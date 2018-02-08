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Хищник Хищник
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The Predator

Хищник, 2018

2018 / США
6.3 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Сиквел культового "Хищника"!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сиквел культовой картины 1987 года «Хищник» поставил режиссёр Шейн Блэк, снявший фильмы «Железный человек 3», «Славные парни» и «Смертельное оружие». В съёмках фильмах приняли участие такие актёры, как Ивонн Страховски (сериал «Рассказ служанки», «Вижу лишь тебя»), Оливия Манн («Железный человек 2», «Люди Икс: Апокалипсис»), Бойд Холбрук («Логан», «Исчезнувшая»), Кигэн-Майкл Ки («Почему он?», «Земля будущего»), Джейкоб Тремблэ («Комната») и другие.

Главный герой фильма «Хищник» обнаруживает на планете настроенную враждебно инопланетную расу. Однако никто не желает поверить в существование опасных существ. Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.

- Изначально планировалось, что «Хищник» будет перезапуском знаменитой серии фильмов, однако режиссёр Шейн Блэк решил снять сиквел

- После того, как Шейн Блэк снял «Железного человека 3», собравшего крупную сумму в прокате, студия предложила ему такой же большой бюджет на создание фильма «Хищник». Блэк тут же принял предложение

- Изначально в картине должен был сыграть Бенисио Дель Торо

- «Хищник», изображённый на постере, это инопланетянин из ленты «Хищники» 2010 года

- Фразу «Вы его даже не заметите», которая стала слоганом к фильму «Хищник», в картине Шейна Блэка «Железный человек 3» произносил Мандарин, говоря о себе

- В фильме не примет участие Арнольд Шварцнеггер

- «Хищник» Шейна Блэка - это шестое появление персонажа на большом экране

Из дальних границ космоса на небольшие улицы пригорода приходит охота во взрывном переосмыслении франшизы «Хищник» от Шейна Блэка. Теперь самые опасные охотники вселенной, генетически модернизировав себя с помощью ДНК других видов, стали еще сильнее, умнее и беспощаднее, чем когда-либо прежде. Когда мальчик случайно провоцирует их возвращение на Землю, предотвратить исчезновение человеческой расы смогут только те, от кого этого никто даже не ожидал.

6.3 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 сентября 2018
Премьера онлайн 13 декабря 2018
Премьера в мире 8 февраля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Шейн Блэк
Шейн Блэк
В ролях
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Оливия Манн
Оливия Манн
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Томас Джейн
Томас Джейн
Все актеры и съемочная группа
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Хищник
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В тренды вернулись картины, базирующиеся на фильмах из прошлого, желательно из детства каких-нибудь зрителей, а еще ленты с рейтингом 18+ – с суровым скользким юмором и жестокостью, которую не скрывают за кадром. «Хищник» и «Чужие» – первое, что приходит на ум, если задуматься, чтобы такое показать публике, пока «Росомаха» и «Дэдпул» со своими продолжениями остаются под вопросом. И, если детище Ридли Скотта так и трясется в…
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mariaygerasimova 13 сентября 2018, 11:01
Фильм ужасный. Ничего общего с темой хищника. Дешевый фильм с отвратительно играющими актерами и пошлыми шутками. Толком нет сюжетной линии. Не… Читать дальше…
dmitryi_550 13 сентября 2018, 18:42
подтверждаю, фильм фигня полная!!!!
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Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney, стремясь отвоевать права на франшизу Как раз когда к производству готовится новый фильм.
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16 апреля 2021 15:03
Пятую часть «Хищника» снимет режиссер «Кловерфилда, 10» Разработка шла в режиме секретности четыре года.
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23 ноября 2020 10:30
Квентин Тарантино и Роберт Родригес могут заняться ребутом культового «Хищника» Про фильм Шейна Блэка постараются забыть как можно скорее.
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