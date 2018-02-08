Хищник, 2018

Сиквел культовой картины 1987 года «Хищник» поставил режиссёр Шейн Блэк, снявший фильмы «Железный человек 3», «Славные парни» и «Смертельное оружие». В съёмках фильмах приняли участие такие актёры, как Ивонн Страховски (сериал «Рассказ служанки», «Вижу лишь тебя»), Оливия Манн («Железный человек 2», «Люди Икс: Апокалипсис»), Бойд Холбрук («Логан», «Исчезнувшая»), Кигэн-Майкл Ки («Почему он?», «Земля будущего»), Джейкоб Тремблэ («Комната») и другие.

Главный герой фильма «Хищник» обнаруживает на планете настроенную враждебно инопланетную расу. Однако никто не желает поверить в существование опасных существ. Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.