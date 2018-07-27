Школа, 2017

Австралийский фильм ужасов «Школа» снят режиссёром Стормом Эшвудом, для которого это первая проба пера в полнометражном кино. Он также сам выступил и сценаристом своей картины. Главные роли сыграли Николас Хоуп («Эш против Зловещих мертвецов», «Генри Фул»), Меган Друри («Ты не сможешь остановить убийцу»), Милли Олкок (сериалы «Страна чудес», «Джанет Кинг»), Уилл МакДональд и другие в основом малоизвестные актёры.

У главной героини фильма «Школа» неожиданно исчезает сын. Отправившись на его поиске, она внезапно оказывается в зловещей заброшенной школе. Здесь реальность очень тесно переплетена с миром сверхъестественного. Но ради спасения сына женщина готова на всё, даже столкнуться со своими самыми большими кошмарами.