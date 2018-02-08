Хищник, 2018

Сиквел культовой картины 1987 года «Хищник» поставил режиссёр Шейн Блэк, снявший фильмы «Железный человек 3», «Славные парни» и «Смертельное оружие». В съёмках фильмах приняли участие такие актёры, как Ивонн Страховски (сериал «Рассказ служанки», «Вижу лишь тебя»), Оливия Манн («Железный человек 2», «Люди Икс: Апокалипсис»), Бойд Холбрук («Логан», «Исчезнувшая»), Кигэн-Майкл Ки («Почему он?», «Земля будущего»), Джейкоб Тремблэ («Комната») и другие.
Главный герой фильма «Хищник» обнаруживает на планете настроенную враждебно инопланетную расу. Однако никто не желает поверить в существование опасных существ. Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.
- Изначально планировалось, что «Хищник» будет перезапуском знаменитой серии фильмов, однако режиссёр Шейн Блэк решил снять сиквел
- После того, как Шейн Блэк снял «Железного человека 3», собравшего крупную сумму в прокате, студия предложила ему такой же большой бюджет на создание фильма «Хищник». Блэк тут же принял предложение
- Изначально в картине должен был сыграть Бенисио Дель Торо
- «Хищник», изображённый на постере, это инопланетянин из ленты «Хищники» 2010 года
- Фразу «Вы его даже не заметите», которая стала слоганом к фильму «Хищник», в картине Шейна Блэка «Железный человек 3» произносил Мандарин, говоря о себе
- В фильме не примет участие Арнольд Шварцнеггер
- «Хищник» Шейна Блэка - это шестое появление персонажа на большом экране
Из дальних границ космоса на небольшие улицы пригорода приходит охота во взрывном переосмыслении франшизы «Хищник» от Шейна Блэка. Теперь самые опасные охотники вселенной, генетически модернизировав себя с помощью ДНК других видов, стали еще сильнее, умнее и беспощаднее, чем когда-либо прежде. Когда мальчик случайно провоцирует их возвращение на Землю, предотвратить исчезновение человеческой расы смогут только те, от кого этого никто даже не ожидал.