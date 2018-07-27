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Школа Школа
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The School

Школа, 2017

2017 / Австралия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Врач пытается проникнуть в подсознание своего больного сына
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Причины посмотреть Факты О фильме

Австралийский фильм ужасов «Школа» снят режиссёром Стормом Эшвудом, для которого это первая проба пера в полнометражном кино. Он также сам выступил и сценаристом своей картины. Главные роли сыграли Николас Хоуп («Эш против Зловещих мертвецов», «Генри Фул»), Меган Друри («Ты не сможешь остановить убийцу»), Милли Олкок (сериалы «Страна чудес», «Джанет Кинг»), Уилл МакДональд и другие в основом малоизвестные актёры.

У главной героини фильма «Школа» неожиданно исчезает сын. Отправившись на его поиске, она внезапно оказывается в зловещей заброшенной школе. Здесь реальность очень тесно переплетена с миром сверхъестественного. Но ради спасения сына женщина готова на всё, даже столкнуться со своими самыми большими кошмарами.

- Фильм «Школа» стал дебютным для актера Техаса Ваттерстона, сыгравшего одну из главных ролей.

- Режиссёр фильма Сторм Эшвуд является большим поклонником «Звёздных войн»

Пытаясь помочь сыну, впавшему в кому, его мать оказывается в заброшенной школе. Чтобы выжить в месте, где потусторонний мир соприкасается с реальным, ей придётся взглянуть в глаза истинному страху.

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 23 октября 2018
Премьера в мире 27 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Сторм Эшвуд
Сторм Эшвуд
В ролях
Николас Хоуп
Николас Хоуп
Меган Друри
Меган Друри
Милли Олкок
Милли Олкок
Техас Ваттерстон
Техас Ваттерстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школа 4 постера
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Школа смотреть онлайн

Школа
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за 1 рубль
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Безутешная мать и по совместительству доктор Эми Уинтеркрэйг (Меган Друри) корит себя за то, что произошло с её сыном – тот уже два года лежит в коме после несчастного случая. Эми не знает, что больница, где она работает и в которой пребывает её сын, находится в здании бывшей школы, сожжённой одним странным ребёнком. Волею случая она проваливается в странный мир, в котором существуют демонические создания – именно здесь ей предстоит найти способ вернуть своё чадо к жизни и заодно не…
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