Это чертово сердце, 2017

Фильм «Это чёртово сердце», так же известный под слоганом «Мы не знаем что будет завтра; наше дело – быть счастливыми сегодня», снял Марк Ротемунд. Эту драматическую комедию воплотили такие актеры: Элиас ЭмБарек («Орудия смерти: Город костей», «Зачетный препод»), Филип Шварц, Надина Вриц («Детективы из табакерки»), Уве Пройсс («Экстримистки», «Операция «Сахар»», «Не/смотря ни на что»), Лиза Биттер («Выкуп», «Спецотряд «Кобра»), Юрген Тонкель («Турист», «Щелкунчик и мышиный король»), Бруно Саутер («Тонио и Джулия»), Лу Бишофф, Себастьян Герольд («Пятеро Друзей», «At Eye Level»), Ким Гиршнер («Ад», Die Wahrheit»).
Элиас ЭмБарек в роли ярого тусовщика Ленни, который в очередной раз попадает в неприятности. Он никогда не берет на себя ответственность за проделанное, что его отцу приходится расчищать всё за ним. Но тут его терпение не выдерживает, и он даёт Ленни поручение быть сиделкой для 15-летнего парня Дэвида. Всё бы ничего, но у того порок сердца с рождения. Это испытание проверит обоих на прочность, обучит быть ответственными за свои поступки и научит ценить жизнь. Станет ли эта встреча началом чертовски мучительного испытания или стартом крепкой дружбы?
— Данная немецкая драматическая комедия, воплощенная Марком Ротемундом, основана на реальных событиях авторов одноимённого романа, у которых тоже был порок сердца.
— Так же режиссёр Марк Ротемунд снял нашумевший в 2017 году фильм, который был основан на реальных событиях «Не/смотря ни на что», совпадение или новая фишка Ротемунда?
— Музыка в фильме была написана была написана известным австралийским композитором Джонни Клаймек.
Единственное занятие Ленни — бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти всё своё время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде. Неожиданно эти двое становятся друг для друга незаменимыми. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.