая комедия с "Зачетным преподом" Элиасом ЭмБареком о том, как разгильдяя по жизни обязали ухаживать за больным ребенком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Это чёртово сердце», так же известный под слоганом «Мы не знаем что будет завтра; наше дело – быть счастливыми сегодня», снял Марк Ротемунд. Эту драматическую комедию воплотили такие актеры: Элиас ЭмБарек («Орудия смерти: Город костей», «Зачетный препод»), Филип Шварц, Надина Вриц («Детективы из табакерки»), Уве Пройсс («Экстримистки», «Операция «Сахар»», «Не/смотря ни на что»), Лиза Биттер («Выкуп», «Спецотряд «Кобра»), Юрген Тонкель («Турист», «Щелкунчик и мышиный король»), Бруно Саутер («Тонио и Джулия»), Лу Бишофф, Себастьян Герольд («Пятеро Друзей», «At Eye Level»), Ким Гиршнер («Ад», Die Wahrheit»).

Элиас ЭмБарек в роли ярого тусовщика Ленни, который в очередной раз попадает в неприятности. Он никогда не берет на себя ответственность за проделанное, что его отцу приходится расчищать всё за ним. Но тут его терпение не выдерживает, и он даёт Ленни поручение быть сиделкой для 15-летнего парня Дэвида. Всё бы ничего, но у того порок сердца с рождения. Это испытание проверит обоих на прочность, обучит быть ответственными за свои поступки и научит ценить жизнь. Станет ли эта встреча началом чертовски мучительного испытания или стартом крепкой дружбы?

— Данная немецкая драматическая комедия, воплощенная Марком Ротемундом, основана на реальных событиях авторов одноимённого романа, у которых тоже был порок сердца.

— Так же режиссёр Марк Ротемунд снял нашумевший в 2017 году фильм, который был основан на реальных событиях «Не/смотря ни на что», совпадение или новая фишка Ротемунда?

— Музыка в фильме была написана была написана известным австралийским композитором Джонни Клаймек.

Единственное занятие Ленни — бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти всё своё время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера онлайн 26 июля 2018
Премьера в мире 21 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
В ролях
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Филип Шварц
Филип Шварц
Надина Вриц
Надина Вриц
Уве Пройсс
Уве Пройсс
Лиза Биттер
Лиза Биттер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Это чертово сердце 2 постера
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Это чертово сердце
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Ленни (Элиас ЭмБарек) «повезло»: его отец (Уве Пройс), детский кардиохирург, работающий по 18 часов 7 дней в неделю, оплачивает любые причуды горячо любимого сына. У парня есть крутое авто, доступ к банковскому счету родителя, и живет он в нехилом особняке, пусть и вместе с папой. Будни Ленни составляют бесчисленные вечеринки, каждую ночь он зависает в клубе и искать себя в профессии не собирается – жизнь ведь и так удалась. В общем, отцовское терпение когда-то должно было…
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саундтрек фильма Это чертово сердце
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